Mẹ chồng nhiều lần đến muộn khi nhận trông cháu

Tôi sinh con được 7 tháng. Từ ngày có em bé, mẹ ruột ở cùng để đỡ đần nhưng bà đã lớn tuổi, từng bị tai biến nhẹ nên chỉ giúp tôi nấu cơm, thỉnh thoảng bế cháu để tôi kịp ăn. Với tôi, như vậy đã là quý.

Đợt này mẹ về quê có giỗ, tôi phải tự xoay xở một mình. Công việc của tôi là dạy thêm vào tối thứ hai và thứ năm hàng tuần. Chồng thường 19h mới về, trong khi 16h50 tôi đã phải ra khỏi nhà vì đường hay tắc. Không còn cách nào khác, vợ chồng tôi nhờ mẹ chồng sang trông cháu đến khi ông xã về.

Mẹ chồng tôi còn trẻ, làm tự do và bình thường cũng không phải chăm cháu. Vì biết mình cần chuẩn bị cơm nước, đồ ăn dặm, hút sữa và thay đồ trước khi đi dạy, tôi nhắn trước mong bà sang khoảng 16h. Tuy nhiên, sát giờ đi bà mới xuất hiện. Hôm đó bà đến lúc 16h40, khi tôi đang hút sữa, con thì buồn ngủ nên quấy khóc. Tôi vướng máy, không thể bế con, cũng chẳng kịp ăn lót dạ trước khi ra khỏi nhà. Vừa nghe con khóc, tôi vừa cuống cuồng nấu đồ ăn dặm, mặc quần áo rồi đi làm trong tâm trạng rối bời.

Đó không phải lần đầu. Trước đây, tôi từng bị tắc tia sữa, sốt cao phải vào viện. Mẹ ruột yếu nhưng vẫn bế cháu một mình. Vợ chồng tôi nhờ mẹ chồng sang buổi sáng để hai bà cùng trông cháu, phòng khi tôi về muộn. Bà nhận lời, hẹn 9h sang. May hôm đó tôi đi sớm nên về sớm. Đến 10h30 tôi về nhà vẫn chưa thấy bà đâu. Một lúc sau bà mới đến và nói vì đến lịch tập yoga nên phải đi tập trước. Tôi hiểu ông bà không có nghĩa vụ phải chăm cháu thay bố mẹ. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là bà đã nhận lời rồi lại không đúng hẹn, trong khi mỗi lần như vậy tôi đều rơi vào thế bị động, vừa thương con vừa áp lực công việc. Tôi ít khi nhờ nhưng cứ nhờ là lại như vậy nên càng tủi thân.

Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu mẹ chồng không muốn giúp có thể nói thẳng để vợ chồng tôi chủ động thuê người hoặc tìm cách khác. Tôi nên góp ý với mẹ chồng thế nào để không mất lòng, hay từ giờ không nên nhờ bà nữa?

Hạnh