Ăn loại rau xanh này có thể hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cải thìa

Trong 100 g cải thìa có các chất như protein, kali, canxi, sắt, phốt pho và magie cùng các vitamin thiết yếu như A, C, B6, giúp cải thiện giá trị dinh dưỡng tổng thể của loại rau này.

Các dưỡng chất này giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, tăng cường sức khỏe mạch máu và giảm nguy cơ tổn thương thành mạch.

Trong 100 g cải thìa có các chất như protein, kali, canxi, sắt, phốt pho và magie cùng các vitamin thiết yếu như A, C, B6, giúp cải thiện giá trị dinh dưỡng tổng thể của loại rau này.

Đặc biệt, kali, magie và chất xơ có khả năng hạ huyết áp tự nhiên, trong khi vitamin C và chất chống oxy hóa góp phần chống viêm, giảm stress oxy hóa và bảo vệ lớp nội mô.

Cải xoăn

Cải xoăn (kale) là một loại rau xanh giàu vitamin và khoáng chất, không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Hàm lượng vitamin K1 trong rau giúp điều hòa quá trình đông máu và ngăn ngừa hiện tượng vôi hóa mạch máu, từ đó duy trì độ đàn hồi và chức năng của thành mạch.

Loại rau này còn chứa nhiều chất xơ, có tác dụng làm giảm cholesterol LDL - một trong những yếu tố dẫn đến hình thành mảng xơ vữa trong lòng mạch. Việc hạn chế xơ vữa động mạch giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu não.

Cải xoăn cung cấp kali cùng với các vitamin và khoáng chất khác có lợi cho tim mạch. Chế độ ăn giàu kali được cho là giúp hỗ trợ hạ huyết áp, yếu tố then chốt giảm nguy cơ các biến cố tim mạch và đột quỵ liên quan đến tăng huyết áp.

Để giữ lại tối đa lượng vitamin và dưỡng chất, nên ưu tiên các phương pháp chế biến đơn giản như luộc, hấp, xào nhanh với ít dầu hoặc dùng làm salad.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa tự nhiên có trong cải xoăn hỗ trợ giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm, từ đó bảo vệ thành mạch khỏi tổn thương.

Để giữ lại tối đa lượng vitamin và dưỡng chất, nên ưu tiên các phương pháp chế biến đơn giản như luộc, hấp, xào nhanh với ít dầu hoặc dùng làm salad.

Rau muống

Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, đồng thời cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch và mạch máu não.

Loại rau này chứa các chất chống oxy hóa như beta-caroten và vitamin C, giúp bảo vệ thành mạch khỏi tác hại của gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

Ngoài ra, rau muống cung cấp kali, magie và canxi, đây là những khoáng chất giúp ổn định huyết áp và duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Folate trong rau còn hỗ trợ chuyển hóa homocysteine, một yếu tố liên quan đến tổn thương mạch máu não nếu tích tụ quá mức.

Để tận dụng tối đa lợi ích từ rau muống, nên chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc xào ít dầu.

Không chỉ vậy, rau muống có hàm lượng năng lượng thấp và nhiều chất xơ, góp phần kiểm soát cân nặng, nó là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ.

Để tận dụng tối đa lợi ích từ rau muống, nên chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc xào ít dầu. Hạn chế sử dụng mỡ động vật và muối khi nấu để giữ trọn giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ tốt hơn cho sức khỏe mạch máu.

Rau bina

Rau bina là một trong những loại rau xanh giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa hàm lượng cao nitrat tự nhiên. Khi hấp thu vào cơ thể, nitrat được chuyển hóa thành nitric oxide, đây là hợp chất giúp giãn nở mạch máu, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ hạ huyết áp.

Rau bina cần rửa sạch kỹ và ngâm nước để loại bỏ dư lượng hóa chất trước khi sử dụng.

Ngoài ra, rau bina còn cung cấp nhiều kali và magie, giúp cân bằng huyết áp, đồng thời chứa các chất chống oxy hóa có lợi trong việc giảm viêm và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Tuy nhiên, rau bina cần rửa sạch kỹ và ngâm nước để loại bỏ dư lượng hóa chất trước khi sử dụng.

Với người có tiền sử sỏi thận do oxalat, nên tiêu thụ rau bina ở mức hợp lý vì loại rau này có hàm lượng oxalat cao, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi nếu ăn quá nhiều.