Ra tay cứu Lưu 'gù', Minh điêu đứng vì bị vu oan đâm xe vào trẻ em rồi bỏ chạy

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", việc Minh lao vào giúp Lưu "gù" thoát khỏi nhóm của Quân kéo đến cửa hàng sửa xe của Lưu gây sự đã khiến cô rơi vào rắc rối.

Khi Quân trở về nhà và phát hiện con trai xước mặt mũi do đi đá bóng, gã đã lập tức lôi con trai đến nhà bố mẹ Minh để "ăn vạ". Quân lấy lý do Minh đâm xe vào con trai mình rồi bỏ chạy, khiến bé không những bị xước mặt mũi chân tay mà còn bị tổn thương về tâm lý.

Quân đưa con trai đến nhà Minh để "ăn vạ". Ảnh VTV

Quân thẳng thừng chỉ trích ông Khiêm dạy con không tới nơi tới chốn và có ý bắt đền gia đình ông về việc Minh đâm vào con hắn rồi bỏ chạy.

Quân đang muốn mượn chuyện này để trả thù Minh việc phá đám hắn và đồng bọn ở cửa hàng Lưu "gù". Vì thế, hắn đã lu loa câu chuyện ra khắp làng. Chuyện qua miệng dân làng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng đó là con trai của Quân bị tổn thương tâm lý đến mức nằm liệt giường khiến cả làng xôn xao.

Thông tin Minh đâm xe vào trẻ em rồi bỏ chạy đã khiến cả làng xôn xao, bàn tán. Ảnh VTV

Tâm đã lập tức phản pháo, nói rằng con Quân vẫn chạy xe ầm ầm ngoài đường chơi, làm gì có chuyện nằm liệt giường như lời đồn. Câu nói của Tâm khiến người phụ nữ đang buôn chuyện "đứng hình".

Minh thêm mâu thuẫn với bố sau rắc rối mới xảy ra. Ảnh VTV

Tâm vẫn luôn đứng về phía Minh, muốn bảo vệ cô. Tuy nhiên, ông Khiêm thì khác, ngay sau những điều tiếng lan đi, ông đã tới khu nhà trọ nói chuyện với Minh. Mâu thuẫn giữa 2 bố con vì chuyện này trở nên nặng nề hơn.

Minh không thấy việc cô can thiệp, giúp đỡ người khác là sai và đáng bị lên án như vậy.

Tập 6 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 18/9 trên kênh VTV3.