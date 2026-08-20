'Nữ hoàng ảnh lịch' NSND Thu Hà và chuyện cát-sê khó tin thuở mới vào nghề

NSND Thu Hà là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Việt thập niên 1990. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt lớn và vẻ đẹp đài các, nữ nghệ sỹ từng xuất hiện dày đặc trên các bộ ảnh lịch, bên cạnh những cái tên đình đám như Diễm My, Việt Trinh, Diễm Hương, Giáng My.

NSND Thu Hà thời trẻ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, đài các, từng là một trong những “nữ hoàng ảnh lịch” được yêu thích thập niên 1990

Trong chương trình Thanh xuân tươi đẹp, NSND Thu Hà tiết lộ người phát hiện và giới thiệu chị đi chụp ảnh lịch là nhiếp ảnh gia Mai Nam khi ông có dịp đến Đoàn nghệ thuật Quân khu 2.

“ Ngày đó tôi non lắm, trong trẻo, ngây thơ… Nhắc đến chuyện chụp ảnh, tôi lại cảm thấy nóng ran, rát cả mặt”, NSND Thu Hà chia sẻ.

Thời điểm ấy, ảnh lịch bắt đầu trở thành sản phẩm được công chúng đặc biệt yêu thích. Tuy nhiên, công nghệ chụp còn hạn chế, phim có độ nhạy thấp và mỗi cuộn phim có giá cao. Vì vậy, người chụp phải tính toán rất kỹ ánh sáng, góc máy và khuôn hình trước khi bấm máy.

NSND Thu Hà kể rằng có những buổi chị phải đứng chờ từ sáng tới trưa mới chụp được một kiểu. Nữ diễn viên khi đó vẫn mặc áo lính, buổi sáng chỉ kịp ăn vội một bát cơm trắng chan nước mắm rồi lên đường.

Ở tuổi 18, Thu Hà bắt đầu chụp ảnh lịch khi còn là thành viên Đoàn nghệ thuật Quân khu 2; cát-sê thời điểm ấy là 5 cuốn lịch

Những buổi làm mẫu ảnh lịch đầu tiên của NSND Thu Hà còn có mức cát-sê khá đặc biệt. Khi ấy, nữ nghệ sỹ còn không nghĩ mình sẽ được trả tiền cho công việc này.

“Lúc bấy giờ chụp lịch cũng không nghĩ rằng mình được tiền hay như thế nào đâu, cát sê chính là 5 cuốn lịch cho mỗi hình lịch như thế vào cuối năm tặng cho bạn bè, họ hàng. Trong ba lô của mình lúc ấy không có bánh kẹo mang về cho gia đình, cũng không có tiền mang về cho mẹ, chỉ có lịch”, chị kể. Bù lại, việc xuất hiện trên lịch khiến chị được các chàng trai chú ý.

Sau này, khi đã vào TP.HCM hoạt động nghệ thuật và nhận được nhiều lời mời chụp ảnh hơn, Thu Hà mới biết nghề mẫu ảnh lịch có thể mang lại thu nhập. Tuy nhiên, ký ức về những cuốn lịch đầu tiên vẫn khiến nữ nghệ sỹ nhớ mãi.

NSND Thu Hà thời trẻ sở hữu vẻ đẹp được ví như “khuôn vàng thước ngọc”.

Nhan sắc nổi bật cũng giúp NSND Thu Hà nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn phim. Năm 1989, chị chạm ngõ điện ảnh với phim Đêm hội Long Trì , nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp đài các, sang trọng.

Sở hữu nhan sắc được ví như “khuôn vàng thước ngọc”, Thu Hà thường được giao những vai tiểu thư quyền quý, dịu dàng và nữ tính.

Sau vai quận chúa Quỳnh Hoa tạo tiếng vang, chị tiếp tục khẳng định tên tuổi với vai Nga trong Lá ngọc cành vàng . Vai diễn này mang về cho chị giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 9, đồng thời gắn chị với biệt danh “lá ngọc cành vàng” suốt nhiều năm.

Chị chia sẻ: “ Được gọi như vậy tôi cũng thấy ngại, nhưng nghĩ lại đó là tình cảm yêu quý của khán giả. Tuy nhiên, một diễn viên không chỉ cần vẻ đẹp hình thức mà phải truyền tải được vẻ đẹp nội tâm của nhân vật”.

NSND Thu Hà trong phim “Đêm hội Long Trì”.

Thu Hà là một trong những nữ diễn viên phía Bắc tạo được sức hút tại thị trường phim miền Nam thời kỳ dòng phim thị trường phát triển. Chị góp mặt trong nhiều bộ phim như Sau những giấc mơ hồng, Tóc gió thôi bay, Hoa quỳnh nở muộn ... và đóng chung với nhiều tài tử đình đám như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Chánh Tín...

Thu Hà là nhân sự lâu năm của Nhà hát Kịch Hà Nội, tham gia nhiều vở diễn kinh điển cùng các NSND Hoàng Dũng, NSND Hoàng Cúc. Năm 2001, chị được phong NSƯT. Năm 2019, chị được phong NSND.

Ở tuổi U60, NSND Thu Hà vẫn giữ vẻ trẻ trung, rạng rỡ.

Hiện, NSND Thu Hà vẫn gắn bó với sân khấu và các hoạt động nghệ thuật. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ dành nhiều sự quan tâm hơn ở phim truyền hình. Trên màn ảnh nhỏ, chị tạo ấn tượng với các bộ phim như Đường đời, Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim…

Về đời tư, NSND Thu Hà khá kín tiếng và ít chia sẻ về gia đình trên truyền thông. Ngoài công việc, nữ nghệ sỹ dành phần lớn thời gian cho những sinh hoạt giản dị và tận hưởng cuộc sống theo cách nhẹ nhàng.

NSND Thu Hà vẫn duy trì thói quen vận động như đạp xe, tập thể dục. Nữ nghệ sỹ từng cho biết chị không có bí quyết cầu kỳ để giữ gìn vóc dáng mà chú trọng sự điều độ, tinh thần thoải mái và duy trì lối sống tích cực.