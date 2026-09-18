Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong 'Mùa hè năm ấy', từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống an yên và giàu có
GĐXH - Nghệ sĩ Vân Dung có vai diễn xuất sắc trong phim "Mùa hè năm ấy", tuy nhiên vai bà Ngọc của chị lại đang gây nhiều tranh cãi với khán giả.
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