Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Khoan sâu 219 mũi, phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng gần 1.500 tấn sau hơn 40 năm khảo sát

Thứ ba, 12:39 09/12/2025 | Chuyện đó đây

Phát hiện mới tại mỏ vàng đánh dấu bước tiến đột phá trong thăm dò và khai thác vàng tại Trung Quốc.

Tháng 9/2025, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố phát hiện một mỏ vàng có trữ lượng gần 1.500 tấn tại tỉnh Liêu Ninh, đó là mỏ vàng Đại Đông Câu. Để đi đến phát hiện mang tính đột phá này, các nhà địa chất Trung Quốc đã trải qua hành trình nghiên cứu, khảo sát kéo dài hơn 40 năm. 

Lần đầu tiên, các manh mối khoáng hóa vàng xuất hiện từ năm 1983, khi Đội Địa chất số 5 thuộc Tập đoàn Địa chất và Khoáng sản Liêu Ninh (khi đó là đơn vị sự nghiệp địa chất cấp tỉnh) triển khai công tác khảo sát sơ bộ tại khu vực Đại Đông Câu.

Các biện pháp đo vẽ địa chất, đào rãnh và thử khoan sâu bước đầu giúp xác định 5 thân quặng vàng, nhưng trữ lượng ước tính chỉ 21,22 kg – một con số quá khiêm tốn so với tiêu chuẩn công nghiệp.

Khoan sâu 219 mũi, phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng gần 1.500 tấn sau hơn 40 năm khảo sát - Ảnh 1.

Trong giai đoạn 1989–1990, quá trình thăm dò tiếp tục được đẩy mạnh. Đội ngũ chuyên môn phát hiện thêm 109 dải khoáng hóa trên bề mặt và ở vùng nông thông qua các kỹ thuật vật lý – hóa học thăm dò và khoan tìm kiếm. Tuy nhiên, trữ lượng được ước tính lúc này vẫn chỉ khoảng 207,79 kg. 

Do quy mô nhỏ, hàm lượng vàng thấp và công nghệ khai thác khi đó còn hạn chế, mỏ từng bị đánh giá là “không có giá trị khai thác công nghiệp” và hoạt động thăm dò phải tạm gác lại.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện từ năm 2009, khi dự án thăm dò Đại Đông Câu được đưa vào danh mục dự án địa chất cấp tỉnh. Từ năm 2009 đến 2015, các kỹ sư địa chất đã áp dụng cách tiếp cận hoàn toàn mới: thay vì chỉ tập trung vào những thân quặng lộ thiên, họ tiến hành đánh giá lại toàn bộ cấu trúc địa chất khu vực. 

Kết quả cho thấy đá vây quanh các thân quặng nhỏ đều có biểu hiện biến đổi khoáng hóa mạnh, cho thấy khả năng tồn tại một hệ thống quặng lớn hơn nhiều dưới lòng đất.

Sau quá trình nghiên cứu và phân tích hàng loạt dữ liệu, các nhà địa chất xác định rằng những dải đá chứa vàng xuất lộ trên bề mặt thực chất thuộc về một thể khoáng hóa thống nhất. Từ đó hình thành giả thuyết về một đới cấu trúc chứa vàng kéo dài 3 km theo hướng đông – tây và rộng 1,5 km theo hướng bắc – nam. 

Khoan sâu 219 mũi, phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng gần 1.500 tấn sau hơn 40 năm khảo sát - Ảnh 2.

Mô hình này mở ra kỳ vọng lớn về một mỏ vàng siêu lớn dù có hàm lượng không quá cao, nhưng quy mô phân bố lại rất rộng, phù hợp với xu hướng khai thác công nghiệp hiện đại.

Đến năm 2019, Tập đoàn Địa chất và Khoáng sản Liêu Ninh thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về nguồn gốc khoáng hóa và các yếu tố khống chế trữ lượng vàng tại Đại Đông Câu. Báo cáo khoa học hình thành từ nghiên cứu đã hệ thống hóa đặc điểm dịch thể tạo khoáng, cấu trúc địa chất chi phối quá trình khoáng hóa và đưa ra mô hình tìm kiếm mới cho giai đoạn khảo sát tiếp theo. Những kết quả này tạo nền tảng lý luận quan trọng cho công tác thăm dò quy mô lớn.

Bước sang năm 2024, dự án được Chính quyền tỉnh Liêu Ninh xác định là nhiệm vụ trọng điểm cấp tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên Thiên nhiên và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tỉnh Liêu Ninh, công tác thăm dò được triển khai với lực lượng khoa học – kỹ thuật hùng hậu. 

Các viện sĩ và chuyên gia hàng đầu nhiều lần thị sát hiện trường, hỗ trợ khoanh định ranh giới thân quặng và tối ưu hóa phương pháp thăm dò. Họ cũng xác nhận tính khả thi của việc khai thác mỏ vàng quy mô lớn, hàm lượng thấp.

Để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng đánh giá, Tập đoàn đã sáng tạo mô hình thăm dò “tích hợp điều tra – khảo sát chi tiết”. Họ huy động 18 đơn vị sản xuất và nghiên cứu tham gia, đồng thời tổ chức hơn 20 cuộc họp thẩm định thiết kế, coi đây như một “trận chiến lớn” của ngành địa chất.

Khoan sâu 219 mũi, phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng gần 1.500 tấn sau hơn 40 năm khảo sát - Ảnh 3.

Thời điểm thi công cao điểm ghi nhận 45 giàn khoan hoạt động liên tục, gần 1.000 chuyên gia, kỹ sư và công nhân làm việc ngày đêm. Mô hình quản lý đa tầng và kiểm soát tiến độ khép kín giúp họ rút ngắn chu kỳ thăm dò từ 3 năm chỉ còn 15 tháng – một kỷ lục mới trong ngành địa chất Trung Quốc.

Sau 15 tháng triển khai, Tập đoàn trên đã tự huy động nguồn vốn gần 200 triệu NDT, thực hiện tổng cộng 219 mũi khoan với chiều sâu khoan tích lũy lên tới 136.700m, đồng thời phân tích gần 100.000 mẫu địa chất. 

Nỗ lực này không chỉ giúp xác định chắc chắn trữ lượng gần 1.500 tấn vàng tại Đại Đông Câu, mà còn được xem là dấu mốc quan trọng mở ra “kỷ nguyên mới” trong thăm dò vàng tại Trung Quốc: chu kỳ ngắn – chất lượng cao – độ chính xác lớn.

Với phát hiện mang tính lịch sử này, Liêu Ninh được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm khai thác vàng quy mô lớn tiếp theo của Trung Quốc, đóng góp đáng kể vào an ninh tài nguyên chiến lược và tăng trưởng kinh tế của khu vực trong những năm tới.

Ánh Lê (Theo báo Quang Minh Mạng)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

"Mã vạch ngoài hành tinh” bí ẩn trên sườn núi

"Mã vạch ngoài hành tinh” bí ẩn trên sườn núi

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Tàu vũ trụ của Mỹ châu Âu đã chụp được mhững vệt kỳ lạ giống như một đoạn mã vạch méo mó in trên một sườn núi ngoài hành tinh.

Lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện đất hiếm trong cây khiến thế giới sửng sốt, tiềm năng thay đổi tương lai ngành khai khoáng

Lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện đất hiếm trong cây khiến thế giới sửng sốt, tiềm năng thay đổi tương lai ngành khai khoáng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng khoáng hóa đất hiếm trong loài dương xỉ. Phát hiện này mở ra hướng tiếp cận sạch hơn và bền vững hơn trong khai thác các nguyên tố đất hiếm từ thực vật.

Hai tàu vũ trụ mới làm gì ở “Trái Đất khác đã chết” của hệ Mặt Trời?

Hai tàu vũ trụ mới làm gì ở “Trái Đất khác đã chết” của hệ Mặt Trời?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cặp tàu vũ trụ song sinh dự kiến sẽ rời Trái Đất vào ngày 12-11.

Vũ trụ đã chuyển sang thời kỳ "lão hóa"?

Vũ trụ đã chuyển sang thời kỳ "lão hóa"?

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một nghiên cứu mới cho thấy tốc độ vũ trụ giãn nở có thể đang dần chậm lại

"Tàu vũ trụ từ cõi chết" phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh mới

"Tàu vũ trụ từ cõi chết" phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh mới

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Các nhà khoa học cho biết "sự trở lại của sứ mệnh Cassini từ cõi chết" đã góp thêm bằng chứng quan trọng về sự sống ở Enceladus.

Con người sẽ trông như thế nào nếu sự tiến hóa đưa chúng ta trở lại dưới nước?

Con người sẽ trông như thế nào nếu sự tiến hóa đưa chúng ta trở lại dưới nước?

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Giả sử một ngày nào đó, Trái Đất lại chìm dần trong nước biển dâng và con người buộc phải thích nghi với cuộc sống dưới đại dương, điều gì sẽ xảy ra?

Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tay

Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tay

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Chuyên gia khẳng định vật thể này giá trị hơn vàng gấp nhiều lần.

Vượt 10 tỉ năm ánh sáng, tín hiệu cực mạnh làm "lóa mắt" đài thiên văn Mỹ

Vượt 10 tỉ năm ánh sáng, tín hiệu cực mạnh làm "lóa mắt" đài thiên văn Mỹ

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Đài quan sát Vật thể thoáng qua Zwicky (ZTF) thuộc Đài quan sát Palomar (Mỹ) đã phát hiện một tín hiệu ánh sáng phá vỡ mọi kỷ lục.

Nơi "phong ấn sức mạnh vĩ đại" của Trung Quốc trên độ cao 3000m: Bao kỳ tích cả thế giới nể phục đến từ đây

Nơi "phong ấn sức mạnh vĩ đại" của Trung Quốc trên độ cao 3000m: Bao kỳ tích cả thế giới nể phục đến từ đây

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Bao phủ một diện tích gấp bảy lần Manhattan (trung tâm kinh tế danh tiếng tại New York, Mỹ) là nơi chứa đựng tương lai sức mạnh của cả Trung Quốc.

Các nhà khoa học tìm thấy một loài nhện nửa đực, nửa cái ở Thái Lan

Các nhà khoa học tìm thấy một loài nhện nửa đực, nửa cái ở Thái Lan

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Các nhà khoa học đặt tên cho loài nhện nửa đực, nửa cái này theo tên một nhân vật anime One Piece có khả năng thay đổi giới tính theo ý muốn.

Xem nhiều

Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tay

Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tay

Chuyện đó đây

Chuyên gia khẳng định vật thể này giá trị hơn vàng gấp nhiều lần.

Đất nước rộng chưa bằng nửa Hồ Tây nhưng "cứ ra ngõ là gặp triệu phú USD"

Đất nước rộng chưa bằng nửa Hồ Tây nhưng "cứ ra ngõ là gặp triệu phú USD"

Chuyện đó đây
Những sự thật kỳ lạ trên thế giới mà ai cũng nghĩ là "fake", nhưng hóa ra thật 100%

Những sự thật kỳ lạ trên thế giới mà ai cũng nghĩ là "fake", nhưng hóa ra thật 100%

Chuyện đó đây
Nơi "phong ấn sức mạnh vĩ đại" của Trung Quốc trên độ cao 3000m: Bao kỳ tích cả thế giới nể phục đến từ đây

Nơi "phong ấn sức mạnh vĩ đại" của Trung Quốc trên độ cao 3000m: Bao kỳ tích cả thế giới nể phục đến từ đây

Chuyện đó đây
NASA thông báo tin đáng buồn

NASA thông báo tin đáng buồn

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top