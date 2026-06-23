Mất số tiền khổng lồ vì rơi vào bẫy tình kiểu 'chăn lợn' của bạn trai
GĐXH - Cô tin rằng mình đã tìm được người bạn đời lý tưởng mà không hề hay biết đang rơi vào một màn lừa tình được dàn dựng công phu.
Một vụ lừa tình kết hợp lừa đảo đầu tư đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi một phụ nữ bị chiếm đoạt tới 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,8 triệu USD) bởi người đàn ông mà cô từng tin tưởng tuyệt đối và dự định tiến tới hôn nhân.
Tin lời bạn trai giàu có, nạn nhân sập bẫy lừa tình tinh vi
Theo truyền thông Trung Quốc, cuối năm 2022, cô gái họ Jiang quen một người đàn ông tên Sun qua mạng xã hội. Sun giới thiệu mình xuất thân từ gia đình giàu có, có địa vị trong xã hội và đang điều hành một quỹ đầu tư tư nhân.
Ban đầu, Jiang khá thận trọng. Cô chủ động xác minh thông tin của bạn trai thông qua các mối quan hệ cá nhân. Những gì cô tìm hiểu được đều trùng khớp với lời Sun kể, khiến mọi nghi ngờ dần biến mất.
Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai trở nên thân thiết và thậm chí còn lên kế hoạch gặp gỡ gia đình hai bên. Jiang tin rằng mình đã tìm được người bạn đời lý tưởng mà không hề hay biết đang rơi vào một màn lừa tình được dàn dựng công phu.
Chiêu dụ đầu tư quen thuộc trong các vụ lừa tình
Trong thời gian yêu nhau, Sun thường xuyên khoe khả năng đầu tư và khẳng định có nguồn tin nội bộ giúp kiếm lợi nhuận lớn. Anh ta nhiều lần chia sẻ về những khoản thu nhập khổng lồ từ giao dịch tiền điện tử và ngoại hối.
Để tạo lòng tin, Sun hướng dẫn Jiang tham gia một ứng dụng đầu tư trực tuyến. Những giao dịch đầu tiên đều mang lại lợi nhuận, khiến nạn nhân tin rằng đây là cơ hội làm giàu thực sự.
Sau khi chứng kiến các khoản tiền sinh lời, Jiang quyết định đầu tư số tiền lớn. Không chỉ sử dụng toàn bộ tài sản cá nhân, cô còn vay mượn thêm từ người thân và bạn bè, nâng tổng số vốn lên tới 20 triệu nhân dân tệ.
Phát hiện bị lừa tình khi không thể rút tiền
Chỉ khoảng một tháng sau khi quen biết, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Bạn bè của Jiang nhận thấy nhiều chi tiết trong câu chuyện của Sun có sự mâu thuẫn.
Cùng thời điểm đó, cô không còn truy cập được tài khoản trên ứng dụng đầu tư. Mọi nỗ lực liên lạc và rút tiền đều thất bại.
Lúc này, Jiang mới nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa tình kết hợp lừa đảo tài chính. Cô lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Đồng phạm tiếp tay cho đường dây lừa tình
Quá trình điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ một người đàn ông họ Li, là lập trình viên tham gia phát triển nền tảng giao dịch giả mạo.
Li khai rằng mình chỉ thực hiện công việc theo yêu cầu và không trực tiếp lừa đảo nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định vai trò của anh đã góp phần giúp đường dây hoạt động hiệu quả.
Người này sau đó bị tuyên phạt 1 năm 10 tháng tù giam, hưởng án treo 2 năm 6 tháng cùng khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ.
Lừa tình kiểu "chăn lợn" ngày càng phổ biến
Vụ việc của Jiang là một ví dụ điển hình cho hình thức lừa tình được gọi là "pig butchering" hay "chăn lợn". Kẻ lừa đảo thường dành nhiều thời gian xây dựng mối quan hệ tình cảm, tạo sự tin tưởng tuyệt đối trước khi dụ nạn nhân tham gia các khoản đầu tư giả mạo.
Hình thức này đang gia tăng tại nhiều quốc gia và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Theo khảo sát của Tổ chức Chống lừa đảo Toàn cầu, khoảng 70% nạn nhân của các vụ lừa tình là phụ nữ. Mức thiệt hại trung bình trong mỗi vụ việc lên tới khoảng 98.000 USD.
Các chuyên gia cảnh báo người dân không nên vội tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao từ người quen trên mạng.
Khi đối phương liên tục khoe tài sản, thúc giục đầu tư hoặc yêu cầu chuyển tiền, đó có thể là dấu hiệu của một vụ lừa tình nhằm chiếm đoạt tài sản.
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