Trẻ lớn lên bên người mẹ mặc đẹp và người mẹ xuề xòa: Sau 10 năm, khoảng cách hiện rõ
GĐXH - Trên thực tế, hình ảnh người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, thói quen và sự phát triển của trẻ.
Một người mẹ biết chăm sóc bản thân thường mang đến cho con những tác động tích cực theo nhiều cách mà không phải ai cũng nhận ra.
Nhiều người mẹ dành tất cả cho con nhưng quên mất chính mình
Có không ít phụ nữ trước khi kết hôn và sinh con rất yêu thích việc làm đẹp. Họ chăm chút ngoại hình, ăn mặc chỉn chu và luôn xuất hiện với diện mạo rạng rỡ.
Thế nhưng sau khi có con, mọi ưu tiên dường như đều thay đổi. Chi phí sinh hoạt, tiền học, tiền ăn uống và vô số khoản chi khác khiến họ cắt giảm gần như toàn bộ khoản đầu tư cho bản thân.
Họ không còn mua quần áo mới, ít sử dụng mỹ phẩm hay sản phẩm chăm sóc da như trước.
Điều đáng nói là trong khi sẵn sàng tiết kiệm với chính mình, nhiều người mẹ lại không ngần ngại chi tiêu cho con. Con luôn có quần áo mới, đồ dùng tốt và được chăm sóc chu đáo nhất.
Tình yêu thương ấy rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, việc dành toàn bộ sự quan tâm cho con mà bỏ quên bản thân đôi khi lại tạo ra những ảnh hưởng không ngờ tới đối với trẻ.
Khi ngoại hình của mẹ ảnh hưởng đến cảm xúc của con
Một giáo viên mầm non từng chia sẻ rằng hầu hết trẻ em đều mong muốn mẹ mình là người đẹp nhất trong mắt bạn bè. Khi thấy mẹ ăn mặc gọn gàng, tươi tắn và tự tin đến đón, các em thường tỏ ra vui vẻ, hào hứng và đầy tự hào.
Điều này không xuất phát từ sự phù phiếm mà đơn giản là bởi yêu thích cái đẹp vốn là bản năng tự nhiên của con người.
Trẻ nhỏ cũng vậy, các em luôn muốn người mà mình yêu quý nhất xuất hiện trong hình ảnh tốt đẹp nhất.
Ngược lại, nếu người mẹ thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi, thiếu sức sống hoặc quá xuề xòa, trẻ đôi khi có thể cảm thấy ngại ngùng trước bạn bè.
Điều này đặc biệt dễ xảy ra ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học, khi trẻ bắt đầu quan tâm đến đánh giá từ những người xung quanh.
Khả năng thẩm mỹ của trẻ chịu ảnh hưởng từ mẹ
Người mẹ là hình mẫu đầu tiên về cái đẹp
Trẻ em học hỏi chủ yếu thông qua quan sát và bắt chước. Người mẹ chính là hình mẫu gần gũi nhất mà trẻ tiếp xúc mỗi ngày.
Nếu mẹ luôn giữ thói quen ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, biết phối hợp trang phục phù hợp và chú ý đến hình ảnh cá nhân, trẻ cũng dễ hình thành ý thức tương tự.
Các em sẽ biết giữ gìn vệ sinh, quan tâm đến ngoại hình và xuất hiện chỉn chu trong những hoàn cảnh cần thiết.
Ngược lại, nếu mẹ thường xuyên xuề xòa, thiếu quan tâm đến vẻ ngoài của mình thì rất khó để trẻ hình thành ý thức thẩm mỹ tốt, dù có được mua những bộ quần áo đẹp đến đâu.
Tính tinh tế được hình thành từ những điều nhỏ nhất
Khả năng thẩm mỹ không đồng nghĩa với việc phải sử dụng hàng hiệu hay chạy theo xu hướng thời trang đắt đỏ.
Một đứa trẻ có gu thẩm mỹ tốt thường biết giữ quần áo sạch sẽ, biết lựa chọn trang phục phù hợp hoàn cảnh và có ý thức chăm sóc bản thân.
Những phẩm chất này phần lớn được hình thành từ môi trường gia đình và đặc biệt là từ hình mẫu của người mẹ.
Mức độ tự tin của trẻ cũng có sự khác biệt
Trẻ thường tự hào về người mẹ của mình
Trong suy nghĩ của nhiều đứa trẻ, mẹ chính là người đặc biệt nhất. Vì thế, khi thấy mẹ xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, khỏe mạnh và tự tin, trẻ cũng cảm thấy hãnh diện hơn về gia đình mình.
Sự tự hào ấy góp phần nuôi dưỡng lòng tự tin và cảm giác an toàn về mặt tâm lý.
Ngoại hình không quyết định giá trị con người nhưng tạo nên ấn tượng đầu tiên
Dù không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, thực tế cho thấy ngoại hình vẫn ảnh hưởng nhất định đến cách mọi người nhìn nhận nhau.
Một người mẹ ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng không chỉ giúp bản thân cảm thấy tích cực hơn mà còn truyền cho con nguồn năng lượng tự tin trong giao tiếp và các mối quan hệ xã hội.
Điều này không đòi hỏi phải trang điểm cầu kỳ hay diện những bộ đồ đắt tiền. Chỉ cần giữ mái tóc gọn gàng, lựa chọn trang phục phù hợp và duy trì vẻ ngoài khỏe khoắn cũng đã đủ tạo nên sự khác biệt.
Tính tự giác của mẹ ảnh hưởng đến tương lai của con
Chăm sóc bản thân cũng là một dạng kỷ luật
Những người mẹ biết dành thời gian cho bản thân thường có khả năng quản lý cuộc sống tương đối tốt.
Dù bận rộn với công việc và gia đình, họ vẫn duy trì những thói quen tích cực như tập thể dục, chăm sóc sức khỏe, ăn mặc gọn gàng hoặc học hỏi những điều mới.
Đó thực chất là biểu hiện của tính tự giác và khả năng cân bằng cuộc sống.
Trẻ học theo những gì mẹ làm
Trẻ em ít khi làm theo lời dạy nhưng thường làm theo những gì chúng quan sát được.
Khi chứng kiến mẹ duy trì các thói quen tích cực mỗi ngày, trẻ cũng dễ hình thành tinh thần kỷ luật, biết quản lý bản thân và có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình.
Đây là những phẩm chất có thể mang lại lợi ích lâu dài cho trẻ trong học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội sau này.
Yêu con không có nghĩa là bỏ quên bản thân
Nhiều người mẹ cho rằng hy sinh mọi thứ cho con là biểu hiện của tình yêu lớn nhất. Tuy nhiên, một người mẹ hạnh phúc, khỏe mạnh và biết yêu thương chính mình mới có thể mang đến cho con nguồn năng lượng tích cực bền vững.
Việc chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ mà là cách giúp người mẹ duy trì sự tự tin, sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Khi mẹ sống tích cực và biết trân trọng giá trị của mình, con cái cũng sẽ học được cách yêu thương bản thân và phát triển một cách toàn diện hơn.
Người mẹ không cần phải luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng việc giữ cho mình sự chỉn chu, khỏe mạnh và yêu thương bản thân là điều rất cần thiết.
Một người mẹ biết chăm sóc chính mình không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân mà còn âm thầm truyền cho con những bài học quý giá về thẩm mỹ, sự tự tin, tính tự giác và cách sống tích cực.
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