4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

Khung giờ Thìn Âm lịch (7–9h sáng): Bình minh của trí tuệ và hy vọng

Về hậu vận, người có giờ sinh Âm lịch vào khung giờ Thìn thường duy trì được tinh thần lạc quan, sống ấm áp như ánh nắng sớm. Ảnh minh họa

Khung giờ Thìn Âm lịch là lúc mặt trời vừa nhô lên, ánh sáng ban mai lan tỏa dịu dàng khắp không gian.

Người xưa ví những đứa trẻ có giờ sinh Âm lịch này như "mang theo sương mai", gắn liền với sự tươi mới và khởi đầu đầy hy vọng.

Sinh vào thời điểm bình minh, họ thường được cho là sở hữu tư duy sáng rõ, đầu óc minh mẫn.

Buổi sáng tượng trưng cho sự khởi đầu, cho kế hoạch và định hướng. Vì thế, những người sinh giờ Thìn thường có lối sống kỷ luật, biết sắp xếp cuộc đời theo trật tự.

Dân gian có câu: "Dậy sớm ba phúc, dậy muộn ba tai". Người giữ được nhịp sống điều độ từ trẻ đến già thường là người biết quản lý bản thân.

Họ không nóng vội, không hấp tấp, mà giống như nấu một nồi canh ngon – phải kiên nhẫn, điều chỉnh "nhiệt độ" vừa phải để hương vị cuộc sống được trọn vẹn.

Về hậu vận, người có giờ sinh Âm lịch vào khung giờ Thìn thường duy trì được tinh thần lạc quan, sống ấm áp như ánh nắng sớm, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng và hy vọng.

Khung giờ Ngọ Âm lịch (11–13h): Rực rỡ như mặt trời giữa đỉnh cao

Về già, người sinh giờ Ngọ thường tận hưởng những năm tháng an nhiên, không vướng bận quá nhiều điều nhỏ nhặt. Ảnh minh họa



Khung giờ Ngọ Âm lịch là thời điểm mặt trời tỏa sáng mạnh mẽ nhất trong ngày.

Có quan niệm cho rằng trẻ sinh vào giờ này phải trải qua thử thách, nhưng cũng có cách nhìn khác rằng đây là giờ sinh Âm lịch của sự rực rỡ, cởi mở và thẳng thắn.

Người sinh giờ Ngọ thường có tính cách phóng khoáng, chân thành và giàu năng lượng.

Họ sống rõ ràng như ánh nắng giữa trưa, điều gì cần thể hiện thì thể hiện minh bạch, điều gì cần giữ kín thì lặng lẽ như trăng thu.

Điểm nổi bật của người có giờ sinh Âm lịch này là tấm lòng rộng mở. Họ dễ tạo cảm giác ấm áp cho người khác, giống như chăn phơi nắng, mềm mại và dễ chịu.

Trong công việc, họ dám nghĩ dám làm, không ngại đối diện thử thách.

Cuộc sống của họ có thể nhiều biến động, nhưng chính tinh thần cởi mở giúp họ đứng vững.

Về già, nếu giữ được sự thẳng thắn và nụ cười trước đổi thay, họ thường tận hưởng những năm tháng an nhiên, không vướng bận quá nhiều điều nhỏ nhặt.

Khung giờ Dậu Âm lịch (17–19h): Hoàng hôn của sự từng trải và đủ đầy

Tuổi già, người có giờ sinh Âm lịch khung giờ Dậu thường hưởng cuộc sống đủ đầy. Ảnh minh họa

Khung giờ Dậu Âm lịch là lúc chiều buông, bầu trời nhuộm sắc cam đỏ, khói bếp bắt đầu vương vấn trong gió.

Dân gian ví những người có giờ sinh Âm lịch này là "tự mang theo bát cơm", hàm ý cả đời không lo thiếu thốn.

Người sinh vào giờ Dậu thường có chiều sâu nội tâm. Họ hiểu giá trị của "sống chậm", biết chờ đợi và trân trọng thành quả sau thời gian dài tích lũy.

Giống như rượu ủ lâu năm, họ có thể không quá nổi bật khi còn trẻ, nhưng càng về sau càng tỏa hương.

Trải nghiệm khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm khiến họ có cái nhìn điềm đạm về cuộc sống.

Họ không hấp tấp chạy theo đám đông mà chọn bước đi chắc chắn. Khi người khác mải mê xoay vòng, họ đã biết dừng lại để thưởng trà, đọc sách, trò chuyện cùng gia đình.

Tuổi già, người có giờ sinh Âm lịch khung giờ Dậu thường hưởng cuộc sống đủ đầy về tinh thần. Họ không chỉ có vật chất ổn định mà còn có sự bình thản trong tâm hồn.

Khung giờ Hợi Âm lịch (21–23h): Minh mẫn trong tĩnh lặng, an nhiên tuổi xế chiều

Về già, sự minh mẫn và thói quen suy tư giúp người sinh giờ Hợi sống thong dong, ít vướng mắc. Ảnh minh họa



Khung giờ Hợi Âm lịch là lúc đêm đã sâu, không gian tĩnh lặng, trăng treo lơ lửng giữa bầu trời. Người sinh vào giờ sinh Âm lịch này thường mang nét chín chắn, suy tư vượt tuổi.

Họ có xu hướng nội tâm, thích chiêm nghiệm và quan sát. Chính vì từng "chứng kiến" bóng tối của đêm khuya nên họ càng hiểu giá trị của bình minh.

Trong cuộc sống, họ giống như người gác đêm, âm thầm nhưng tỉnh táo.

Giữa xã hội hiện đại nhiều ồn ào, người sinh giờ Hợi thường biết cách tách mình khỏi guồng quay gấp gáp.

Họ có thể ngồi lặng lẽ với một tách trà, đọc vài trang sách, suy ngẫm về quá khứ và biến những trải nghiệm thành bài học.

Về già, sự minh mẫn và thói quen suy tư giúp họ sống thong dong, ít vướng mắc. Cuộc sống của họ không cần quá náo nhiệt mà vẫn đủ đầy, bởi nội tâm đã tự tìm được sự bình yên.

Giờ sinh Âm lịch và bài học về cách sống

Nếu quan sát bốn khung giờ Âm lịch này, có thể thấy chúng tượng trưng cho bốn trạng thái lý tưởng của đời người: bình tĩnh khi bắt đầu, rực rỡ khi hành động, mãn nguyện khi lắng lại và sáng suốt khi chiêm nghiệm.

Thực tế, điều quyết định hạnh phúc tuổi già không chỉ nằm ở giờ sinh Âm lịch, mà ở cách mỗi người sống qua từng giai đoạn.

Người thành công là người biết trân trọng khoảnh khắc hiện tại, giống như chăm sóc mảnh đất màu mỡ của chính mình.

Những người cao tuổi sống vui vẻ, an nhàn thường không quá bận tâm đến lý thuyết số mệnh. Họ hiểu một điều giản dị: cuộc sống giống như nấu cháo, không thể vội vàng. Mỗi giai đoạn đều cần thời gian để chín muồi.

Thay vì lo lắng mình sinh vào giờ nào, điều quan trọng hơn là học được tinh thần của bốn khung giờ ấy, tỉnh táo mỗi sớm mai, cởi mở giữa trưa, điềm đạm lúc hoàng hôn và sâu lắng khi đêm xuống.

Sống được như vậy, bất kỳ ai cũng có thể khiến tuổi già của mình trở nên an nhiên, rực rỡ như mùa thu vàng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.