Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời - Ảnh 1.Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời - Ảnh 2.40 tuổi, tôi sụp đổ khi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của người bố đã nghỉ hưu

GĐXH - Chị từng nghĩ tuổi nghỉ hưu sẽ là quãng thời gian bố mẹ được sống bình yên bên nhau sau hơn 40 năm hôn nhân. Nhưng chỉ một lần giúp bố tìm ảnh trong điện thoại, chị đã phát hiện bí mật khiến hình tượng người cha trong lòng mình sụp đổ.

Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời - Ảnh 3.Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

GĐXH - Khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày, người chồng mới đủ can đảm nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời. Lời cầu xin cuối cùng của ông không chỉ khiến người vợ suy sụp mà còn đặt bà trước một lựa chọn đầy day dứt: Có nên giúp người chồng thực hiện tâm nguyện cuối cùng hay không?

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Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

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