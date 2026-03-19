Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thân
GĐXH - Người phụ nữ ngoài 60 tuổi ôm chặt túi đồ quê, đứng lặng trước sân tòa. Bên trong phòng xử, con trai bà, người từng là chỗ dựa lúc tuổi già vừa bị tuyên án chung thân vì vận chuyển 18 bánh heroin.
Trượt dài sau lần "vấp ngã" đầu đời
Ngày 19/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Quyết (37 tuổi, trú xã Quỳ Châu) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Từ sáng sớm, mẹ bị cáo, bà P.T.T. (67 tuổi) cùng người thân đã có mặt tại tòa. Người phụ nữ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế dự khán, dõi theo từng diễn biến phiên xử.
Quyết sinh ra trong một gia đình ở vùng núi Quỳ Châu. Học hết lớp 12, Quý này bươn chải nhiều nghề để mưu sinh. Năm 23 tuổi, Quyết lần đầu vướng vòng lao lý khi phạm tội cướp tài sản và bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù. Sau khi chấp hành xong án phạt năm 2016, Quyết trở về địa phương, lập gia đình, có hai con nhỏ và mở dịch vụ làm ăn. Gia đình kỳ vọng người con út sẽ tu chí, trở thành chỗ dựa khi cha mẹ về già. Tuy nhiên, làm ăn thua lỗ, Quyết dần sa vào con đường sai trái.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, thông qua một người Lào quen biết, Quyết được rủ vận chuyển ma túy với tiền công từ 1.500 đến 2.000 USD mỗi chuyến. Trước khoản tiền lớn, bị cáo đồng ý và được cung cấp điện thoại, sim để liên lạc với các đầu mối.
Ngày 19/5/2019, Quyết đến khu vực gần cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) nhận ma túy theo chỉ đạo. Tại điểm hẹn được đánh dấu, bị cáo lấy 18 bánh heroin giấu vào vali rồi điều khiển ôtô ra Hà Nội giao cho khách. Khi đến đường Lê Nin (TP Vinh cũ), lực lượng cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trong lúc tổ công tác mở vali, Quyết tìm cách đánh lạc hướng rồi bất ngờ lên xe bỏ chạy, để lại toàn bộ số ma túy. Sau đó, bị cáo bỏ xe tại Quảng Bình, bắt xe khách vào Kon Tum rồi vượt biên sang Lào bằng đường tiểu ngạch. Trong thời gian trốn nã, Quyết làm thuê nhiều nghề để sinh sống.
Đến ngày 22/10/2025, bị cáo bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Lào theo quyết định truy nã.
Nước mắt người mẹ
Tại phiên tòa, Quyết thừa nhận hành vi phạm tội, khai do nợ nần nên nhận vận chuyển ma túy. Bị cáo bày tỏ sự hối hận, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc hai con nhỏ và phụng dưỡng mẹ già.
Nói lời sau cùng, Quyết nghẹn giọng xin lỗi gia đình.
Ngồi dưới hàng ghế dự khán, người mẹ bưng mặt khóc. Khi tòa tuyên án chung thân, bà gần như khuỵu xuống, ánh mắt thất thần nhìn con trai.
Trong ít phút ngắn ngủi trước khi bị dẫn giải, Quyết quay lại dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe. Người mẹ bước đến gần con, định nói điều gì đó nhưng không thể cất thành lời.
Kết thúc phiên xử, người mẹ nghèo khổ cùng người thân vội mang túi đồ quê chạy theo để gửi cho con nhưng không được chấp nhận do phải thực hiện thủ tục tại trại tạm giam.
Ôm túi đồ trên tay, người mẹ lặng lẽ quay ra. Bóng xe chở phạm nhân khuất dần sau cổng tòa, để lại phía sau dáng người già nua với những bước chân nặng trĩu.
