Tuổi già muốn sống an nhàn, đừng chỉ lo tích tiền: Người từng trải chỉ ra 3 điều quan trọng

Câu chuyện tuổi già là chia sẻ của cô Trương sau 10 năm đi làm giúp việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), theo Đời sống Pháp luật.

Có tiền, có nhà nhưng tuổi già vẫn cô đơn

Ngày còn ở quê, tôi luôn ngưỡng mộ những người sở hữu nhiều tài sản. Tôi nghĩ họ đã chuẩn bị đủ cho tuổi già nên chẳng còn gì phải lo lắng.

Cho đến khi lên thành phố làm giúp việc, tôi có cơ hội chăm sóc nhiều người giàu có. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra tiền bạc có thể giúp cuộc sống thoải mái hơn nhưng không phải lúc nào cũng mang đến hạnh phúc.

Bà Lý là một trong những người giàu nhất tôi từng chăm sóc. Khi tôi đến làm việc, bà đã 75 tuổi. Chồng mất sớm, không có con cái, bà sống một mình trong căn nhà rộng hơn 200m2.

Ngoài căn nhà đang ở, bà còn có hơn 1 triệu NDT tiền tiết kiệm và nhiều căn hộ cho thuê tại trung tâm thành phố. Bà ăn uống cẩn thận, quần áo sang trọng, chăm chút ngoại hình nên dù ngoài 70 tuổi vẫn trông rất trẻ.

Thoạt nhìn, cuộc sống ấy khiến ai cũng ghen tỵ. Nhưng sau một thời gian ở bên bà, tôi mới hiểu đằng sau sự giàu có là một nỗi cô đơn khó nói.

Mỗi khi đau ốm hoặc gặp chuyện bất ngờ, bà phải tự xoay xở. Có họ hàng nhưng không phải việc gì họ cũng có thể giúp. Đáng buồn hơn, bà từng nhận ra một số người thân quan tâm đến mình phần nào vì khối tài sản đang sở hữu.

Khi ấy, tôi hiểu rằng tiền có thể giúp một người có cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng không thể mua được sự đồng hành hay tình thân.

Nếu xét về tiền bạc, gia đình ông Giang không thể sánh với bà Lý. Nhưng cuộc sống tuổi già của họ lại khiến tôi ngưỡng mộ. Ảnh minh họa

Không nhiều tài sản nhưng tuổi già luôn có tiếng cười

Gia đình thứ hai tôi từng làm việc là vợ chồng ông Giang. Hai người sống trong một căn nhà bình thường ở khu tập thể cũ. Ngoài căn nhà ấy, họ gần như không có tài sản đáng giá.

Trước đây, cả hai đều là giáo viên. Sau khi nghỉ hưu, tổng lương hưu mỗi tháng khoảng 10.000 NDT. Trừ chi phí sinh hoạt, họ dành dụm được khoảng 2.000 NDT mỗi tháng.

Nếu xét về tiền bạc, gia đình ông Giang không thể sánh với bà Lý. Nhưng cuộc sống tuổi già của họ lại khiến tôi ngưỡng mộ.

Hai ông bà có hai con gái. Cuối tuần, các con thường về ăn cơm cùng bố mẹ. Vài tháng một lần, cả gia đình lại cùng nhau đi du lịch. Căn nhà không rộng nhưng lúc nào cũng có tiếng nói cười.

Ông Giang từng nói với tôi rằng ông không mong trở thành người giàu có. Điều ông trân trọng nhất là mỗi ngày vẫn có người bạn đời bên cạnh, con cái hiếu thảo và gia đình quây quần.

Ông cho rằng khi bước vào những năm tháng cuối đời, con người sẽ hiểu những thứ từng mải miết theo đuổi khi còn trẻ không phải lúc nào cũng quan trọng nhất.

Sau nhiều năm chứng kiến cuộc sống của người khác, tôi nhận ra muốn có tuổi già an nhàn, có 3 thứ đáng để chuẩn bị hơn cả tiền bạc.

Sức khỏe là nền tảng của tuổi già an nhàn

Khi còn trẻ, nhiều người sẵn sàng làm việc quá sức, ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc vì nghĩ rằng sau này có tiền sẽ tận hưởng cuộc sống. Nhưng đến tuổi già, cơ thể không còn khỏe mạnh như trước.

Những vấn đề về xương khớp, khả năng vận động, sức bền hay bệnh tật có thể khiến cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Có người sở hữu khoản tiết kiệm lớn nhưng phần lớn thời gian lại phải nằm trên giường bệnh.

Vì vậy, muốn có tuổi già an nhàn, đừng chỉ tập trung tích lũy tài sản. Giữ gìn sức khỏe và tinh thần ổn định cũng là một khoản đầu tư quan trọng cho tương lai.

Người bạn đời là chỗ dựa quý giá

Khi về già, cha mẹ không thể mãi ở bên, con cái cũng có gia đình và cuộc sống riêng. Bạn bè dù thân thiết cũng không thể đồng hành mỗi ngày. Người có thể ở bên chúng ta lâu dài nhất chính là người bạn đời.

Đến tuổi già, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là sáng thức dậy có người hỏi mình muốn ăn gì, lúc đau ốm có người chăm sóc, buổi tối có người trò chuyện.

Vì thế, khi còn trẻ, hãy trân trọng người đang đồng hành với mình. Một cuộc hôn nhân bền vững được xây dựng từ sự yêu thương, tôn trọng và bao dung qua những năm tháng khó khăn.

Những cặp vợ chồng tóc đã bạc nhưng vẫn dìu nhau đi bộ chính là hình ảnh đẹp của tuổi già. Đằng sau những bước chân chậm rãi ấy là cả một đời cùng nhau vượt qua sóng gió.

Gia đình hòa thuận mới là tài sản quý nhất

Cuối cùng, điều đem lại bình yên cho tuổi già chính là một gia đình hòa thuận.

Có những gia đình rất giàu nhưng con cái vì tranh chấp tài sản mà mâu thuẫn. Anh em vì lợi ích riêng mà trở mặt, cha mẹ đứng giữa vừa đau lòng vừa bất lực. Khi ấy, càng nhiều của cải đôi khi càng tạo thêm phiền muộn.

Ngược lại, một gia đình không quá giàu nhưng mọi người biết yêu thương, nhường nhịn và giúp đỡ nhau vẫn có thể sống hạnh phúc.

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi không còn nghĩ một cuốn sổ tiết kiệm dày hay vài căn nhà là bảo chứng cho tuổi già an nhàn.

Tiền bạc giúp giảm bớt áp lực vật chất, nhưng để những năm tháng cuối đời thực sự bình yên, điều đáng quý hơn vẫn là sức khỏe tốt, một người bạn đời đồng hành và một gia đình hòa thuận. Đó mới là những "tài sản" càng về già càng không thể thay thế.

Một số bí quyết giúp cha mẹ tận hưởng cuộc sống tuổi già vui khỏe

Bột vài gợi ý dưới đây sẽ giúp các bậc phụ huynh có thể tận hưởng một cuộc sống hưu trí vui vẻ và khỏe mạnh, theo Lao Động.

Việc giữ một tinh thần lạc quan và tích cực cũng là một trong những cách giúp cha mẹ già có một cuộc sống hưu trí vui khỏe. Ảnh minh họa

Xây dựng lối sống lành mạnh

Cuộc sống hưu trí sẽ giúp cha mẹ có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi, ít vướng bận, chính vì thế hãy xây dựng một lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và duy trì tập luyện thể thao mỗi ngày. Đây là cách giúp các bậc phụ huynh có một sức khỏe tốt từ thể chất lẫn tinh thần, giảm nguy cơ mắc các bệnh của tuổi già.

Giữ tinh thần lạc quan, giao tiếp trong xã hội

Việc giữ một tinh thần lạc quan và tích cực cũng là một trong những cách giúp cha mẹ già có một cuộc sống hưu trí vui khỏe. Trong đó, các bậc phụ huynh đừng quên dành thời gian gặp gỡ và đi du lịch cùng bạn bè, hoặc có thể tham gia các câu lạc bộ trong tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng sẽ giúp giảm đi những cảm giác cô đơn hay buồn bã của tuổi già.

Niềm đam mê, sở thích cá nhân

Việc giữ đam mê và sở thích cá nhân cũng được khuyến khích đối với cha mẹ khi mới bắt đầu cuộc sống hưu trí. Khi ở tuổi vẫn còn làm việc, cha mẹ có thể gác lại niềm đam mê riêng của mình, thì khi cuộc sống về hưu, hãy tiếp nối những sở thích cá nhân như vẽ tranh, làm vườn, đọc sách, nấu ăn, hay học một kỹ năng mới sẽ giúp mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn.

Sắp xếp lại không gian sống

Việc sắp xếp lại không gian sống sẽ giúp các bậc phụ huynh cảm thấy như bước vào một sự khởi đầu mới. Một ngôi nhà có cách trang trí mới lạ, tràn ngập ánh sáng cùng vườn cây xanh mát sẽ giúp tinh thần luôn sảng khoái mỗi ngày.

Tận hưởng thời gian bên con cháu

Hãy duy trì những bữa cơm sum họp cuối tuần với đầy đủ các thành viên trong gia đình lớn sẽ giúp những thế hệ gắn kết với nhau nhiều hơn. Việc tận hưởng thời gian bên con cháu nhưng không "chạm" vào cuộc sống riêng tư sẽ giúp cha mẹ, con cái và các cháu có sự thoải mái, tự do riêng.