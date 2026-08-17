Tưởng có tiền là tuổi già an nhàn, đến lúc nghỉ hưu tôi mới cay đắng nhận ra sự thật

Câu chyện là trải nghiệm cá nhân của bà Phan Trạch Nhã (59 tuổi, Trung Quốc), được đăng tải trên trang mạng Toutiao (Trung Quốc), theo Đời sống Pháp luật.

Tuổi già đủ đầy vật chất nhưng thiếu niềm vui

Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ chỉ cần chăm chỉ làm việc, tích lũy đủ tiền và chuẩn bị một mái nhà tươm tất thì những năm tháng tuổi già sẽ nhẹ nhàng.

Tôi từng hình dung sau khi nghỉ hưu, mình sẽ thong thả uống trà, đi dạo mỗi sáng, gặp gỡ bạn bè, thỉnh thoảng đi du lịch và tận hưởng cuộc sống bên con cháu. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác.

Hiện tại, tôi có một khoản lương hưu khá tốt, được nhận đều đặn hàng tháng. Số tiền ấy đủ để trang trải cuộc sống mà không cần phụ thuộc vào con cái. Ngoài ra, tôi còn khoảng 830.000 NDT (tương đương 3,2 tỷ đồng) tiền tiết kiệm.

Tôi cũng có một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, từng là ngôi nhà mơ ước khi còn trẻ. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người có lẽ sẽ cho rằng tôi đang có một tuổi già đáng mơ ước, nhưng chỉ tôi mới hiểu, phía sau sự đủ đầy ấy là một khoảng trống rất lớn.

Tôi dần hiểu rằng tiền có thể giúp con người bớt lo về vật chất, nhưng không thể tự mình xua đi sự cô đơn. Ảnh minh họa

Hơn 3 tỷ tiền tiết kiệm không thể mua được niềm vui

Ngày còn đi làm, tôi luôn nghĩ càng có nhiều tiền thì cuộc sống càng an tâm. Vì vậy, tôi làm việc không ngừng nghỉ, cố gắng dành dụm từng khoản để chuẩn bị cho tương lai. Bây giờ, khi tiền đã nằm yên trong tài khoản, tôi lại chẳng biết phải dùng chúng vào việc gì.

Mỗi lần nhìn số dư ngân hàng, tôi không còn cảm giác vui sướng mà chỉ nhớ về những năm tháng làm việc vất vả.

Tôi có tiền nhưng không biết tiêu vào đâu để cuộc sống thú vị hơn. Có những ngày, trên bàn đầy thức ăn nhưng tôi chỉ ăn qua loa. Căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng lại im ắng đến đáng sợ.

Tôi dần hiểu rằng tiền có thể giúp con người bớt lo về vật chất, nhưng không thể tự mình xua đi sự cô đơn.

Căn nhà từng là niềm mơ ước nay trở nên lạnh lẽo

Căn hộ mà tôi từng rất tự hào giờ lại là nơi khiến tôi ngại trở về nhất. Mỗi buổi chiều mở cửa bước vào, thứ chờ đợi tôi không phải tiếng nói cười mà là sự yên tĩnh đến lạnh người.

Các con tôi đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Chúng làm việc ở xa, bận rộn với công việc, gia đình và những kế hoạch riêng.

Tôi biết các con không bất hiếu. Chúng vẫn gọi điện hỏi han, vẫn quan tâm đến cha mẹ. Nhưng một cuộc điện thoại dù dài đến đâu cũng không thể thay thế sự hiện diện của người thân trong căn nhà vắng.

Có những hôm, tôi chỉ mong nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân hoặc một câu hỏi đơn giản: "Hôm nay bố/mẹ ăn gì rồi?". Nhưng rồi tôi lại tự nhắc mình rằng con cái cũng có cuộc đời riêng.

Nhìn hàng xóm ít tiền hơn, tôi lại thấy mình thua kém

Điều khiến tôi day dứt nhất là những gia đình sống xung quanh.

Điều kiện kinh tế của họ có thể không bằng tôi. Có người chẳng có khoản tiết kiệm lớn, cũng không sở hữu căn nhà đẹp. Thế nhưng, mỗi khi nhìn họ, tôi lại thấy một thứ mà bản thân đang thiếu: sự quây quần.

Buổi sáng, những ông bà hàng xóm cùng nhau đi bộ. Chiều đến, con cháu ghé thăm, có người được con đưa đi ăn, có người cùng cháu nhỏ xuống sân chơi.

Họ kể cho nhau nghe chuyện con cái, chuyện cháu học hành, những bữa cơm gia đình hay một chuyến đi ngắn cuối tuần. Những câu chuyện rất bình thường ấy lại khiến tôi chạnh lòng.

Tôi từng nghĩ có nhiều tiền hơn thì chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng giờ đây, nhìn những người có điều kiện kinh tế không bằng mình nhưng ngày ngày vẫn vui vẻ, tôi lại thấy ngưỡng mộ.

Có lúc tôi tự hỏi: Phải chăng thứ tôi thiếu không phải tiền mà là một cuộc sống có người để sẻ chia?

Tuổi già mới hiểu có những thứ rất khó tìm lại

Tôi từng cố gắng tìm niềm vui bằng cách đọc sách, trồng hoa, vẽ tranh, học thêm những điều mới. Nhưng những sở thích ấy chỉ giúp thời gian trôi qua chứ chưa thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Tôi cũng thử trò chuyện với hàng xóm, nhưng vì khác biệt về hoàn cảnh, sở thích và cách sống nên không phải cuộc trò chuyện nào cũng khiến tôi thoải mái.

Càng ngày, tôi càng ít giao tiếp và thu mình hơn. Có những buổi chiều, tôi ngồi trước cửa sổ hàng giờ, nhìn dòng người qua lại rồi tự hỏi cuộc sống của họ có gì mà khiến họ vui đến vậy.

Tôi bắt đầu nhìn lại những năm tháng đã qua. Có phải tôi từng quá mải mê kiếm tiền mà quên dành thời gian cho gia đình? Có phải tôi đã nghĩ chỉ cần mang về đủ tiền thì đã hoàn thành trách nhiệm với những người mình yêu thương?

Những câu hỏi ấy đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.

Chưa bao giờ là quá muộn để thay đổi

Tôi hiểu mình không thể quay lại quá khứ. Những năm tháng đã qua không thể lấy lại, những lựa chọn từng đưa ra cũng không thể sửa đổi, nhưng tôi vẫn còn hiện tại.

Tôi đang nghĩ đến việc tham gia các câu lạc bộ dành cho người lớn tuổi, gặp gỡ thêm bạn bè, đi du lịch, học một kỹ năng mới hoặc đơn giản là chủ động bước ra khỏi căn nhà vốn đã quá quen thuộc.

Tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho con cái, nhưng không kỳ vọng chúng phải luôn ở bên mình. Có lẽ, một tuổi già hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền trong tài khoản, căn nhà rộng đến đâu hay lương hưu mỗi tháng cao thế nào.

Điều quan trọng hơn là khi cánh cửa khép lại vào cuối ngày, ta vẫn có một người để gọi điện, một người muốn gặp, một nơi muốn đến và một điều khiến mình háo hức chờ đợi vào ngày mai.

Tôi vẫn còn lương hưu, tiền tiết kiệm và một căn nhà, nhưng từ hôm nay, tôi muốn học cách sử dụng những gì mình có để tạo ra những trải nghiệm, những cuộc gặp gỡ và những tháng ngày đáng nhớ.

Bởi suy cho cùng, điều khiến tuổi già trở nên đáng sợ không phải là có ít tiền, mà là có đủ đầy mọi thứ nhưng lại không biết mình đang sống vì điều gì.

5 bí quyết giúp cha mẹ khi về hưu tận hưởng cuộc sống vui khỏe

Việc giữ đam mê và sở thích cá nhân cũng được khuyến khích đối với cha mẹ khi mới bắt đầu cuộc sống hưu trí. Ảnh minh họa

Xây dựng lối sống lành mạnh

Cuộc sống hưu trí sẽ giúp cha mẹ có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi, ít vướng bận, chính vì thế hãy xây dựng một lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và duy trì tập luyện thể thao mỗi ngày. Đây là cách giúp các bậc phụ huynh có một sức khỏe tốt từ thể chất lẫn tinh thần, giảm nguy cơ mắc các bệnh của tuổi già, theo Lao Động.

Giữ tinh thần lạc quan, giao tiếp trong xã hội

Việc giữ một tinh thần lạc quan và tích cực cũng là một trong những cách giúp cha mẹ già có một cuộc sống hưu trí vui khỏe. Trong đó, các bậc phụ huynh đừng quên dành thời gian gặp gỡ và đi du lịch cùng bạn bè, hoặc có thể tham gia các câu lạc bộ trong tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng sẽ giúp giảm đi những cảm giác cô đơn hay buồn bã của tuổi già.

Niềm đam mê, sở thích cá nhân

Việc giữ đam mê và sở thích cá nhân cũng được khuyến khích đối với cha mẹ khi mới bắt đầu cuộc sống hưu trí. Khi ở tuổi vẫn còn làm việc, cha mẹ có thể gác lại niềm đam mê riêng của mình, thì khi cuộc sống về hưu, hãy tiếp nối những sở thích cá nhân như vẽ tranh, làm vườn, đọc sách, nấu ăn, hay học một kỹ năng mới sẽ giúp mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn.

Sắp xếp lại không gian sống

Việc sắp xếp lại không gian sống sẽ giúp các bậc phụ huynh cảm thấy như bước vào một sự khởi đầu mới. Một ngôi nhà có cách trang trí mới lạ, tràn ngập ánh sáng cùng vườn cây xanh mát sẽ giúp tinh thần luôn sảng khoái mỗi ngày.

Tận hưởng thời gian bên con cháu

Hãy duy trì những bữa cơm sum họp cuối tuần với đầy đủ các thành viên trong gia đình lớn sẽ giúp những thế hệ gắn kết với nhau nhiều hơn. Việc tận hưởng thời gian bên con cháu nhưng không "chạm" vào cuộc sống riêng tư sẽ giúp cha mẹ, con cái và các cháu có sự thoải mái, tự do riêng.