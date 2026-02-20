Bỏ túi những món ăn lạ miệng giúp chống ngán sau Tết

Gỏi trộn

Gỏi là món ăn tương đối đơn giản mà lại mang đến hương vị mới cho bữa ăn ngày Tết. Có thể được làm từ các loại thịt và rau củ khác nhau hoặc chỉ đơn giản là rau củ trộn cho món chay, sau đó các nguyên liệu sẽ được kết hợp lại bằng nước sốt chua chua, ngọt ngọt rất đặc sắc.

Vị chua ngọt này chính là yếu tố giúp gỏi trộn là món giải ngán cho bữa ăn ngày Tết nhiều thịt và dầu mỡ.

Có rất nhiều cách để làm nên một món gỏi trộn ngon tùy vào nguyên liệu sử dụng. Một số công thức phổ biến có thể kể đến như là gỏi gà, gỏi tai heo.

Đặc biệt, vào dịp Tết này, bạn nên thử làm món gỏi khổ qua để đúng với tinh thần "cho mọi nỗi khổ qua đi" của những ngày đầu năm mới.

Cá chép chưng tương hột

Cá chép chưng tương sẽ là một lựa chọn thích hợp để làm đặc sắc thêm bữa ăn vào dịp lễ Tết, nhất là khi mâm cơm vào những ngày này chỉ thường có các món từ thịt heo.

Thịt cá ngọt và chắc, bún tàu mềm, hơi dai thấm đầy nước sốt và ăn kèm với tương hột thơm bùi sẽ mang đến hương vị vô cùng hấp dẫn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chế biến cá chép theo các cách khác nhau tùy vào khẩu vị của gia đình và để làm mới mâm cơm

Bắp bò ngâm

Đây sẽ là món ăn dùng để lai rai cùng bạn bè và gia đình trên bàn tiệc hay dùng làm món chính cho bữa cơm gia đình đều sẽ rất ngon.

Thịt bắp bò ngọt và chắc, sau thời gian ngâm trong hỗn hợp nước sẽ thấm đều gia vị, khi ăn sẽ cảm nhận được hương vị đặc trưng rất hấp dẫn.

Bạn có thể thử làm bắp bò ngâm theo nhiều công thức khác nhau như ngâm với giấm, nước mắm hoặc nước tương. Dù là ngâm theo cách nào đi nữa, chắc chắn rằng thành phẩm có được là đĩa bắp bò hấp dẫn và vô cùng đặc sắc để bữa ăn ngày Tết thêm mới lạ.

Miến gà

Vào những ngày lễ Tết, khi đã phải ăn quá nhiều món chiên dầu mỡ và các loại bánh nếp, có cho mình một tô miến gà nóng hổi thì còn gì bằng.

Món miến gà với nước dùng trong, đậm đà hương vị, ăn kèm với miến dong dai mềm sẽ là lựa chọn hấp dẫn, giải ngán cho ngày Tết.

Tai heo ngũ vị

Tai heo ngoài dùng để làm gỏi trộn, bạn cũng có thể biến tấu để chế biến nên món tai heo ngũ vị vô cùng hấp dẫn.

Tai heo giòn sừng sựt, luộc chung với các loại gia vị sẽ đem đến mùi hương đặc trưng và màu sắc bắt mắt. Đây sẽ là món mồi mới lạ để các các chú, các bác lai rai trên bàn tiệc.

Gân bò

Lai rai cùng bạn bè và gia đình vào những ngày đầu năm mới bằng một đĩa gân bò sẽ rất bắt mồi.

Miếng gân bò được chế biến kỹ nên không dai mà giòn rụm, thấm gia vị đậm đà đủ chua, mặn, ngọt. Bạn hãy cùng thử làm vào dịp lễ này để chiêu đãi mọi người.

Gỏi cuốn

Món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa rau và thịt. Rau xanh các loại sẽ giúp bữa ăn ngày Tết không bị ngấy và sẽ mang đến hương vị mới cho bữa ăn vốn đã nhiều thịt và dầu mỡ.

Bạn có thể thử kết hợp các loại nhân khác nhau cho món gỏi cuốn để thích hợp với khẩu vị gia đình.

Súp

Súp cũng là một món ngon mà bạn có thể làm để chiêu đãi gia đình dịp Tết này. Món ăn được nấu cùng các loại rau củ, nấm và thịt sẽ rất dễ ăn sau nhiều ngày liền chỉ biết đến các món thịt, chả và bánh.

Đây cũng là món ăn bổ dưỡng để bạn và gia đình có thêm sức khỏe để vui chơi vào những ngày này.

Chả phượng

Nếu muốn Tết năm nay cả nhà mình "được ăn như những vị vua chúa", bạn có thể dành thêm chút thời gian và công sức để làm nên món chả phượng hoành tráng để chiêu đãi gia đình.

Từng miếng chả mềm dai béo thơm của trứng và giò sống hòa cùng vị ngọt giòn của rau củ, thêm vào đó là màu sắc đến các bày trí món ăn vô cùng bắt mắt, chắc chắn rằng đĩa chả phượng sẽ là tâm điểm của bữa cơm ngày Tết.