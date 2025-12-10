"Mã vạch ngoài hành tinh” bí ẩn trên sườn núi
Tàu vũ trụ của Mỹ châu Âu đã chụp được mhững vệt kỳ lạ giống như một đoạn mã vạch méo mó in trên một sườn núi ngoài hành tinh.
Trong quá trình quan sát Sao Hỏa, tàu vũ trụ ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) của Cơ quan Vũ trụ châu Âu) đã ghi lại được những hình ảnh rất bí hiểm: Một loạt vệt tối xuất hiện trên các sườn núi dốc, tại nhiều địa điểm của hành tinh.
Chúng được gọi là đường dốc tuần hoàn (RSL), một đặc điểm phổ biến trên Sao Hỏa, giống như có ai đó tinh nghịch đã in những đoạn mã vạch méo mó lên cảnh quan. Nguồn gốc của chúng vẫn là bí ẩn.
Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications khẳng định các "ký hiệu" khổng lồ này do bụi, cát và gió tạo nên.
Theo tác giả chính Valentin Tertius Bickel từ Trung tâm Không gian và khả năng sinh sống (CSH) tại Đại học Bern (Thụy Sĩ), bằng chứng địa thống kê gần đây cho thấy RSL có thể do các yếu tố "khô" và không theo mùa gây ra.
Tuy nhiên hiện vẫn chưa có các phép đo trực tiếp, định lượng về tốc độ hình thành vệt tối và tần suất chúng xảy ra do các yếu tố cụ thể.
Để tìm câu trả lời, tiến sĩ Bickel đã xem xét các vệt tối mà TGO chụp được từ năm 2013 đến 2017.
Ngoài ra, ông cũng sử dụng dữ liệu về 2 triệu vệt tối tương tự từ chiến binh Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) của NASA, ghi nhận trong những năm 2006-2024.
Kết quả cho thấy phần lớn các "mã vạch ngoài hành tinh" thường xuất hiện ở 5 điểm đóng trong 19 năm quan sát và chỉ 0,1% số đó có thể được quy trực tiếp cho các sự kiện như va chạm thiên thạch và động đất Sao Hỏa.
Thay vào đó, bụi, gió và cát dường như là những yếu tố chính theo mùa thúc đẩy sự hình thành vệt trượt trên các sườn dốc.
"Va chạm thiên thạch và động đất có vẻ là những tác nhân riêng biệt ở từng địa phương, nhưng lại là những tác nhân tương đối không đáng kể trên toàn cầu" - tiến sĩ Bickel khẳng định.
Những kết quả này cung cấp bằng chứng quan trọng có thể giải quyết cuộc tranh luận về nguyên nhân hình thành các vệt tối trên Sao Hỏa; đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc về các loại lực động định hình khí hậu Sao Hỏa, cả theo mùa và không theo mùa.
Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng khoáng hóa đất hiếm trong loài dương xỉ. Phát hiện này mở ra hướng tiếp cận sạch hơn và bền vững hơn trong khai thác các nguyên tố đất hiếm từ thực vật.
Phát hiện mới tại mỏ vàng đánh dấu bước tiến đột phá trong thăm dò và khai thác vàng tại Trung Quốc.
Cặp tàu vũ trụ song sinh dự kiến sẽ rời Trái Đất vào ngày 12-11.
Một nghiên cứu mới cho thấy tốc độ vũ trụ giãn nở có thể đang dần chậm lại
Các nhà khoa học cho biết "sự trở lại của sứ mệnh Cassini từ cõi chết" đã góp thêm bằng chứng quan trọng về sự sống ở Enceladus.
Giả sử một ngày nào đó, Trái Đất lại chìm dần trong nước biển dâng và con người buộc phải thích nghi với cuộc sống dưới đại dương, điều gì sẽ xảy ra?
Chuyên gia khẳng định vật thể này giá trị hơn vàng gấp nhiều lần.
Đài quan sát Vật thể thoáng qua Zwicky (ZTF) thuộc Đài quan sát Palomar (Mỹ) đã phát hiện một tín hiệu ánh sáng phá vỡ mọi kỷ lục.
Bao phủ một diện tích gấp bảy lần Manhattan (trung tâm kinh tế danh tiếng tại New York, Mỹ) là nơi chứa đựng tương lai sức mạnh của cả Trung Quốc.
Các nhà khoa học đặt tên cho loài nhện nửa đực, nửa cái này theo tên một nhân vật anime One Piece có khả năng thay đổi giới tính theo ý muốn.
