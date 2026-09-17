Bình An 'nịnh' khéo Á hậu Phương Nga

Cận cảnh bộ váy lấy cảm hứng từ thư pháp Việt của Á hậu Phương Nga tại Cannes Bộ cánh lộng lẫy với hai gam màu đen trắng được lấy cảm hứng từ những nét bút “như rồng bay, phượng múa” của thư pháp Việt. Mỗi nét chữ thư pháp đều ẩn chứa tinh thần, ý chí và văn hóa Việt Nam.

Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Bình An khoe khéo tài "nịnh" Á hậu Phương Nga khiến người hâm mộ cảm thấy thú vị. Nam diễn viên vui vẻ chia sẻ hình ảnh vợ đang đi công tác ở Anh với dòng viết dễ thương: "London (Anh) đẹp thật. Vợ còn đẹp hơn. Ở bên đấy cũng còn nhiều thứ đẹp nữa, ví dụ như quần áo, giày và cả đồng hồ. Hy vọng, hy vọng".

Bình An khoe ảnh xinh đẹp của Phương Nga.

Tuy nhiên, khi Á hậu Phương Nga đi công tác về diễn viên Bình An chỉ nhận được một món quà nhỏ. Anh đã đăng ảnh cảm thán "nỗi buồn" của mình và cũng cam chịu trước việc làm của "nóc nhà" Phương Nga.

Trong làng giải trí, Bình An và Á hậu Phương Nga từng là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của công chúng ngay từ khi còn hẹn hò. Một người hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, người kia bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, cả hai đều có công việc riêng và thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Sau khoảng 4 năm yêu nhau, Bình An và Phương Nga đăng ký kết hôn vào tháng 9/2022. Hành trình từ tình yêu đến hôn nhân của họ vì thế được nhiều khán giả dõi theo.

Bình An và Á hậu Phương Nga ngọt ngào như lúc mới yêu.

Sau khi kết hôn, Bình An và Phương Nga nhiều lần được nhắc đến với hình ảnh một cặp vợ chồng trẻ có cuộc sống khá vui vẻ. Họ không ngại trêu chọc nhau, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và dành cho nhau những lời ngọt ngào.

Những hình ảnh ấy phần nào cho thấy cuộc sống sau đám cưới của họ không quá khác biệt so với thời yêu nhau. Vẫn là những chuyến đi, những buổi gặp gỡ, những lần cùng xuất hiện và những câu chuyện nhỏ trong sinh hoạt.

Trong một cuộc hôn nhân, sự hòa hợp đôi khi không đến từ những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là việc biết người kia đang bận rộn với công việc gì, nhớ một sở thích nhỏ của nhau hay sẵn sàng xuất hiện khi đối phương cần. Với Bình An và Phương Nga, những điều bình thường ấy dường như là một phần trong cách họ duy trì mối quan hệ.

Điều đáng chú ý là sau khi kết hôn, Phương Nga và Bình An vẫn chưa vội thay đổi nhịp sống theo những khuôn mẫu quen thuộc. Theo thông tin được báo chí đăng tải, họ vẫn tận hưởng khoảng thời gian vợ chồng son và chưa có con.

Thay vì để những câu hỏi về chuyện con cái trở thành áp lực, cả hai tập trung vào cuộc sống hiện tại và những kế hoạch riêng. Với một cặp đôi đã trải qua nhiều năm yêu trước khi kết hôn, việc tiếp tục dành thời gian cho nhau cũng là một cách để hôn nhân có thêm những trải nghiệm mới.

Họ được nhận xét là cặp đôi đẹp trong làng giải trí.

Bình An và Phương Nga từng được biết đến từ một chuyện tình đẹp trong showbiz. Sau đám cưới, họ không tạo ra quá nhiều câu chuyện ồn ào mà chọn cách sống khá nhẹ nhàng. Những khoảnh khắc bên nhau vì thế cũng trở nên gần gũi hơn.

Bình An sinh năm 1993 ghi dấu qua nhiều phim như: Lạc giới, 5S Online, Zippo, Mù tạt và em, Đi qua mùa hạ, Ngược chiều nước mắt, Tình khúc Bạch Dương, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Tiệm ăn dì ghẻ, 11 tháng 5 ngày, Ga-ra hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu và Biệt dược đen. Những năm gần đây, anh có xu hướng thử sức với các dạng vai đa dạng hơn, thay vì chỉ đảm nhận hình tượng chàng trai trẻ điển trai, tình cảm.