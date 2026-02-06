Ăn loại rau xanh này có thể hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ
GĐXH - Bên cạnh việc duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, bổ sung rau xanh vào khẩu phần ăn hàng ngày cũng góp phần bảo vệ sức khỏe mạch máu và giảm nguy cơ gặp phải tình trạng này.
Cải thìa
Trong 100 g cải thìa có các chất như protein, kali, canxi, sắt, phốt pho và magie cùng các vitamin thiết yếu như A, C, B6, giúp cải thiện giá trị dinh dưỡng tổng thể của loại rau này.
Các dưỡng chất này giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, tăng cường sức khỏe mạch máu và giảm nguy cơ tổn thương thành mạch.
Đặc biệt, kali, magie và chất xơ có khả năng hạ huyết áp tự nhiên, trong khi vitamin C và chất chống oxy hóa góp phần chống viêm, giảm stress oxy hóa và bảo vệ lớp nội mô.
Cải xoăn
Cải xoăn (kale) là một loại rau xanh giàu vitamin và khoáng chất, không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Hàm lượng vitamin K1 trong rau giúp điều hòa quá trình đông máu và ngăn ngừa hiện tượng vôi hóa mạch máu, từ đó duy trì độ đàn hồi và chức năng của thành mạch.
Loại rau này còn chứa nhiều chất xơ, có tác dụng làm giảm cholesterol LDL - một trong những yếu tố dẫn đến hình thành mảng xơ vữa trong lòng mạch. Việc hạn chế xơ vữa động mạch giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu não.
Cải xoăn cung cấp kali cùng với các vitamin và khoáng chất khác có lợi cho tim mạch. Chế độ ăn giàu kali được cho là giúp hỗ trợ hạ huyết áp, yếu tố then chốt giảm nguy cơ các biến cố tim mạch và đột quỵ liên quan đến tăng huyết áp.
Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa tự nhiên có trong cải xoăn hỗ trợ giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm, từ đó bảo vệ thành mạch khỏi tổn thương.
Để giữ lại tối đa lượng vitamin và dưỡng chất, nên ưu tiên các phương pháp chế biến đơn giản như luộc, hấp, xào nhanh với ít dầu hoặc dùng làm salad.
Rau muống
Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, đồng thời cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch và mạch máu não.
Loại rau này chứa các chất chống oxy hóa như beta-caroten và vitamin C, giúp bảo vệ thành mạch khỏi tác hại của gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và ngăn ngừa hình thành cục máu đông.
Ngoài ra, rau muống cung cấp kali, magie và canxi, đây là những khoáng chất giúp ổn định huyết áp và duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Folate trong rau còn hỗ trợ chuyển hóa homocysteine, một yếu tố liên quan đến tổn thương mạch máu não nếu tích tụ quá mức.
Không chỉ vậy, rau muống có hàm lượng năng lượng thấp và nhiều chất xơ, góp phần kiểm soát cân nặng, nó là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ.
Để tận dụng tối đa lợi ích từ rau muống, nên chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc xào ít dầu. Hạn chế sử dụng mỡ động vật và muối khi nấu để giữ trọn giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ tốt hơn cho sức khỏe mạch máu.
Rau bina
Rau bina là một trong những loại rau xanh giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa hàm lượng cao nitrat tự nhiên. Khi hấp thu vào cơ thể, nitrat được chuyển hóa thành nitric oxide, đây là hợp chất giúp giãn nở mạch máu, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ hạ huyết áp.
Ngoài ra, rau bina còn cung cấp nhiều kali và magie, giúp cân bằng huyết áp, đồng thời chứa các chất chống oxy hóa có lợi trong việc giảm viêm và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.
Tuy nhiên, rau bina cần rửa sạch kỹ và ngâm nước để loại bỏ dư lượng hóa chất trước khi sử dụng.
Với người có tiền sử sỏi thận do oxalat, nên tiêu thụ rau bina ở mức hợp lý vì loại rau này có hàm lượng oxalat cao, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi nếu ăn quá nhiều.
Loại rau được ví như "thần dược", hỗ trợ thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quảĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Các hoạt chất trong loại rau này giúp tăng cường chức năng gan bằng cách giảm sự tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ sản xuất các enzyme giải độc.
Việt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 14 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ Joseph Salhab mô tả atiso là "một trong những thực phẩm tốt nhất cho gan" nhờ chứa lượng lớn chất chống oxy hóa.
Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhấtĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Nem rán được yêu thích nhờ lớp vỏ giòn rụm vàng óng cùng phần nhân mềm thơm, đậm đà gia vị. Sự hòa quyện hoàn hảo của thịt heo xay, mộc nhĩ, miến, trứng… và các gia vị đặc trưng tạo nên món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết.
Cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng đón Tết Bính NgọĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Chả là món ngon được nhiều người ưa thích. Vào Tết Bính Ngọ tới đây, mọi người có thể tham khảo cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ.
Giữ lửa bếp Gà Mỹ nướng lá chuối mắc khén – Hương vị của sum vầyĂn - 1 ngày trước
Tết, với nhiều người, không chỉ là thời khắc chuyển giao của năm mới, mà còn là lúc lòng người chậm lại – để trở về nhà, ngồi quanh mâm cơm quen thuộc và tận hưởng những phút giây sum vầy hiếm hoi sau một năm bận rộn.
Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thay vì chọn rượu bia, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức các loại đồ uống tốt cho sức khỏe, mang đến trải nghiệm mới lạ và giúp bạn thưởng thức trọn vẹn không khí Tết.
Bà mẹ ở Vũng Tàu bày cách làm mứt dừa dẻo ngon, đẹp mắtĂn - 1 ngày trước
Thanh Hà khuyên nên lựa chọn dừa bánh tẻ có độ dẻo vừa, ngâm cùng nước muối pha chanh rồi rửa nhiều lần để loại bớt sữa dừa, giúp thành phẩm ngon miệng hơn.
Những loại nước đặc trưng ngày Tết tiếp khách "đúng bài"Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày Tết là dịp đặc biệt để gia đình sum họp, bạn bè gặp gỡ, và các loại nước uống ngon, phổ biến luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo không khí vui vẻ.
Cách nấu thịt đông ngày Hà Nội rét đậm, vụng mấy cũng thành côngĂn - 2 ngày trước
Những ngày Hà Nội rét đậm, thịt đông trở thành món ăn được nhiều gia đình lựa chọn nhờ dễ nấu, hợp thời tiết và có thể tự đông khi để ngoài trời.
Vị Nam - Ẩm thực truyền thống được kể bằng công nghệ hiện đạiĂn - 2 ngày trước
Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, những bữa cơm vội vã dần thay thế cho hương vị thân thuộc của bếp nhà. Vị Nam đã ra đời và tái hiện trọn vẹn hương vị ẩm thực Việt thông qua các sản phẩm được ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa tiên tiến nhất hiện nay.
Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏngĂn
GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.