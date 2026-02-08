Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cách làm xôi gấc dẻo thơm tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu

Để có được món xôi gấc dẻo thơm, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 2kg gạo nếp: Nên chọn loại gạo nếp ngon, hạt đều, không lẫn tạp chất. 1 quả gấc chín: Gấc tươi, chín đỏ sẽ tạo màu đẹp và hương vị hấp dẫn. 1 quả dừa xiêm: Dùng cả nước và phần cơm dừa để tăng vị béo ngậy.

Rượu trắng: Giúp thịt gấc lên màu đẹp hơn. Gia vị: Muối, đường, bột ngọt, dầu ăn. Đậu phộng: Làm muối mè ăn kèm. Dụng cụ: Xửng hấp hoặc nồi hấp.

Các bước làm xôi gấc

Sơ chế nguyên liệu

Vo sạch gạo nếp, ngâm trong nước sạch khoảng 6 tiếng (hoặc qua đêm) để hạt gạo nở mềm. Sau khi ngâm, xả lại với nước lạnh, để ráo.

Trộn đều gạo nếp đã ráo với thịt gấc và 1/2 lượng nước cốt dừa. Thêm chút muối để tăng hương vị. Đặt hỗn hợp vào xửng hấp, hấp khoảng 30-40 phút.

Bổ đôi quả gấc, lấy thìa nạo hết phần thịt đỏ, sau đó bóp nhẹ để tách phần thịt gấc khỏi hạt. Ướp thịt gấc với 1/2 thìa rượu trắng và một ít muối, để trong khoảng 6 tiếng để gấc thấm gia vị và có màu đậm hơn.

Bổ dừa xiêm lấy nước để riêng. Nạo cơm dừa, chia làm hai phần: một phần thái sợi mỏng để ăn kèm, phần còn lại xay nhuyễn cùng nước dừa.

Đun hỗn hợp nước dừa và cơm dừa đã xay khoảng 20 phút, sau đó lọc lấy nước cốt, hòa tan cùng 3 thìa dầu ăn. Nước cốt này sẽ giúp xôi gấc thêm béo ngậy.

Trộn đều gạo nếp đã ráo với thịt gấc và 1/2 lượng nước cốt dừa. Thêm chút muối để tăng hương vị. Đặt hỗn hợp vào xửng hấp, hấp khoảng 30-40 phút.

Mẹo nhỏ: Cứ 20 phút, mở nắp nồi, lau khô hơi nước đọng và rưới thêm nước cốt dừa còn lại vào gạo nếp. Dùng đũa xới nhẹ để xôi chín đều.

Cứ 20 phút, mở nắp nồi, lau khô hơi nước đọng và rưới thêm nước cốt dừa còn lại vào gạo nếp. Dùng đũa xới nhẹ để xôi chín đều.

Lưu ý: Không nên rưới quá nhiều nước cốt dừa cùng lúc để tránh xôi bị nhão. Khi xôi chín dẻo và thơm, giảm nhỏ lửa, hấp thêm khoảng 5 phút nữa để giữ độ nóng và mềm trước khi tắt bếp.

Thành phẩm

Sau khi hoàn thành, xôi gấc sẽ có màu đỏ cam đẹp mắt, hạt nếp nở mềm, bóng mượt nhờ nước cốt dừa. Xới xôi ra đĩa, trang trí bằng sợi dừa tươi để tăng thêm phần hấp dẫn. Để món xôi gấc thêm tròn vị, bạn có thể dùng kèm với muối mè.

Sau khi hoàn thành, xôi gấc sẽ có màu đỏ cam đẹp mắt, hạt nếp nở mềm, bóng mượt nhờ nước cốt dừa.

Cách làm muối mè: Rang vàng đậu phộng, giã nhuyễn rồi trộn cùng muối và đường theo khẩu vị. Khi ăn, rắc muối mè lên xôi, vị ngọt bùi hòa quyện sẽ khiến món ăn thêm phần cuốn hút.

Mẹo nhỏ cho món xôi gấc ngon hơn

Chọn gạo nếp loại ngon như nếp cái hoa vàng, đảm bảo hạt gạo dẻo và thơm. Thời gian ngâm gạo tối ưu từ 6-8 tiếng để gạo đủ mềm nhưng không bị nhũn.

Khi hấp, hãy đảm bảo xôi được xới tơi để chín đều, tránh phần dưới bị nhão và phần trên bị khô.