Làm giúp việc 10 năm tôi nhận ra: Cách nghỉ hưu của người giàu có 3 điểm rất khác

Câu chuyện cách nghỉ hưu của người giàu là chia sẻ của người phụ nữ Trung Quốc họ Liêm, 54 tuổi, đã làm giúp việc được hơn 10 năm. Những trải nghiệm và quan điểm thuộc về cá nhân người phụ nữ này được đăng tải trên mạng thông tin Zhihu (Trung Quốc), theo Đời sống Pháp luật.

Làm giúp việc suốt 10 năm, tôi từng chăm sóc nhiều gia đình có hoàn cảnh khác nhau. Có người sống giản dị, có người rất giàu có. Nhưng càng làm lâu, tôi càng nhận ra rằng sự khác biệt trong cách tận hưởng tuổi già không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở cách họ chăm sóc sức khỏe, cân bằng cảm xúc và sắp xếp cuộc sống.

Trong số những người tôi từng chăm sóc, ông Trương là người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Ông có lương hưu ổn định, tiền tiết kiệm dư dả và ba người con đều thành đạt, hiếu thảo. Nhờ vậy, cuộc sống của ông khi về già khá an nhàn.

Tuy nhiên, điều khiến tôi nhận ra sự khác biệt không nằm ở việc ông có bao nhiêu tiền, mà là cách ông sử dụng những điều kiện mình có để sống một tuổi già chủ động.

Những người có cuộc sống tương đối ổn định thường ít phải chịu áp lực về những chuyện cơm áo gạo tiền, từ đó có nhiều thời gian hơn để chăm sóc đời sống tinh thần. Ảnh minh họa

1. Người giàu thường kiểm soát cảm xúc tốt hơn

Ông Trương gần như luôn giữ được sự bình tĩnh trong cuộc sống hàng ngày. Khi tôi làm việc chưa tốt hoặc trong nhà xảy ra chuyện không như ý, ông hiếm khi nổi nóng. Ông thường suy nghĩ một lúc rồi mới giải quyết vấn đề.

Nhờ vậy, tôi làm việc bên cạnh ông cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tôi có thể thẳng thắn trao đổi, đề xuất những điều cần thay đổi mà không phải lo lắng quá nhiều về phản ứng của ông.

Trong khi đó, một số người lớn tuổi tôi từng chăm sóc lại dễ cáu gắt, nóng giận hoặc suy nghĩ tiêu cực. Tôi phải vừa làm việc vừa quan sát sắc mặt của họ để tránh vô tình khiến họ không vui.

Tất nhiên, không thể nói cứ giàu là sẽ vui vẻ hay cứ ít tiền là dễ nóng giận. Nhưng tôi nhận thấy những người có cuộc sống tương đối ổn định thường ít phải chịu áp lực về những chuyện cơm áo gạo tiền, từ đó có nhiều thời gian hơn để chăm sóc đời sống tinh thần.

Dẫu vậy, tiền bạc không thể thay thế tình thân. Có những người lớn tuổi không dư dả nhưng ngày ngày được con cháu quây quần, hỏi han. Sự đồng hành ấy đôi khi lại là niềm hạnh phúc lớn nhất trong những năm tháng cuối đời.

2. Người có điều kiện chủ động chăm sóc sức khỏe sau nghỉ hưu

Ông Trương có một thói quen rất tốt: mỗi khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, ông thường chủ động đi khám thay vì cố chịu đựng.

Ông quan niệm rằng bệnh nhỏ thì xử lý sớm sẽ tốt hơn để đến khi nghiêm trọng mới tìm cách chữa trị. Vì có điều kiện tài chính, ông cũng không quá e ngại chuyện chi phí khám chữa bệnh.

Ngược lại, một số người lớn tuổi tôi từng chăm sóc thường có thói quen tự mua thuốc hoặc sử dụng những loại thuốc có sẵn trong nhà khi cảm thấy không khỏe. Chỉ đến khi triệu chứng trở nên nghiêm trọng, họ mới chịu đến bệnh viện.

Cách làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, có thể gây ra những hậu quả không mong muốn.

Tôi càng làm lâu càng nhận ra rằng khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe chính là tài sản quan trọng nhất. Có tiền nhưng không khỏe thì cũng khó tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, dù điều kiện kinh tế thế nào, mỗi người cũng nên chú ý đến việc khám sức khỏe định kỳ, ăn uống hợp lý và duy trì những thói quen sinh hoạt phù hợp.

3. Người có cuộc sống tốt thường chủ động sắp xếp tuổi già

Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở ông Trương là ông gần như không bao giờ để một ngày trôi qua trong vô nghĩa.

Buổi sáng ông tập thể dục, lúc rảnh thì tự làm một vài việc nhà. Có hôm ông tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, có hôm chơi cờ cùng bạn bè, cuối tuần lại tham gia những chuyến tham quan do cộng đồng tổ chức.

Ông nói rằng bản thân đã quen với việc lập kế hoạch từ khi còn trẻ. Khi nghỉ hưu, ông chỉ thay đổi nội dung trong lịch trình chứ không từ bỏ thói quen sống có mục tiêu.

Trong khi đó, một số người sau khi nghỉ hưu lại rơi vào trạng thái không biết làm gì. Họ dành phần lớn thời gian nằm, ngồi hoặc xem tivi. Ban đầu tưởng rằng đó là sự hưởng thụ, nhưng lâu dần cơ thể ít vận động, tinh thần cũng dễ trở nên buồn chán.

Tôi nhận ra rằng nghỉ hưu không có nghĩa là cuộc sống dừng lại. Ngược lại, đó có thể là khoảng thời gian mỗi người được sống theo cách mình mong muốn.

Có thể học một sở thích mới, chăm sóc cây cối, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch hoặc đơn giản là duy trì một lịch sinh hoạt đều đặn. Điều quan trọng là bản thân vẫn cảm thấy mỗi ngày có ý nghĩa.

Một tuổi già đáng sống còn cần một tinh thần ổn định, một cơ thể được chăm sóc đúng cách và một cuộc sống có mục tiêu. Ảnh minh họa

Tiền bạc chỉ là nền tảng, cách sống mới quyết định nghỉ hưu hạnh phúc hay không

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi hiểu rằng tiền bạc thực sự rất quan trọng đối với tuổi già.

Một khoản lương hưu ổn định, tiền tiết kiệm và khả năng chi trả cho nhu cầu thiết yếu sẽ giúp người cao tuổi bớt lo lắng hơn, nhưng đó mới chỉ là nền tảng.

Một tuổi già đáng sống còn cần một tinh thần ổn định, một cơ thể được chăm sóc đúng cách và một cuộc sống có mục tiêu. Có tiền nhưng cô độc, có thời gian nhưng không biết làm gì, hoặc có điều kiện nhưng bỏ bê sức khỏe thì cũng khó cảm thấy hạnh phúc.

Vì thế, nếu muốn có một tuổi già nhẹ nhàng, có lẽ chúng ta không nên chỉ chuẩn bị tiền cho lúc nghỉ hưu. Hãy chuẩn bị cả sức khỏe, các mối quan hệ và một cách sống chủ động ngay từ khi còn trẻ.

Bởi đến cuối cùng, điều quyết định chất lượng những năm tháng cuối đời không chỉ là bạn có bao nhiêu tiền, mà còn là bạn đã chuẩn bị cho tuổi già của mình như thế nào.

Trước khi nghỉ hưu cần chuẩn bị gì để có tuổi già an yên

Giai đoạn 4 năm trước nghỉ hưu được xem là thời điểm vàng để hoàn thiện kế hoạch tài chính, sức khỏe và lối sống, theo Lao Động.

Theo ông Michael Kitces - chuyên gia hoạch định tài chính tại Pinnacle Advisory Group (Mỹ), "4 - 5 năm trước nghỉ hưu là thời điểm quan trọng nhất để giảm rủi ro tài chính. Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư sang các tài sản ổn định hơn sẽ giúp bảo vệ nguồn thu nhập dài hạn".

Việc chuyển dịch danh mục đầu tư từ tài sản rủi ro sang các kênh tạo dòng tiền ổn định như trái phiếu hoặc cổ tức cũng được khuyến khích nhằm cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn.

Không chỉ tài chính, các yếu tố liên quan đến đời sống cũng cần được chuẩn bị sớm. Chi phí y tế thường là khoản chi lớn nhất khi về già, do đó, việc rà soát bảo hiểm và lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe dài hạn là điều không thể bỏ qua.

Bên cạnh đó, các hạng mục sửa chữa nhà cửa như mái nhà, hệ thống điện nước nên được hoàn tất khi còn thu nhập ổn định để tránh áp lực tài chính về sau.

Một xu hướng ngày càng phổ biến là cắt giảm chi phí cố định, như thu gọn không gian sống hoặc tối ưu các dịch vụ không cần thiết. Điều này giúp ngân sách hưu trí linh hoạt và bền vững hơn.

Ngoài yếu tố vật chất, sự chuẩn bị về tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng. Việc "tập duyệt" cuộc sống nghỉ hưu trong thời gian ngắn giúp mỗi người hình dung rõ hơn nhịp sống mới, từ đó điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên hoàn thành sớm những mục tiêu cá nhân như du lịch khi còn đủ sức khỏe và tài chính, thay vì chờ đến khi nghỉ hưu.

Cuối cùng, việc tham vấn chuyên gia tài chính và cập nhật kế hoạch thừa kế, di chúc sẽ giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý, đảm bảo quyền lợi cho gia đình.

Chuẩn bị nghỉ hưu không phải là việc làm trong ngày một ngày hai. Càng chủ động sớm, mỗi người càng có cơ hội tận hưởng tuổi già an yên, độc lập và trọn vẹn hơn.