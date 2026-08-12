Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

40 tuổi, tôi sụp đổ khi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của người bố đã nghỉ hưu GĐXH - Chị từng nghĩ tuổi nghỉ hưu sẽ là quãng thời gian bố mẹ được sống bình yên bên nhau sau hơn 40 năm hôn nhân. Nhưng chỉ một lần giúp bố tìm ảnh trong điện thoại, chị đã phát hiện bí mật khiến hình tượng người cha trong lòng mình sụp đổ.