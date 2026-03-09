Đặt cây này trên bàn làm việc không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang đến tài lộc, may mắn

Cây kim tiền

Kim tiền là loại cây có lá mọc đối xứng thành bụi. Cây kim tiền dễ trồng nhưng để cây sống được lâu và luôn tươi tốt thì một tuần nên phơi nắng 2 -3 lần và tưới nước thường xuyên.

Lá cây kim tiền có thể loại bỏ 0,01 mol/m2 các hợp chất hữu cơ bay hơi có độc như benzene, toluene, ethylbenzene và xylen mỗi ngày.

Loài cây này được quan niệm là mang đến nhiều tài lộc và sự sung túc. Bên cạnh đó, lá cây kim tiền có thể loại bỏ 0,01 mol/m2 các hợp chất hữu cơ bay hơi có độc như benzene, toluene, ethylbenzene và xylen mỗi ngày.

Cây trường sinh

Sức sống mãnh liệt của cây trường sinh thể hiện ngay từ cái tên. Trường Sinh là có sức sinh sôi nhanh, có khả năng thanh lọc không khí, làm giảm ảnh hưởng xấu từ bức xạ điện tử vô cùng hiệu quả.

Cây hương thảo

Cây hương thảo có mọc thành bụi, lá nhiều và có hình hẹp, dài, mép gập xuống, không có cuống. Mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của cây giúp tinh thần sảng khoái, xua đuổi côn trùng.

Mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của cây hương thảo giúp tinh thần sảng khoái, xua đuổi côn trùng.



Ngoài ra, người ta tin rằng cây hương thảo là loài cây kết nối giữa sự sống và cái chết nên thường được dùng với tác dụng xua đuổi tà ma, giúp an thần.

Cây ngọc ngân

Thường được trồng trong các chậu cỡ nhỏ và vừa, cây ngọc ngân đặc điểm dễ nhận thấy nhất là lá cây rất to và xòe rộng. Màu sắc của lá chủ yếu là màu trắng xanh ở giữa và viền ngoài xanh đậm.

Trong phong thủy, cây ngọc ngân được ví như một sự sống thuần khiết, đem lại nhiều may mắn và khả năng xua đuổi tà khí. Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây ngọc ngân có thể làm sạch không khí, hút các chất độc gây ung thư.

Cây ngọc ngân được ví như một sự sống thuần khiết, đem lại nhiều may mắn và khả năng xua đuổi tà khí.

Lá cây có thể hút các chất độc hại phát ra từ thiết bị điện tử, khói thuốc lá giúp thanh lọc không khí, nhất là với những không gian sử dụng máy điều hòa liên tục.

Cây ngân hậu

Sở hữu vẻ bề ngoài bắt mắt với màu sắc tương đối phù hợp với người mệnh Thủy theo tương quan, cây ngân hậu sẽ là lựa chọn của nhiều người.

Cây có lá to bản hình lưỡi mác, viền lá xanh, lòng lá có màu đốm trắng. Phong thủy cho biết, cây ngân hậu tượng trưng cho sự cao sang, quyền quý giống như cái tên của nó vậy. Người ta quan niệm rằng cây có thể xua đi những điều xui rủi, mang lại sự giàu có và yên ấm.

Cây ngân hậu tượng trưng cho sự cao sang, quyền quý giống như cái tên của nó vậy.

Loài cây này mang đến những lợi ích tốt cho sức khỏe, cũng như môi trường sống của con người như hút khí độc, hỗ trợ thanh lọc không khí.

Cây huy hoàng

Loài cây mà chỉ cần nghe tên thôi đã thấy được sự rực rỡ của nó. Cây huy hoàng sở hữu lá to, khỏe, có nhiều đốm trắng vàng dọc theo lá.

Mang ý nghĩa công việc luôn được thuận lợi, xuôi chèo mát mái, hướng tới những điều tốt đẹp, thịnh vượng và thành công. Cây huy hoàng với vẻ ngoài xanh mướt sẽ làm giảm stress, tăng cường khả năng tập trung từ đó tăng hiệu suất lao động.

Cây sen đá nâu

Trong cuộc sống, cây sen đá nâu là biểu tượng của ý chí mãnh liệt, không từ bỏ. Mỗi một chiếc lá bị héo đi thì sẽ có chiếc mới mọc lên tươi tốt hơn cũng giống như con người khi trải qua những khó khăn sẽ càng tỏa sáng hơn.

Với những người không có nhiều thời gian chăm sóc thì sen đá nâu sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Sen đá nâu có màu nâu hợp với mệnh thổ, mang quan niệm sinh lộc, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Với những người không có nhiều thời gian chăm sóc thì sen đá nâu sẽ là lựa chọn tốt nhất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.