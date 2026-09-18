Khoảnh khắc đáng yêu của con gái H'Hen Niê khi tròn 1 tuổi

Trên trang cá nhân, Tuấn Khôi - ông xã H'Hen Niê cũng đăng tải những khoảnh khắc 1 tuổi đáng yêu của công chúa nhỏ. Anh dành lời cảm ơn đến H'Hen Niê vì đã sinh cho anh một cô con gái đáng yêu và cùng anh vun xây tổ ấm. "Cảm ơn em H'Hen Niê vì đã mang đến cho anh và gia đình một thiên thần tuyệt vời. Anh tự tin rằng sau này, cứ mỗi lần sinh nhật con gái, anh sẽ luôn chuẩn bị một món quà dành tặng riêng cho em", Tuấn Khôi khoe.