Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hội

Thứ tư, 19:14 18/03/2026 | Pháp luật

Các đối tượng lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.

Ngày 18-3, tin từ Bộ Công an cho biết Cục An ninh kinh tế khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Một nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội và quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã tổ chức rà soát tổng thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trục lợi chính sách Nhà ở xã hội.

Kết quả, ngày 17-3, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ Luật Hình sự xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỉ đồng. Ngày 18-3-2026, Cục An ninh kinh tế đã chuyển vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Việc lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Hiện Cục An ninh kinh tế đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Nguyễn Hưởng
Cùng chuyên mục

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng do 'sập bẫy' kêu gọi đầu tư

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng do 'sập bẫy' kêu gọi đầu tư

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của một người đàn ông ở Đà Nẵng, Phạm Thị Mỹ Tuyết (SN 1997, trú phường Sơn Trà) bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Công an thông báo truy tìm đối tượng Tuyết để phục vụ điều tra.

Vụ án Mr Pips: Cuộc 'tẩu tán' tài sản nghìn tỷ và những vali đầy vàng, USD của bố mẹ bị can

Vụ án Mr Pips: Cuộc 'tẩu tán' tài sản nghìn tỷ và những vali đầy vàng, USD của bố mẹ bị can

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi "ông trùm" lừa đảo Mr Pips bị bắt giữ, bố mẹ và người thân của đối tượng này đã lập tức rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, mua gom lượng lớn vàng SJC và ngoại tệ rồi mang đi gửi người thân nhằm thoát khỏi sự phong tỏa của cơ quan chức năng.

Thanh Hóa: Chuyển 37 vụ buôn lậu, hàng giả sang cơ quan điều tra xử lý hình sự

Thanh Hóa: Chuyển 37 vụ buôn lậu, hàng giả sang cơ quan điều tra xử lý hình sự

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 832 vụ buôn lậu, trong đó 37 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công an

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công an

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".

Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền số FTXF

Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền số FTXF

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa điều tra, phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF do đối tượng Trần Nam Chung (SN 1986) cầm đầu.

Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 13 bị can khác

Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 13 bị can khác

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) và khởi tố đối với 14 bị can.

Công an Hải Phòng tạm giữ 12 thanh niên gây rối trong vụ rượt đuổi lúc rạng sáng

Công an Hải Phòng tạm giữ 12 thanh niên gây rối trong vụ rượt đuổi lúc rạng sáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vào rạng sáng 16/3, Công an Hải Phòng đã tạm giữ 12 thanh niên vì gây rối trật tự công cộng. Họ đã tụ tập và ném chai thủy tinh trên đường Bùi Viện.

Hà Nội: Gần 80 xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt trong một ngày

Hà Nội: Gần 80 xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt trong một ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong ngày 16/3, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã phát hiện và lập biên bản xử lý 79 trường hợp xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.

Chủ cơ sở kinh doanh chả bò bị khởi tố khi liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấm

Chủ cơ sở kinh doanh chả bò bị khởi tố khi liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố một chủ cơ sở kinh doanh chả bò dương tính với hàn the - chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng gia đình họ hàng về quê ăn tết, Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, thường trú tỉnh Gia Lai) đột nhập vào căn hộ, cắt mở két sắt, lấy trộm vàng bán lấy tiền tiêu xài và đi du lịch.

GĐXH - Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (32 tuổi) và vợ là Pay Thị Ngoạn (32 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

