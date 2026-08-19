Hayden Panettiere và cuộc đời nhiều biến cố phía sau ánh hào quang Hollywood

Hayden Panettiere, nữ diễn viên nổi tiếng qua loạt phim Heroes, Nashville và thương hiệu Scream, qua đời ở tuổi 37, khép lại hành trình hơn ba thập kỷ gắn bó với màn ảnh.

Cô từng là sao nhí được kỳ vọng, vươn lên thành ngôi sao quốc tế nhưng cũng trải qua nhiều năm khó khăn với những biến cố đời tư, sức khỏe tinh thần và mất mát gia đình.

Thông tin Hayden Panettiere đột ngột qua đời khiến người hâm mộ bàng hoàng.

Theo Reuters, đại diện của Hayden Panettiere xác nhận nữ diễn viên qua đời ngày 16/8. Cha cô, ông Alan “Skip” Panettiere, gọi con gái là “một ánh sáng đặc biệt” và một người mang đến tình yêu, niềm vui cho những người xung quanh cũng như hàng triệu khán giả. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố. Reuters cho biết vụ việc đang được điều tra.

Từng là sao nhí triển vọng của Hollywood

Hayden Lesley Panettiere xuất hiện trên truyền hình lần đầu trong một quảng cáo lúc mới 11 tháng tuổi. Theo The National, Panettiere bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Năm 1994, khi mới 4 tuổi, cô tham gia One Life to Live của ABC. Hai năm sau, cô tiếp tục góp mặt trong Guiding Light của CBS.

Hayden Panettiere từng là sao nữ triển vọng của Hollywood.

Không chỉ đóng phim truyền hình, Panettiere sớm thử sức với điện ảnh và lồng tiếng. Năm 1998, cô lồng tiếng nhân vật Dot trong bộ phim hoạt hình A Bug’s Life của Pixar. Phần thể hiện này mang về cho cô đề cử Young Artist Award và một đề cử Grammy ở hạng mục dành cho sản phẩm đọc truyện dành cho trẻ em. Reuters cũng nhắc tới vai Dot như một trong những dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Panettiere tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess, Bring It On: All or Nothing và Tiger Cruise. Trong Remember the Titans (2000), cô đóng vai Sheryl Yoast, con gái của trợ lý huấn luyện viên Bill Yoast, bên cạnh Denzel Washington.

Claire Bennet đưa Hayden Panettiere thành ngôi sao quốc tế

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp Panettiere đến vào năm 2006 khi cô được chọn vào vai Claire Bennet trong series Heroes của NBC.

Claire là nữ sinh trung học kiêm hoạt náo viên có khả năng tự chữa lành vết thương. Nhân vật này nhanh chóng trở thành một trong những hình tượng nổi bật nhất của loạt phim, còn Panettiere từ một sao nhí trở thành gương mặt được khán giả quốc tế biết đến.

Hayden trong loạt phim ‘’Heroes’’.

Theo AP, chính vai diễn cô gái có siêu năng lực trong Heroes đưa Panettiere lên đỉnh cao danh tiếng. Câu khẩu hiệu “Save the cheerleader, save the world” gắn liền với bộ phim và nhân vật Claire Bennet trở thành một phần đáng nhớ của văn hóa truyền hình Mỹ những năm 2000.

Panettiere tiếp tục đóng Heroes đến năm 2010. Sau đó, cô thử sức với nhiều thể loại khác nhau, trong đó có phim kinh dị Scream 4 năm 2011, cô đảm nhận Kirby Reed.

Sau Heroes, Panettiere tiếp tục tìm được một vai diễn quan trọng khác trong sự nghiệp khi tham gia series Nashville.

Nashville kéo dài sáu mùa và trở thành một trong những tác phẩm truyền hình đáng chú ý nhất của Panettiere. Theo The Guardian, màn thể hiện Juliette Barnes giúp cô nhận hai đề cử Quả cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình, phim ngắn tập hoặc phim truyền hình. Các ca khúc của nhân vật Juliette cũng giúp Panettiere có dấu ấn trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard.

Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh ngôi sao thành công, Panettiere bắt đầu đối diện với những vấn đề đời tư nghiêm trọng.

Những năm tháng vật lộn với trầm cảm và nghiện ngập

Năm 2014, Panettiere và cựu võ sĩ quyền Anh hạng nặng Wladimir Klitschko đón con gái Kaya chào đời. Sau khi sinh con, nữ diễn viên công khai nói về chứng trầm cảm sau sinh.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News năm 2022, Panettiere cho biết cô từng trải qua giai đoạn trầm cảm nặng sau khi con gái chào đời và tìm đến rượu như một cách đối phó. Cô nói khi đó bản thân không phân biệt được đâu là vấn đề nghiện rượu và đâu là trầm cảm sau sinh.

Nữ diễn viên từng vật lộn với trầm cảm sau sinh và nghiện rượu.

Năm 2018, Panettiere trao quyền nuôi con cho Klitschko để tập trung điều trị và phục hồi. Về sau, nữ diễn viên nhiều lần lên tiếng bác bỏ thông tin cô “bỏ con”. Trong cuộc trò chuyện với ABC News, cô chia sẻ đây là một trong những quyết định đau lòng nhất cuộc đời. Điều quan trọng khi đó là phải ổn định bản thân để có thể trở thành người mẹ tốt hơn.

Dù Kaya sống chủ yếu cùng cha, Panettiere vẫn duy trì mối quan hệ với con gái. Tờ People cho biết trước khi qua đời, nữ diễn viên vẫn thường xuyên nói về Kaya và khẳng định tình cảm dành cho con.

Mất em trai, cú sốc không thể nguôi ngoai

Năm 2023, Panettiere tiếp tục trải qua mất mát lớn khi em trai duy nhất, diễn viên Jansen Panettiere, qua đời ở tuổi 28.

Theo People, Jansen qua đời do biến chứng liên quan đến van động mạch chủ và tình trạng tim to chưa được phát hiện. Cái chết đột ngột của em trai khiến Panettiere suy sụp. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2024, cô thừa nhận mình sẽ không bao giờ thực sự vượt qua được nỗi đau này.

Nỗi đau ấy đến vào thời điểm Panettiere vừa bắt đầu trở lại với công việc sau một thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng. Cô từng cho biết cú sốc khiến sức khỏe thể chất và tinh thần của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến chứng sợ không gian rộng và khoảng thời gian dài gần như không muốn rời khỏi nhà.

Hayden Panettiere và em trai.

Ngày 19/5/2026, Panettiere phát hành hồi ký This Is Me: A Reckoning. Cuốn sách trở thành một trong những lần hiếm hoi nữ diễn viên trực tiếp kể lại những góc khuất phía sau quá trình nổi tiếng từ khi còn nhỏ.

Theo People, hồi ký đề cập đến tuổi thơ trong ánh đèn sân khấu, những áp lực của việc nổi tiếng quá sớm, các mối quan hệ tình cảm, nghiện rượu, trầm cảm, những trải nghiệm tiêu cực trong Hollywood và nỗi đau sau cái chết của em trai Jansen. Cuốn sách sau đó lọt vào danh sách bán chạy của The New York Times.

Trong những tháng cuối đời, nữ diễn viên tích cực quảng bá cuốn hồi ký, xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn và chia sẻ nhiều hơn về hành trình vượt qua nghịch cảnh.

Bài đăng Instagram cuối cùng của Panettiere xuất hiện ngày 27/7, trong đó cô tươi cười bên nhiếp ảnh gia Randall Slavin và viết về những khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè. Chỉ khoảng ba tuần sau, cô qua đời ở tuổi 37.