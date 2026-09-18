Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi bất chấp khoảng cách chênh nhau 11 tuổi

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' rời showbiz làm dâu hào môn, U60 vẫn đẹp gợi cảmThế giới showbiz -
Giành vương miện năm 18 tuổi, cô được xem là biểu tượng nhan sắc rực rỡ và bền bỉ với danh xưng 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' .
Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.
Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.
Giành vương miện năm 18 tuổi, cô được xem là biểu tượng nhan sắc rực rỡ và bền bỉ với danh xưng 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' .
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