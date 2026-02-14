Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026
GĐXH - Không cần thịt nhưng vẫn có độ dai giòn đặc trưng, thơm nức, món giò thủ chay là lựa chọn hoàn hảo cho mâm cơm gia đình hay mâm cỗ thanh đạm ngày Tết Bính Ngọ 2026. Cách làm vô cùng đơn giản dưới đây.
Nguyên liệu làm món giò thủ chay đơn giản
Theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ, để làm món giò thủ chay mọi người chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây:
+ Nấm hương
+ Mộc nhĩ
+ Nấm đùi gà
+ Rong biển khô
+ Sườn non chay
+ Cà rốt
+ Hành boa-rô
+ Bột rau câu giòn để tạo độ kết dính
+ Gia vị: nước mắm chay, hạt nêm chay, hạt tiêu
Cách làm
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Bước 2 xào giò
Bước 3 ép khuôn
Khi hỗn hợp còn nóng, cho ngay vào khuôn làm giò đã được lót lá chuối. Ép thật chặt tay để giò kết dính đẹp. Để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh 3–5 tiếng cho giò đông chắc. Ảnh: Thanh Huệ
Một món ăn ở Đà Nẵng khiến Văn Toàn - bạn thân Hoà Minzy thích mê mệtĂn - 26 phút trước
GĐXH - Văn Toàn - bạn thân Hoà Minzy không ít lần bày tỏ về việc nhớ món ăn này của Đà Nẵng.
Hãy làm món ăn giòn ngon, giúp bảo vệ dạ dày và làm sạch vị giác này để ngăn ngừa tăng cân trong dịp TếtĂn - 6 giờ trước
Vào những ngày Tết với các bữa cơm đầy các món thịt, nem... thì đây sẽ là món ăn được ưa chuộng nhất.
Người Việt ăn gì đầu năm để cả năm may mắn?Ăn - 8 giờ trước
GĐXH - Ăn gì để gặp may đầu năm ở Việt Nam không phải là câu chuyện mê tín, mà là một nét đẹp văn hóa. Đó là cách người Việt gửi gắm hy vọng vào bữa cơm gia đình, vào những món ăn quen thuộc đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
5 sai lầm khi tích trữ thực phẩm dịp Tết nhiều gia đình mắc phảiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Nguyên đán luôn gắn liền với hình ảnh tủ lạnh đầy ắp thực phẩm, mâm cỗ sum vầy và tâm lý “chuẩn bị càng nhiều càng yên tâm”. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, thói quen tích trữ thực phẩm thiếu khoa học không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thậm chí dẫn đến ngộ độc.
1 món ăn 'siêu hot' dịp Tết bác sĩ khuyến cáo có thể khiến huyết áp cao vút nếu lạm dụngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Đây là món ăn đang "hot" trên mâm cỗ Tết trong những năm gần đây vì tiện lợi và đậm đà hương vị.
7 dấu hiệu cho thấy gian bếp đang 'làm hao tài lộc' nhiều gia đình không để ý, cần phải chỉnh sửa lại trước Tết nguyên đánĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống người Việt, gian bếp luôn được xem là nơi giữ lửa, giữ nếp nhà và tượng trưng cho sự đủ đầy. Dù quan niệm “bếp giữ tài lộc” mang yếu tố văn hóa dân gian, nhưng ở góc nhìn hiện đại, nhiều thói quen sinh hoạt trong bếp thực sự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chi tiêu và sự gắn kết gia đình.
7 việc nên làm trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp đón tài lộc về nhàĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Sau ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về trời – nhiều gia đình bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Trong quan niệm của người Việt, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là “trái tim” của ngôi nhà, nơi giữ lửa hạnh phúc và gắn kết các thành viên.
Bà xã NSND Công Lý dọn mâm cúng ông Táo cực đẹp mắt, cầu mong bình an cho gia đìnhĂn - 4 ngày trước
GĐXH - "Mong một mùa xuân nữa đến với gia đình mang theo hai chữ "bình an"". Vợ NSND Công Lý chia sẻ.
Tết người khéo nội trợ thường chuẩn bị thêm món phụ này, được xem là chi tiết quyết định sự tròn vẹn mâm cỗĂn - 4 ngày trước
Cách bày biện đơn giản nhưng giúp mâm cỗ trở nên cân đối và bắt mắt hơn.
Mẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày khiến ai cũng nhớ ngay tới thực đơn giảm cân kinh điển mà cô từng theo đuổiĂn - 4 ngày trước
GĐXH - Từ nay đến Tết, chị em làm theo chắc chắn dáng đẹp thêm vài phần.
7 việc nên làm trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp đón tài lộc về nhàĂn
GĐXH - Sau ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về trời – nhiều gia đình bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Trong quan niệm của người Việt, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là “trái tim” của ngôi nhà, nơi giữ lửa hạnh phúc và gắn kết các thành viên.