Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi bất chấp khoảng cách chênh nhau 11 tuổi

Thứ sáu, 07:36 18/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển khoe bộ ảnh mới nhất với nhiều khoảnh khắc tình tứ gây chú ý với người hâm mộ.

Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi bất chấp khoảng cách chênh nhau 11 tuổi - Ảnh 1.Khánh Thi cảm thán: “Ngày xưa Phan Hiển như trẻ con”

GĐXH - Khánh Thi đã viết lại chặng đường quen, yêu rồi kết hôn với Phan Hiển. Nữ kiện tướng dancesport cảm thán: "Ngày trước nhìn hắn, tớ thấy một cậu nhóc còn trẻ con...".

Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi - Ảnh 1.

Khánh Thi mới đây đã chia sẻ bộ ảnh mới nhất của 2 vợ chồng với dòng chữ "Thường thì khác nhau sẽ hút nhau". Qua hình ảnh khán giả nhận ra dù khoảng cách 11 tuổi nhưng cả 2 vẫn rất đẹp đôi. Phan Hiển không ngừng bày tỏ tình cảm yêu thương đến Khánh Thi, còn Khánh Thi dịu dàng nhận ánh mắt trìu mến từ chồng.

Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi - Ảnh 2.

Khánh Thi và Phan Hiển từng là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng bởi khoảng cách tuổi tác và câu chuyện tình yêu bắt đầu từ mối quan hệ cô trò. Khánh Thi sinh năm 1982, hơn Phan Hiển khoảng 11 tuổi. Trong những năm đầu, chuyện tình của họ từng chịu không ít áp lực từ dư luận.

Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi - Ảnh 3.

Theo chia sẻ của cả Khánh Thi lẫn Phan Hiển, họ bắt đầu gắn bó trong dancesport trước khi tình cảm phát triển thành mối quan hệ yêu đương. Năm 2009, Khánh Thi và Phan Hiển trở thành bạn nhảy. Cũng trong năm này, cả hai giành hai huy chương vàng tại giải Vô địch Dancesport châu Á, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của Phan Hiển.

Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi - Ảnh 4.

Từ sàn đấu đến đời sống, họ dần trở thành người đồng hành của nhau. Tuy nhiên, chuyện tình ấy không bắt đầu bằng một đám cưới như nhiều cặp đôi khác.

Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi - Ảnh 5.

Năm 2022, sau khoảng 13 năm hẹn hò, Khánh Thi và Phan Hiển quyết định tổ chức đám cưới. Hôn lễ diễn ra ngày 22/12 tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Đặc biệt, hai con Kubi và Anna cũng góp mặt trong ngày trọng đại của bố mẹ.

Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi - Ảnh 6.

Trước đám cưới, Phan Hiển từng chia sẻ rằng ban đầu anh không nghĩ mình cần một hôn lễ. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, anh nhận ra Khánh Thi cũng mong muốn một lần được mặc váy cưới và bước vào lễ đường.

Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi - Ảnh 7.

Với Khánh Thi, đám cưới không phải điểm bắt đầu của cuộc hôn nhân. Hai người đã có nhiều năm sống cùng nhau, cùng làm việc, có con và trải qua không ít biến động trước khi chính thức tổ chức hôn lễ.

Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi - Ảnh 8.

Sau khi kết hôn, Khánh Thi và Phan Hiển tiếp tục đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống gia đình. Cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực dancesport, tham gia đào tạo và phát triển các thế hệ vận động viên trẻ. Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Khánh Thi và Phan Hiển là họ không xây dựng hình ảnh một cuộc hôn nhân hoàn toàn không có mâu thuẫn. Ngược lại, cả hai từng thừa nhận sự khác biệt và những lần tranh luận là điều khó tránh khỏi.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Khánh Thi - Phan Hiển đẹp đôi bất chấp khoảng cách chênh nhau 11 tuổi - Ảnh 10.Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3

GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi đã "đốn tim" khán giả với nụ cười đáng yêu như búp bê phiên bản đời thực.

 

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