MC Minh Trang nuôi 4 con sau ly hôn

Tối 17/9, MC Minh Trang gây chú ý khi công khai đã nhận quyết định ly hôn với chồng là Vũ Đức Thành vào đầu tháng 8. Theo nữ MC, trước đó vẫn cố gắng duy trì hôn nhân vì mong các con có sự đồng hành của cả cha lẫn mẹ, đồng thời cô vẫn còn tình cảm và niềm tin với chồng. Tuy nhiên, sau biến cố vào cuối tháng 7, cô quyết định dừng lại.

Sau bài thông báo ly hôn, đến sáng 18/9, MC Minh Trang tiếp tục có chia sẻ dài về quyết định công khai chuyện gia đình. Cô cho biết không đăng bài trong thời điểm mới xảy ra biến cố vì lo ngại những cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng tới cách nhìn nhận và phát ngôn.

Nữ MC thừa nhận đã trải qua một giai đoạn tâm lý bất ổn kéo dài, từng có những suy nghĩ tiêu cực, phải tìm tới các buổi trị liệu tâm lý và tập thiền để ổn định lại tinh thần. Cô cho biết chỉ quyết định lên tiếng khi cảm xúc đã ổn định, sau khi dành thời gian chăm sóc bản thân và kết nối nhiều hơn với 4 con cùng người thân.

Hình ảnh gia đình được MC Minh Trang chia sẻ trên trang cá nhân trước khi thông báo ly hôn.

MC Minh Trang cho biết việc công khai chuyện riêng tư là điều bất đắc dĩ, xuất phát từ những ràng buộc công việc chung giữa cô và chồng cũ, nhằm phân định rõ trách nhiệm của mỗi bên.

MC Minh Trang cho biết từng chọn im lặng nếu là 10 năm trước nhưng nay đã thay đổi suy nghĩ sau nhiều năm đồng hành, lắng nghe những phụ nữ từng chịu tổn thương trong hôn nhân. Cô cho rằng con cái xứng đáng lớn lên trong môi trường ổn định về cảm xúc thay vì chứng kiến cha mẹ xung đột kéo dài.

Nữ MC cũng lần đầu tiết lộ đang nuôi dạy 3 con gái và 1 con trai. Cô chia sẻ thẳng thắn với các con về chuyện của cha mẹ, lắng nghe nguyện vọng của từng bé về nơi ở sau ly hôn, đồng thời mong muốn dạy các con 2 điều: làm tổn thương người thân yêu là một sai lầm lớn và bất cứ ai cũng có quyền rời khỏi một mối quan hệ khiến mình bị tổn thương.

Sau hai bài viết liên tiếp, Minh Trang cho biết đây là lần cuối chia sẻ công khai về chuyện hôn nhân.

MC Minh Trang cho biết hiện tại cô đang nuôi 4 con.

Nhìn lại loạt bài đăng của MC Minh Trang trong khoảng từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7/2026 - trước khi cô công khai chuyện ly hôn - không ít người cũng từng nhận ra nhiều câu chuyện đời thường tưởng chừng đơn giản lại chứa đựng những tâm sự sâu kín hơn.

Trong bài đăng ngày 30/7, khi kể chuyện con trai út lỡ tay làm vỡ chiếc cốc sữa yêu thích, nữ MC viết: "Bị ai đó làm đau mình, được khóc thật to, là đỡ đau nhất. Tự mình làm mình đau, chẳng thể trách ai, cũng chẳng thể khóc, cảm giác đau hơn nhiều... Nhưng có lẽ đau đớn nhất, là khi ai đó làm mình đau nhưng mình không được phép và cũng không thể khóc" - những dòng chia sẻ khiến nhiều người liên tưởng đó không đơn thuần là chuyện của con trẻ.

Đến thời điểm hiện tại, chồng cũ vẫn chưa lên tiếng phản hồi về những nội dung mà MC Minh Trang chia sẻ.

Nguyễn Minh Trang sinh năm 1987 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, sau đó nhận học bổng học thạc sĩ ngành truyền thông tại Pháp. Cô thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật và từng có thời gian giảng dạy marketing tại đại học.

Sau khi gia nhập Đài Truyền hình Việt Nam, Minh Trang trở thành gương mặt quen thuộc của chương trình: Đồ Rê Mí, Tuổi đời mênh mông, Bài hát Việt, Tạp chí MTV, Cà phê Sáng, Quốc gia khởi nghiệp,... Sau thời gian du học, cô tiếp tục làm biên tập viên tiếng Anh tại VTV4.

Khi lập gia đình và sinh con, Minh Trang dần rời truyền hình. Nữ MC thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ và xây dựng các dự án trong lĩnh vực này, được nhiều phụ huynh trên mạng xã hội theo dõi.

Từ nền tảng đó, Minh Trang tham gia phát triển Mầm Nhỏ, Hộp Háo Hức và Làng Háo Hức. Hộp Háo Hức từng xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam, còn Làng Háo Hức phát triển mô hình trại trải nghiệm thiên nhiên, kỹ năng và cuộc sống tập thể dành cho trẻ.