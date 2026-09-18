Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong 'Mùa hè năm ấy', từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống an yên và giàu có

Bà Ngọc chỉ vì không muốn Khánh gặp con gái để níu kéo tình cảm trước đây mà đưa ra những câu nói lạnh lùng, quên hết ân tình trước đây giữa hai gia đình. Bà Ngọc cho rằng trước đây có vay tiền của nhà Khánh nhưng đã trả đầy đủ, giờ không còn nợ nần gì nên Khánh đừng vin vào quá khứ để gặp Phương. Đồng thời nhắc lại chuyện từng bắt Khánh phải hứa không gặp lại Phương cách đây 8 năm.