Người đàn ông ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng do 'sập bẫy' kêu gọi đầu tư
GĐXH - Sau khi chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của một người đàn ông ở Đà Nẵng, Phạm Thị Mỹ Tuyết (SN 1997, trú phường Sơn Trà) bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Công an thông báo truy tìm đối tượng Tuyết để phục vụ điều tra.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố vừa ra quyết định truy tìm đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (SN 1997, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, khoảng tháng 10/2024, thông qua mối quan hệ quen biết, bà Phạm Thị Mỹ Tuyết đã rủ ông N.V.T (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) đầu tư vào Công ty Global Group (không rõ địa chỉ) với cam kết bảo đảm an toàn vốn và có lợi nhuận cao.
Vì tin lời bà Tuyết nên ông T đã nhiều lần chuyển cho bà Tuyết số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Sau đó, qua tìm hiểu biết số tiền chuyển cho bà Tuyết đã được bà này sử dụng vào mục đích khác, ông T đã nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng bà Tuyết không trả và bán nhà bỏ đi khỏi địa phương. Trước sự việc trên, ông T đã làm đơn tố cáo bà Tuyết đến cơ quan Công an.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm khi tìm thấy đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.
