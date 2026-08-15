Cô gái lạ dắt đứa trẻ và giấy xét nghiệm ADN đến nhận cha khi chồng tôi vừa mất

| Tâm sự

Chồng tôi mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ lạ mang đứa trẻ 5 tuổi và giấy xét nghiệm ADN đến nhận cha khiến tôi sụp đổ.

Chồng tôi mất chưa được 49 ngày, nỗi đau còn chưa kịp lắng xuống thì một biến cố khác ập đến khiến tôi gần như gục ngã. Cách đây vài hôm, khi cả gia đình đang chuẩn bị cho lễ cúng thì một người phụ nữ lạ dẫn theo một cậu bé khoảng 5 tuổi tìm đến. Chị ta cho biết đứa bé là con của chồng tôi, muốn con được nhận anh em ruột của mình.

Không chỉ thế, chị ta đưa ra một xấp giấy, trong đó có kết quả xét nghiệm AND xác nhận đứa bé có quan hệ huyết thống với chồng tôi.

Lúc ấy tôi như ngã quỵ, không đủ bình tĩnh để đọc hết, đầu óc quay cuồng. Suốt bao năm chung sống, chồng tôi luôn được mọi người xung quanh khen là người đàn ông chuẩn mực. Anh ít nói, chăm chỉ, chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn. Còn đối với tôi, anh là người chồng, người cha có trách nhiệm, không có các mối quan hệ phức tạp bên ngoài.

Vậy mà giờ đây, trước mặt tôi là một đứa trẻ có ADN là con của anh.

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Tôi sốc khi kết quả xét nghiệm AND xác nhận đứa bé có quan hệ huyết thống với chồng mình. (Ảnh minh họa)

Các con tôi phản ứng rất gay gắt, chúng không chấp nhận đứa em ngoài giá thú của bố. Các con tôi còn cho rằng người phụ nữ kia đang bịa đặt, lợi dụng lúc gia đình đang tang gia để gây rối. Các con tôi đã đuổi mẹ con chị ta ra khỏi nhà, bất chấp việc tôi chưa kịp nói gì.

Trước khi ra khỏi nhà tôi, người phụ nữ ấy chỉ nói rằng không có ý định tranh giành tài sản, chỉ mong các con tôi và đứa bé kia được nhận nhau là anh em. Câu nói ấy khiến tôi càng thêm rối bời, nếu chị ta thực sự chỉ muốn như vậy, thì tại sao lại chọn thời điểm này. Và nếu điều chị nói là sự thật, thì tôi phải đối diện với nó như thế nào?

Những ngày sau đó, tôi gần như sống trong trạng thái kiệt quệ. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, giờ lại thêm cú sốc về một sự thật mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi vừa giận vừa thất vọng, vừa cảm thấy như bị phản bội, tôi không biết mình chồng mình là người như thế nào nữa. Tôi không biết phải làm gì khi lòng tôi rối bời, cảm xúc lẫn lộn.

Cô gái lạ dắt đứa trẻ và giấy xét nghiệm ADN đến nhận cha khi chồng tôi vừa mất - Ảnh 2.Đưa 4 người đi xét nghiệm ADN tìm cha cho con, cái kết ngoài dự đoán

GĐXH - Sau nhiều lần làm xét nghiệm ADN, người mẹ đơn thân mới xác định được cha ruột của con trai mình.

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