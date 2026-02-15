Mâm cúng tất niên đầy đủ theo phong tục gồm những gì?
GĐXH - Tiệc tất niên là bữa tiệc đánh dấu sự kết thúc của năm cũ và để chào đón năm mới với mong ước rằng những điều tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc và thành công sẽ đến với chúng ta.
Mâm cúng tất niên gồm những gì?
Hương và đèn
Hương và đèn là hai lễ vật rất quan trọng và không thể thiếu trong cúng tất niên. Hương và đèn là những lễ vật đại diện cho sự tinh tú và là sợi dây gắn kết giữa cõi âm và cõi dương.
Các gia đình thường chuẩn bị hai cây đèn đặt hai bên bàn thờ để biểu tượng cho mặt trời và mặt trăng. Bạn cũng có thể thay thế đèn bằng nến cũng được.
Mâm ngũ quả
Mâm ngũ quả cũng là một lễ vật quan trọng khi cúng tất niên vào ngày Tết. Khi làm mâm ngũ quả, bạn nên chọn hoa quả tươi, màu sắc bắt mắt, không bị dập nát hay thối.
Theo phong thủy, bạn không nên sử dụng hoa quả nhựa để đặt lên mâm cúng tất niên, như vậy sẽ làm giảm đi ý nghĩa của mâm cúng tất niên, đồng thời còn "phạm thượng" tới ông bà tổ tiên.
Bên cạnh đó, bạn không nên để mâm ngũ quả ở chính giữa bàn thờ. Bởi vì, theo quan niệm của ông bà ngày xưa thì mâm ngũ quả đặt ở giữa bàn thờ sẽ che đi trục linh khí chính từ bát hương.
Vì vậy, bạn nên để mâm ngũ quả ở bên cạnh bàn thờ (theo nguyên tắc đông bình, tây quả). Ngoài ra, bạn cũng không nên dùng hoa giả để cúng gia tiên mà hãy chuẩn bị những bó hoa tươi và đẹp mắt nhé.
Mâm cơm cúng tất niên
Thường có thể là cúng chay hay cúng mặn… không cần quá cầu kỳ nhưng quan trọng là trước tiên để thể hiện lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên, người thân đã khuất trong gia đình, sau là để các thành viên ngồi ôn lại năm qua, động viên nhau trong năm mới, qua đó tạo nên không khí đầm ấm trong gia đình.
Mâm cỗ mặn gồm các món thông dụng, các gia đình có thể tùy ý thay đổi, thêm bớt. Tuy nhiên, mâm cơm tất niên truyền thống của hầu hết các gia đình thường không thể thiếu một con gà luộc nguyên con.
Lễ vật ngày Tết thông thường cần chuẩn bị: hoa quả, nhang rồng phượng, đèn nến, gạo, muối, trà, rượu, nước lọc, giấy nến, bánh kẹo, trầu cau, lọ hoa, hương và các món ăn địa phương khác như bánh chưng, bánh tét, canh măng khô, rau xào, thịt bò xào nấm, bò lúc lắc, cơm trắng, xôi gấc, canh rau, nem rán.
Mâm cúng tất niên theo vùng miền
Mâm cơm cúng tất niên của miền Bắc
Mâm cơm cúng tất niên của người dân miền Bắc thường gồm các món ăn quen thuộc như: Canh móng giò hầm măng, xôi gấc và bánh chưng, giò hoặc chả lụa, gà trống luộc nguyên con (hoặc sử dụng thịt lợn luộc), miến nấu lòng gà.
Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung thêm một số món ăn bình dị khác như dưa hành muối, nộm, thịt đông…
Mâm cơm cúng tất niên miền Trung
Khác với miền Bắc, mâm cơm cúng tất tiên của người dân miền Trung thường có các món ăn như: Giò lụa Huế, miến Huế, gà bóp rau răm, măng khô ninh, thịt lợn luộc, ram rán.
Ngoài ra, tùy theo bản sắc từng khu vực mà mâm cúng có thể thay đổi hoặc thêm các món ăn khác cho phù hợp.
Mâm cơm cúng tất niên của miền Nam
Mâm cơm cúng tất niên của người dân miền Nam thường có các món ăn đặc trưng như: Bánh tét, củ cải ngâm nước mắm, thịt lợn luộc, gỏi tôm thịt, giò chả, canh măng nấu xương (bạn có thể dùng măng tươi hoặc măng khô), canh khổ qua nhồi thịt (hay còn được gọi là canh mướp đắng nhồi thịt), thịt kho tàu (là món thịt heo kho với trứng và nước cốt dừa).
Bên cạnh đó, các gia đình có thể thêm bớt các món ăn sao cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện gia đình mình.
Cách bày mâm cúng tất niên
Mâm cơm cúng tất niên không cần quá cầu kỳ, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi người. Tuy nhiên, lễ vật cúng tất niên cơ bản vẫn phải có đầy đủ hương và đèn, các vật phụ khác còn tùy thuộc vào văn hóa ở mỗi vùng miền.
Cách bày đồ trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình là khác nhau nhưng phải thật trang nghiêm và tôn kính. Thông thường, mâm ngũ quả, hoa tươi, giấy tiền sẽ được đặt trên bàn thờ và sẽ thờ suốt Tết.
Mâm cỗ mặn sẽ được bày ở một chiếc bàn con hay bàn thờ phụ, được đặt trước bàn thờ chính. Sau khi hoàn thành mâm cỗ cúng, người lớn trong nhà sẽ thắp hương và đọc văn khấn tất niên để mời thần linh, gia tiên về ăn Tết cùng gia đình. Sau đó các thành viên khác làm lễ vái.
