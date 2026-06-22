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Không cần dựa vào con cháu, cách nghỉ hưu này giúp tuổi già vừa tự do vừa đáng sống

Thứ hai, 07:00 22/06/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Thay vì vào viện dưỡng lão hay sống phụ thuộc vào con cháu, nhiều người cao tuổi đang lựa chọn mô hình nghỉ hưu mới với bạn bè đồng trang lứa.

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với sống phụ thuộc

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn có một cuộc sống an nhàn nhưng vẫn giữ được sự tự do và chủ động. 

Thay vì ở cùng con cái hoặc chuyển đến viện dưỡng lão, ngày càng nhiều người cao tuổi tìm đến những mô hình sinh hoạt mới phù hợp hơn với nhu cầu của bản thân.

Câu chuyện của ông Trương và bà Lý tại Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Sau khi nghỉ hưu, hai ông bà chuyển đến sống cùng con trai để hỗ trợ chăm sóc cháu nhỏ. 

Những năm đầu, cuộc sống gia đình diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, khi cháu đã đi học và không còn cần người trông nom thường xuyên, khoảng cách về lối sống giữa các thế hệ bắt đầu bộc lộ rõ hơn.

Nhận thấy mình có nhiều thời gian rảnh rỗi, ông bà từng nghĩ đến việc chuyển vào viện dưỡng lão để có không gian riêng và sinh hoạt thoải mái hơn. 

Thế nhưng, ý tưởng này nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ con trai vì anh cho rằng điều đó có thể khiến người ngoài hiểu lầm gia đình không chăm sóc tốt cha mẹ.

Không cần dựa vào con cháu, cách nghỉ hưu này giúp tuổi già vừa tự do vừa đáng sống - Ảnh 1.

Từ những cuộc trò chuyện buổi sáng đến các bữa cơm chung hay những hoạt động giải trí đơn giản, cuộc sống nghỉ hưu trở nên sôi động và nhiều niềm vui hơn trước.

Mô hình nghỉ hưu mới khiến nhiều người cao tuổi hào hứng

Trong lúc còn băn khoăn về cuộc sống tuổi già, ông Trương tình cờ đọc được thông tin về mô hình "sống theo nhóm dành cho người cao tuổi". Đây là hình thức nhiều người cùng độ tuổi thuê nhà gần nhau hoặc cùng sinh sống trong một khu nhà lớn nhưng vẫn có không gian riêng biệt.

Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ những người bạn của ông. Sau quá trình tìm kiếm và bàn bạc, cả nhóm quyết định thuê một căn nhà ở vùng ngoại ô. Ngôi nhà có khoảng sân rộng đủ để trồng rau, chăm sóc cây cảnh và tổ chức các hoạt động chung.

Điều khiến họ hài lòng nhất không phải là nơi ở, mà chính là việc mỗi ngày đều có bạn bè đồng hành. Từ những cuộc trò chuyện buổi sáng đến các bữa cơm chung hay những hoạt động giải trí đơn giản, cuộc sống nghỉ hưu trở nên sôi động và nhiều niềm vui hơn trước.

Ban đầu, con trai ông Trương khá lo lắng vì sợ bố mẹ không thích nghi được với môi trường mới. Tuy nhiên, sau vài lần đến thăm, anh nhận thấy bố mẹ vui vẻ, khỏe mạnh và tinh thần tích cực hơn hẳn. Điều đó khiến anh hoàn toàn yên tâm với quyết định của họ.

Vì sao mô hình nghỉ hưu theo nhóm ngày càng được yêu thích?

Không cần dựa vào con cháu, cách nghỉ hưu này giúp tuổi già vừa tự do vừa đáng sống - Ảnh 2.

Mô hình nghỉ hưu theo nhóm tạo điều kiện để mọi người cùng tham gia các hoạt động yêu thích như trồng cây, chăm sóc vườn rau, đánh cờ, tập thể dục hay đi dạo. Ảnh minh họa

Đời sống tinh thần phong phú hơn

Một trong những vấn đề phổ biến ở người cao tuổi là cảm giác cô đơn khi con cháu bận rộn với công việc riêng. Khi sống cùng những người bạn đồng trang lứa, họ có thêm cơ hội trò chuyện, chia sẻ và đồng cảm với nhau.

Những cuộc gặp gỡ thường xuyên giúp người cao tuổi duy trì kết nối xã hội, từ đó hạn chế cảm giác lạc lõng và tạo nên nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống hằng ngày.

Dễ dàng duy trì sở thích cá nhân

Mô hình nghỉ hưu theo nhóm tạo điều kiện để mọi người cùng tham gia các hoạt động yêu thích như trồng cây, chăm sóc vườn rau, đánh cờ, tập thể dục hay đi dạo.

Những sở thích chung không chỉ giúp thời gian trôi qua ý nghĩa hơn mà còn góp phần xây dựng tình bạn bền chặt giữa các thành viên. 

Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp tuổi già trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống.

Hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày

Khi sống gần nhau, người cao tuổi có thể quan tâm và giúp đỡ nhau trong nhiều việc nhỏ như nhắc uống thuốc, kiểm tra sức khỏe hoặc hỗ trợ khi cần thiết.

Sự đồng hành này giúp giảm bớt cảm giác bất an khi sống một mình, đồng thời giảm áp lực chăm sóc cho con cháu. 

Người trẻ cũng có thể tập trung phát triển sự nghiệp mà không phải quá lo lắng cho cha mẹ mỗi ngày.

Nâng cao chất lượng cuộc sống sau nghỉ hưu

Thay vì những ngày dài lặp đi lặp lại trong sự buồn tẻ, người cao tuổi có thể cùng nhau lên kế hoạch cho các hoạt động mới, những chuyến đi ngắn hoặc các sự kiện nhỏ trong cộng đồng.

Có mục tiêu, có bạn bè và có những điều để mong chờ mỗi ngày giúp cuộc sống sau nghỉ hưu trở nên ý nghĩa hơn. 

Đây cũng là cách để nhiều người duy trì tinh thần lạc quan và cảm thấy bản thân vẫn đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Nghỉ hưu hiện đại: Xu hướng đáng cân nhắc trong tương lai

Sự thay đổi trong quan niệm sống đang mở ra nhiều lựa chọn mới cho người cao tuổi. Bên cạnh hình thức sống cùng con cháu hoặc vào viện dưỡng lão, mô hình nghỉ hưu theo nhóm được xem là giải pháp dung hòa giữa tính độc lập và nhu cầu được kết nối xã hội.

Theo truyền thông Trung Quốc, mô hình này không chỉ giúp giải quyết tình trạng người già sống cô đơn mà còn mang đến môi trường sinh hoạt năng động, tích cực và giàu tính cộng đồng.

Trong tương lai, khi nhu cầu về chất lượng sống tuổi già ngày càng được quan tâm, những mô hình nghỉ hưu linh hoạt như vậy có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn, giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh, tự chủ và tận hưởng những năm tháng tuổi già một cách hạnh phúc hơn.

Không cần dựa vào con cháu, cách nghỉ hưu này giúp tuổi già vừa tự do vừa đáng sống - Ảnh 3.4 cú sốc lớn nhất sau khi nghỉ hưu khiến tôi mất ngủ nhiều đêm

GĐXH - Với tôi, nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là giai đoạn phải đối mặt với những thay đổi lớn về tâm lý, các mối quan hệ và sức khỏe.

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Giải trí
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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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