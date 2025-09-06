Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn
Rằm tháng 7 là dịp lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lên ông bà, tổ tiên.
Từ lâu, việc chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 đã trở thành nét đẹp truyền thống của nhiều gia đình Việt. Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, báo hiếu, mâm cỗ còn gửi gắm thông điệp về sự thanh tịnh, bình yên và gắn kết.
Dậy từ sáng sớm làm cỗ
Chị Đào Thị Lý (38 tuổi, Hà Nội) tâm niệm, Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ quan trọng của người Việt, là lúc con cháu tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
“Năm nào cũng vậy, cứ đến Rằm là tôi chuẩn bị mâm cơm đầy đặn để thắp hương. Đây không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là dịp để các thành viên quây quần, thắt chặt tình cảm”, chị chia sẻ.
Các món cơ bản trong mâm cỗ năm nay gồm chim quay, cua biển, canh măng chân giò, xôi, lạc... Tất cả đều được bày biện tươm tất.
Cứ đến Rằm tháng 7, gia đình chị Châu Hoài Anh (37 tuổi, Hà Nội) lại quây quần chuẩn bị 2 mâm cỗ – một mâm cỗ chay, một mâm cỗ mặn – dâng lên tổ tiên. Đây là dịp quan trọng nên cả nhà cùng nhau chuẩn bị lễ và cỗ cúng.
Mâm cỗ mặn của gia đình chị Hoài Anh món gà là chủ đạo, gồm nửa con nướng, nửa con xé ra trộn gỏi, nước luộc nấu măng khô, lòng mề xào mướp giá.
Chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) cho biết đã dành nửa ngày để chuẩn bị mâm lễ Rằm tháng 7. Năm nào gia đình chị cũng sắp xếp công việc để ngày Rằm được tươm tất nhất.
Để vẹn toàn cho ngày Rằm tháng 7 cũng là ngày lễ Vu Lan, chị Hương chuẩn bị 2 mâm cỗ, 1 mâm chay, 1 mâm mặn.
Mâm cỗ mặn bao gồm 11 món: Gà luộc cánh tiên ngậm hoa hồng, nem công, chả phượng, xôi gấc hoa sen, bánh bao sen vàng kim sa, tôm hấp nước dừa, nem hải sản, bò xào khoai tây, nộm đu đủ bò khô, chả quế, canh bóng thả.
Mâm cỗ chay gồm 11 món và 2 món tráng miệng: Giò nấm hạnh phúc, nem rán như ý, cuốn ngũ sắc cát tường, xiên nướng BBQ an lạc, xôi hoa sen phúc đức, bánh bao hoa sen cát tường, chè hoa cau thanh tịnh, thạch hoa sen tâm đức,...
Để làm được thực đơn cầu kỳ này, chị Hương phải mua và sơ chế nguyên liệu từ hôm trước, hôm sau mang ra chế biến tiếp và bày biện.
"Mâm cỗ ngày Rằm tháng 7 không chỉ là bữa ăn để thưởng thức, mà còn là dịp để con cháu thể hiện lòng thành kính, gắn kết tình cảm gia đình.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, giữ gìn và trân trọng nét đẹp này chính là cách để chúng ta nuôi dưỡng đời sống tinh thần, hướng tới sự bình an và hạnh phúc lâu dài", chị Hương chia sẻ.
Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúngẨm thực 360 - 21 giờ trước
GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.
Gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cách luộc gà ngon và đẹp để thắp hươngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Theo sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam, mâm cúng thần linh, gia tiên Rằm tháng 7 trong nhà gồm lễ vật dâng gia tiên với hương, hoa, rượu, xôi, vàng mã, quần áo giấy, cùng mâm cỗ mặn không thể thiếu gà luộc được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt.
Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngayẨm thực 360 - 2 ngày trước
GĐXH - Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi sum vầy, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, gắn kết các thế hệ trong ngôi nhà Việt.
Mâm cỗ chay ngày Rằm tháng 7 của mẹ đảm Hà Nội gồm những món chay ngon nào?Ẩm thực 360 - 2 ngày trước
GĐXH - Mâm cỗ chay ngày Rằm của chị Vũ Thu Hương được bày biện tinh tế, thanh tịnh lại đủ đầy, gửi gắm ước nguyện bình an và gìn giữ nét đẹp truyền thống Việt.
Tháng 9 rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộcẨm thực 360 - 3 ngày trước
GĐXH - Tháng 9, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chuẩn bị mâm cơm “yêu nước” đặc biệt, gói trọn hương vị truyền thống và niềm tự hào dân tộc.
Ngỡ ngàng bàn tiệc trái cây tuyệt đẹp chào mừng Quốc KhánhẨm thực 360 - 3 ngày trước
GĐXH - Những chiếc bánh nhỏ xinh góp một phần nhỏ lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.
Con dâu xúc động kể về chiếc bánh Tiramisu màu cờ Tổ quốc tự tay làm tặng bố chồngẨm thực 360 - 3 ngày trước
GĐXH - "Đây là chiếc bánh Tiramisu mang đậm màu sắc Việt Nam, là món quà sinh nhật mình dành tặng bố chồng mình".
'Nội trợ cũng là yêu nước!' - 'tuyên ngôn' thú vị từ những người nội trợ khéo tayẨm thực 360 - 4 ngày trước
GĐXH - "Nội trợ cũng là yêu nước!" - đó là lời chị Ngọc Minh (Hà Nội) chia sẻ trên một diễn đàn các chị em yêu bếp.
80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộcẨm thực 360 - 4 ngày trước
GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.
Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗẨm thực 360 - 6 ngày trước
Nàng dâu Hà Nội bất ngờ trước văn hóa quê chồng ở miền Trung, từ món đặc sản trên mâm cỗ đến thói quen mừng quà và hát nhạc sống.
80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộcẨm thực 360
GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.