Khoảnh khắc đáng yêu của con gái H'Hen Niê khi tròn 1 tuổi
GĐXH - Những khoảnh khắc đáng yêu của Harley - con gái H'Hen Niê trong tiệc thôi nôi tại quê ngoại Đắk Lắk khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ thích thú.
Xuất hiện trước đông người tại buổi tiệc, bé Harley khiến phụ huynh bất ngờ khi tỏ ra tự tin, không ngại ngùng hay sợ hãi, thậm chí cười tươi lúc thấy đông người chào đón.
Nhiều người để lại bình luận: "E ngây thơ chả hiểu ngày gì mà vui thế cơ chứ"; "Mặt luôn cười vui vẻ thương quá chừng"; "Mới 1 tuổi mà bé dạn dĩ quá, không sợ không khóc. Chúc bé luôn khỏe mạnh hay ăn chóng lớn"; "Tôi mê cái sự bình dị của Hen từ lúc chưa chồng. Rồi giờ có con càng mê cái sự mộc mạc của gia đình nhỏ này"...
H'Hen Niê cũng chia sẻ về tình cảm của người hâm mộ: "Cứ khi nào mà Hen không có đăng Harley là các mom, các bác nhắn tin kiểu: 'Hôm nay ăn chơi quá hả Hen, sao không thấy đăng Harley' hoặc 'Cả ngày rồi sao không thấy Harley vậy Hen',... Các bác bảo không cần thấy hình đẹp, chỉn chu đâu, thấy Harley mỗi ngày là được. Ấm áp ghê, Hen cảm ơn các mom, các bác đã yêu, thương Harley".
Trên trang cá nhân, Tuấn Khôi - ông xã H'Hen Niê cũng đăng tải những khoảnh khắc 1 tuổi đáng yêu của công chúa nhỏ. Anh dành lời cảm ơn đến H'Hen Niê vì đã sinh cho anh một cô con gái đáng yêu và cùng anh vun xây tổ ấm. "Cảm ơn em H'Hen Niê vì đã mang đến cho anh và gia đình một thiên thần tuyệt vời. Anh tự tin rằng sau này, cứ mỗi lần sinh nhật con gái, anh sẽ luôn chuẩn bị một món quà dành tặng riêng cho em", Tuấn Khôi khoe.
H'Hen Niê chia sẻ ngày vui của em Harley rộn ràng tiếng cười.
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