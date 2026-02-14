Mới nhất
Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026

Thứ bảy, 14:29 14/02/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
GĐXH - Không cần thịt nhưng vẫn có độ dai giòn đặc trưng, thơm nức, món giò thủ chay là lựa chọn hoàn hảo cho mâm cơm gia đình hay mâm cỗ thanh đạm ngày Tết Bính Ngọ 2026. Cách làm vô cùng đơn giản dưới đây.

Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.Cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng đón Tết Bính Ngọ

GĐXH – Chả là món ngon được nhiều người ưa thích. Vào Tết Bính Ngọ tới đây, mọi người có thể tham khảo cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ.

Nguyên liệu làm món giò thủ chay đơn giản

Theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ, để làm món giò thủ chay mọi người chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây:

+ Nấm hương

+ Mộc nhĩ

+ Nấm đùi gà

+ Rong biển khô

+ Sườn non chay

+ Cà rốt

+ Hành boa-rô

+ Bột rau câu giòn để tạo độ kết dính

+ Gia vị: nước mắm chay, hạt nêm chay, hạt tiêu

Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Các nguyên liệu được chuẩn bị để làm giò thủ chay. Ảnh Thanh Huệ

Cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Ngâm nấm hương, mộc nhĩ, rong biển và sườn non chay cho nở mềm. Rửa sạch, vắt ráo nước. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, thái sợi nhỏ. Nấm hương và mộc nhĩ thái nhuyễn. Nấm đùi gà và sườn non chay xé hoặc thái dọc thớ để tạo cảm giác giống giò thủ truyền thống.Lưu ý: Nguyên liệu phải thật ráo nước để khi xào không bị nhão, giúp giò đông chắc và cắt lát đẹp.Ảnh: Thanh Huệ

Bước 2 xào giò

Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Phi thơm hành boa-rô với chút dầu cho dậy mùi. Cho lần lượt nấm hương, mộc nhĩ, nấm đùi gà và sườn non chay vào xào trước để tạo độ săn. Tiếp theo cho cà rốt và rong biển vào đảo đều và nêm nước mắm chay, hạt nêm cho vừa miệng. Ảnh: Thanh Huệ

Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Hòa bột rau câu giòn với một ít nước lạnh, đổ từ từ vào chảo khi hỗn hợp còn nóng. Đảo nhanh tay đến khi hỗn hợp sệt lại và quyện đều. Cuối cùng rắc tiêu để tăng hương thơm đặc trưng.Lưu ý không nên cho quá nhiều rau câu, chỉ vừa đủ để tạo độ kết dính tự nhiên, tránh làm giò bị cứng.

Bước 3 ép khuôn

Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.
Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.
Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.
Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Khi hỗn hợp còn nóng, cho ngay vào khuôn làm giò đã được lót lá chuối. Ép thật chặt tay để giò kết dính đẹp. Để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh 3–5 tiếng cho giò đông chắc. Ảnh: Thanh Huệ

Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Thành phẩm: Giò thủ chay ăn ngon, thanh đạm. Khi cắt ra thấy rõ từng sợi nấm dai giòn, sườn non chay mềm, rong biển thơm nhẹ, màu sắc hài hòa rất đẹp mắt. Món ngon này rất thích hợp để bày trên mâm cỗ ngày lễ, ngày Tết, nhất là với những gia đình làm mâm cỗ chay. Ảnh: Thanh Huệ


Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

GĐXH – Đây là loại rau có nhiều ở nước ta được ví là “thảo dược trường sinh của phụ nữ”. Vào ngày lạnh, chị em hãy thử làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp.

