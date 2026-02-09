Tưởng nắm chắc quyền thừa kế, con gái vội bán nhà mẹ cho và nhận trái đắng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cho con gái thừa kế nhà có điều kiện

Bà Trương, hơn 70 tuổi, sau khi nghỉ hưu đã quyết định trao căn nhà rộng 100m2, tài sản giá trị nhất đời mình, cho con gái Tiểu Linh thừa kế.

Đây là căn nhà hình thành trong thời kỳ hôn nhân của bà với người chồng quá cố.

Tuy nhiên, thay vì cho tặng vô điều kiện, bà lập văn bản rõ ràng: con gái có nghĩa vụ chăm sóc mẹ đến cuối đời và bà được quyền cư trú vĩnh viễn trong căn nhà.

Thỏa thuận được lập thành văn bản, có luật sư chứng kiến nhằm tránh rủi ro tranh chấp thừa kế về sau.

Việc làm này thể hiện sự thận trọng của người mẹ, bởi theo quy định pháp luật, hợp đồng tặng cho có điều kiện hoàn toàn có thể bị hủy bỏ nếu bên nhận vi phạm nghĩa vụ.

Sau khi tặng nhà cho con, bà Trương bất ngờ tái hôn. Tiểu Linh sợ rằng người cha dượng mới có thể gây ảnh hưởng đến tài sản hoặc phát sinh tranh chấp thừa kế nếu mẹ qua đời. Ảnh minh họa

Bí mật bán nhà sau 2 tháng: Lo ngại tranh chấp thừa kế với cha dượng

Chỉ hai tháng sau khi hoàn tất thủ tục, Tiểu Linh đã âm thầm rao bán căn nhà và nhanh chóng ký hợp đồng chuyển nhượng.

Khi nhận được giấy triệu tập của tòa án, cô không khỏi bàng hoàng. Chính mẹ ruột đã khởi kiện vì cho rằng con gái vi phạm thỏa thuận và xâm phạm quyền lợi hợp pháp của mình.

Trước tòa, Tiểu Linh giải thích việc bán nhà xuất phát từ lo lắng về vấn đề thừa kế.

Theo suy tính của cô, bán nhà rồi mua cho mẹ căn khác đứng tên riêng mình sẽ tránh mọi rủi ro pháp lý trong tương lai.

Pháp luật nói gì về quyền thừa kế và tài sản đã tặng cho?

Tuy nhiên, phân tích pháp lý cho thấy lo lắng của Tiểu Linh không có cơ sở.

Thứ nhất, căn nhà được tặng cho trước thời điểm bà Trương tái hôn. Do đó, người chồng sau không có quyền thừa kế đối với tài sản này.

Thứ hai, đây là hợp đồng tặng cho có điều kiện. Khi nghĩa vụ chăm sóc mẹ chưa hoàn thành mà đã tự ý bán tài sản, Tiểu Linh đã vi phạm thỏa thuận.

Trong trường hợp này, quyền sở hữu không phải là tuyệt đối. Pháp luật cho phép bên tặng yêu cầu hủy hợp đồng nếu bên nhận không thực hiện đúng cam kết.

Việc bán nhà khi điều kiện chưa được đáp ứng đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người mẹ.

Phán quyết của tòa án: Hủy giao dịch, khôi phục quyền sở hữu

Sau quá trình xem xét, tòa án xác định Tiểu Linh vi phạm thỏa thuận tặng cho và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà Trương.

Tòa tuyên hủy bỏ hợp đồng tặng cho giữa hai mẹ con, đồng thời khôi phục quyền sở hữu căn nhà về lại cho bà Trương.

Hợp đồng mua bán với bên thứ ba cũng bị tuyên vô hiệu.

Phán quyết này một lần nữa khẳng định: quyền thừa kế chỉ phát sinh khi người để lại di sản qua đời. Khi họ còn sống, quyền định đoạt tài sản vẫn thuộc về họ, trừ khi có thỏa thuận hợp pháp khác.

Bài học về thừa kế và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi

Câu chuyện là lời cảnh tỉnh về những hiểu lầm phổ biến liên quan đến thừa kế. Không phải vì lo ngại tranh chấp trong tương lai mà có thể tự ý xử lý tài sản khi điều kiện pháp lý chưa cho phép.

Đối với người cao tuổi, việc lập văn bản rõ ràng khi tặng cho tài sản là biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi.

Đối với người được nhận tài sản, cần hiểu rằng quyền sở hữu trong trường hợp tặng cho có điều kiện không đồng nghĩa với quyền định đoạt tuyệt đối.

Pháp luật có thể phân xử tranh chấp thừa kế, nhưng tổn thương tình cảm gia đình thì khó có thể hàn gắn bằng một bản án.