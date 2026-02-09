Tưởng nắm chắc quyền thừa kế, con gái vội bán nhà mẹ cho và nhận trái đắng
GĐXH - Câu chuyện không chỉ là mâu thuẫn gia đình mà còn là bài học pháp lý đắt giá về quyền định đoạt tài sản và quy định thừa kế.
Cho con gái thừa kế nhà có điều kiện
Bà Trương, hơn 70 tuổi, sau khi nghỉ hưu đã quyết định trao căn nhà rộng 100m2, tài sản giá trị nhất đời mình, cho con gái Tiểu Linh thừa kế.
Đây là căn nhà hình thành trong thời kỳ hôn nhân của bà với người chồng quá cố.
Tuy nhiên, thay vì cho tặng vô điều kiện, bà lập văn bản rõ ràng: con gái có nghĩa vụ chăm sóc mẹ đến cuối đời và bà được quyền cư trú vĩnh viễn trong căn nhà.
Thỏa thuận được lập thành văn bản, có luật sư chứng kiến nhằm tránh rủi ro tranh chấp thừa kế về sau.
Việc làm này thể hiện sự thận trọng của người mẹ, bởi theo quy định pháp luật, hợp đồng tặng cho có điều kiện hoàn toàn có thể bị hủy bỏ nếu bên nhận vi phạm nghĩa vụ.
Bí mật bán nhà sau 2 tháng: Lo ngại tranh chấp thừa kế với cha dượng
Chỉ hai tháng sau khi hoàn tất thủ tục, Tiểu Linh đã âm thầm rao bán căn nhà và nhanh chóng ký hợp đồng chuyển nhượng.
Khi nhận được giấy triệu tập của tòa án, cô không khỏi bàng hoàng. Chính mẹ ruột đã khởi kiện vì cho rằng con gái vi phạm thỏa thuận và xâm phạm quyền lợi hợp pháp của mình.
Trước tòa, Tiểu Linh giải thích việc bán nhà xuất phát từ lo lắng về vấn đề thừa kế.
Sau khi tặng nhà cho con, bà Trương bất ngờ tái hôn. Tiểu Linh sợ rằng người cha dượng mới có thể gây ảnh hưởng đến tài sản hoặc phát sinh tranh chấp thừa kế nếu mẹ qua đời.
Theo suy tính của cô, bán nhà rồi mua cho mẹ căn khác đứng tên riêng mình sẽ tránh mọi rủi ro pháp lý trong tương lai.
Pháp luật nói gì về quyền thừa kế và tài sản đã tặng cho?
Tuy nhiên, phân tích pháp lý cho thấy lo lắng của Tiểu Linh không có cơ sở.
Thứ nhất, căn nhà được tặng cho trước thời điểm bà Trương tái hôn. Do đó, người chồng sau không có quyền thừa kế đối với tài sản này.
Thứ hai, đây là hợp đồng tặng cho có điều kiện. Khi nghĩa vụ chăm sóc mẹ chưa hoàn thành mà đã tự ý bán tài sản, Tiểu Linh đã vi phạm thỏa thuận.
Trong trường hợp này, quyền sở hữu không phải là tuyệt đối. Pháp luật cho phép bên tặng yêu cầu hủy hợp đồng nếu bên nhận không thực hiện đúng cam kết.
Việc bán nhà khi điều kiện chưa được đáp ứng đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người mẹ.
Phán quyết của tòa án: Hủy giao dịch, khôi phục quyền sở hữu
Sau quá trình xem xét, tòa án xác định Tiểu Linh vi phạm thỏa thuận tặng cho và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà Trương.
Tòa tuyên hủy bỏ hợp đồng tặng cho giữa hai mẹ con, đồng thời khôi phục quyền sở hữu căn nhà về lại cho bà Trương.
Hợp đồng mua bán với bên thứ ba cũng bị tuyên vô hiệu.
Phán quyết này một lần nữa khẳng định: quyền thừa kế chỉ phát sinh khi người để lại di sản qua đời. Khi họ còn sống, quyền định đoạt tài sản vẫn thuộc về họ, trừ khi có thỏa thuận hợp pháp khác.
Bài học về thừa kế và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi
Câu chuyện là lời cảnh tỉnh về những hiểu lầm phổ biến liên quan đến thừa kế. Không phải vì lo ngại tranh chấp trong tương lai mà có thể tự ý xử lý tài sản khi điều kiện pháp lý chưa cho phép.
Đối với người cao tuổi, việc lập văn bản rõ ràng khi tặng cho tài sản là biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi.
Đối với người được nhận tài sản, cần hiểu rằng quyền sở hữu trong trường hợp tặng cho có điều kiện không đồng nghĩa với quyền định đoạt tuyệt đối.
Pháp luật có thể phân xử tranh chấp thừa kế, nhưng tổn thương tình cảm gia đình thì khó có thể hàn gắn bằng một bản án.
Tử tế không đúng lúc có thể khiến con trả giá đắt: 4 tình huống con không cần 'nhịn'Nuôi dạy con - 6 giờ trước
GĐXH - Tử tế luôn là giá trị mà mọi cha mẹ mong muốn vun đắp cho con. Thế nhưng, nếu không đặt trong bối cảnh phù hợp, sự tử tế lại có thể khiến trẻ bị lợi dụng, tổn thương.
10 lời khuyên sâu sắc cho năm 2026: Càng nghe càng thấy 'thấm', càng ngẫm càng thấy 'cay'Gia đình - 10 giờ trước
GĐXH - 10 lời khuyên "rút ruột rút gan" dưới đây không chỉ là bài học về cách đối nhân xử thế, mà còn là kim chỉ nam để bạn tìm thấy sự an nhiên, tự tại giữa một thế giới đầy biến động.
Không phải nghèo khó, 4 thói quen này của mẹ mới khiến con khó thành côngNuôi dạy con - 12 giờ trước
GĐXH - Nhiều người mẹ dành cả đời vì con nhưng lại không nhận ra chính những thói quen hằng ngày của mình đang ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và tương lai của trẻ.
4 cung hoàng đạo bước vào thời kỳ hoàng kim về sự nghiệp năm 2026Gia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 được dự báo là bước ngoặt lớn trên hành trình công danh của nhiều cung hoàng đạo.
Vì sao nhiều người bỗng dưng 'biến chất' vì tiền? Góc nhìn tâm lý học và lời cảnh tỉnh cho hạnh phúc gia đìnhGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Không ít người xung quanh chúng ta dường như đã thay đổi hoàn toàn vì áp lực mưu sinh? Tiền bạc vốn không có cảm xúc, nhưng nó lại là phép thử nghiệt ngã nhất để ta nhìn thấu chân tình và sự giả dối.
Chưa giỗ đầu em gái, gia đình tôi chết lặng khi em rể xin cưới người không ngờ tớiGia đình - 18 giờ trước
Gia đình em gái tôi từng là hình mẫu gia đình khiến ai cũng ngưỡng mộ nhưng biến cố ập đến khi em qua đời vì bạo bệnh, để lại hai đứa con thơ.
Những câu nói 'đậm mùi' EQ thấp khi nghỉ việcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những câu nói phổ biến khi nghỉ việc thường bị xem là biểu hiện của EQ thấp trong môi trường công sở.
Hai kiểu mẹ chồng trên phim khiến các nàng dâu vô cùng khiếp đảmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi khi câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, khán giả Việt lại có xu hướng “đào” lại những hình tượng mẹ chồng từng gây ám ảnh trên màn ảnh nhỏ.
Nuôi con đến lúc trưởng thành mới hiểu: Điểm số không phải tất cả, có 3 điều cha mẹ nhất định phải bồi dưỡngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Phần lớn cha mẹ đều mong con học giỏi, có công việc ổn định, sống đủ đầy và bình an. Nhưng trên hành trình nuôi dạy con, không ít người sau nhiều năm dồn toàn lực cho việc học hành, thành tích mới chợt nhận ra một điều: con có thể đạt điểm cao nhưng lại thiếu kỹ năng sống, thiếu bản lĩnh và đôi khi… xa cách chính gia đình mình.
Ròng rã 8 năm trả nợ giúp mẹ chồng, nàng dâu chết lặng khi biết nguồn gốc khoản nợGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Kết hôn 8 năm, người phụ nữ vẫn miệt mài trả nợ giúp mẹ chồng. Khi biết khoản nợ ấy bắt nguồn từ đâu, cô suy sụp và day dứt.
Gia đình hưng thịnh hay không nhìn vào con cái là biết: 3 dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp có phúc lộc dồi dàoNuôi dạy con
GĐXH - Muốn biết tài vận của một gia đình trong tương lai ra sao, không cần nhìn đâu xa, chỉ cần quan sát con cái của họ qua 3 phương diện then chốt này là sẽ rõ.