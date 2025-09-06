Mới nhất
Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn

Thứ bảy, 06:45 06/09/2025 | Ẩm thực 360
Rằm tháng 7 là dịp lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lên ông bà, tổ tiên.

Từ lâu, việc chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 đã trở thành nét đẹp truyền thống của nhiều gia đình Việt. Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, báo hiếu, mâm cỗ còn gửi gắm thông điệp về sự thanh tịnh, bình yên và gắn kết.

Dậy từ sáng sớm làm cỗ

Chị Đào Thị Lý (38 tuổi, Hà Nội) tâm niệm, Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ quan trọng của người Việt, là lúc con cháu tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

“Năm nào cũng vậy, cứ đến Rằm là tôi chuẩn bị mâm cơm đầy đặn để thắp hương. Đây không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là dịp để các thành viên quây quần, thắt chặt tình cảm”, chị chia sẻ.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 1.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 2.

Mâm cỗ Rằm tháng 7 do chị Lý chuẩn bị. Ảnh: NVCC

Để có mâm cỗ trọn vẹn, chị thường lên thực đơn và đi chợ từ hôm trước. Rau, củ, thịt, cá đều được sơ chế sẵn, sáng hôm sau chỉ việc bật bếp nấu nướng và bày biện. Thế nhưng, để chuẩn bị đủ 8 món mặn, 4 món phụ và một bát canh, chị phải dậy từ 5h sáng, dành trọn 4 tiếng trong gian bếp.

Các món cơ bản trong mâm cỗ năm nay gồm chim quay, cua biển, canh măng chân giò, xôi, lạc... Tất cả đều được bày biện tươm tất.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 3.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 4.

Công phu từ khâu chuẩn bị đến bày biện. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, chị còn chuẩn bị 40 bông cúc nhiều màu sắc để trang trí bàn thờ, khiến không gian thêm phần trang nghiêm và ấm cúng. Với chị Lý, việc làm này vô cùng ý nghĩa nên chị luôn dành hết tâm tư, tình cảm vào việc thực hiện.
Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 5.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 6.

Hoa quả lễ được chị bày biện tỉ mỉ. Ảnh: NVCC

Cả nhà cùng nhau nấu cỗ

Cứ đến Rằm tháng 7, gia đình chị Châu Hoài Anh (37 tuổi, Hà Nội) lại quây quần chuẩn bị 2 mâm cỗ – một mâm cỗ chay, một mâm cỗ mặn – dâng lên tổ tiên. Đây là dịp quan trọng nên cả nhà cùng nhau chuẩn bị lễ và cỗ cúng.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 7.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 8.

Mâm cỗ chay (bên trái) và mâm cỗ mặn (bên phải) được cả gia đình chị Hoài Anh cùng chuẩn bị. Ảnh: NVCC

Chị Hoài Anh cho biết, mẹ chồng sẽ lo sửa soạn ban thờ, chuẩn bị tiền vàng và hoa quả, chồng phụ trách nấu mâm mặn theo gợi ý thực đơn từ vợ, còn chị đảm nhận mâm chay cùng phần bày biện, trang trí cho bàn lễ thêm phần trang trọng.

Mâm cỗ mặn của gia đình chị Hoài Anh món gà là chủ đạo, gồm nửa con nướng, nửa con xé ra trộn gỏi, nước luộc nấu măng khô, lòng mề xào mướp giá.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 9.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 10.

Chỉn chu, cầu kỳ từ trong cách bày biện. Ảnh: NVCC

Mâm cỗ chay gồm: Xôi đậu xanh ăn với nấm xào, canh nấm thập cẩm ninh củ sen, chè đậu xanh hạt sen, nấm chiên xù, tàu hũ và các loại nấm rim cháy cạnh, miến xào thập cẩm, món cuốn chay.
Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 11.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 12.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 13.

Chị Hoài Anh luôn tự tay chuẩn bị món chay. Ảnh: NVCC

Không chỉ chị Hoài Anh, rất nhiều gia đình cũng dành thời gian, tâm sức để chuẩn bị những mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 ngon, đẹp và chỉn chu nhất có thể.

Chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) cho biết đã dành nửa ngày để chuẩn bị mâm lễ Rằm tháng 7. Năm nào gia đình chị cũng sắp xếp công việc để ngày Rằm được tươm tất nhất.

Để vẹn toàn cho ngày Rằm tháng 7 cũng là ngày lễ Vu Lan, chị Hương chuẩn bị 2 mâm cỗ, 1 mâm chay, 1 mâm mặn.

Mâm cỗ mặn bao gồm 11 món: Gà luộc cánh tiên ngậm hoa hồng, nem công, chả phượng, xôi gấc hoa sen, bánh bao sen vàng kim sa, tôm hấp nước dừa, nem hải sản, bò xào khoai tây, nộm đu đủ bò khô, chả quế, canh bóng thả.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 14.

Mâm cỗ mặn đủ món của chị Vũ Thu Hương. Ảnh: NVCC

Mâm cỗ chay gồm 11 món và 2 món tráng miệng: Giò nấm hạnh phúc, nem rán như ý, cuốn ngũ sắc cát tường, xiên nướng BBQ an lạc, xôi hoa sen phúc đức, bánh bao hoa sen cát tường, chè hoa cau thanh tịnh, thạch hoa sen tâm đức,...

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn - Ảnh 15.

Mâm cỗ chay của chị Vũ Thu Hương. Ảnh: NVCC

Để làm được thực đơn cầu kỳ này, chị Hương phải mua và sơ chế nguyên liệu từ hôm trước, hôm sau mang ra chế biến tiếp và bày biện.

"Mâm cỗ ngày Rằm tháng 7 không chỉ là bữa ăn để thưởng thức, mà còn là dịp để con cháu thể hiện lòng thành kính, gắn kết tình cảm gia đình.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, giữ gìn và trân trọng nét đẹp này chính là cách để chúng ta nuôi dưỡng đời sống tinh thần, hướng tới sự bình an và hạnh phúc lâu dài", chị Hương chia sẻ.

Tú Linh
