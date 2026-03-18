Thanh Hóa: Chuyển 37 vụ buôn lậu, hàng giả sang cơ quan điều tra xử lý hình sự
GĐXH - Trong 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 832 vụ buôn lậu, trong đó 37 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.
Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
Trong hai ngày 7 - 8/3, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hương Hà (địa chỉ số 136 Lê Hữu Lập, phường Hạc Thành) và hộ kinh doanh Lê Hữu Cường (địa chỉ số 197B Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành).
Tại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.860 kg thực phẩm khô (ruốc, hành phi...) cùng 600 gói đồ ăn vặt và nguyên liệu pha chế không rõ nguồn gốc, nhãn mác. Bà Hà Thị Thùy Vân, đại diện hộ kinh doanh Lê Hữu Cường, khai nhận đã trộn ruốc gà vào ruốc lợn để trục lợi; giá bán thành phẩm thậm chí còn thấp hơn giá thịt nguyên liệu trên thị trường, gây nguy cơ lớn về an toàn thực phẩm.
Trước đó, ngày 2/3, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh và cơ sở sản xuất, kinh doanh da bì (lợn) trên địa bàn tỉnh gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Xinh, địa chỉ số 10/59 Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành; hộ kinh doanh Nguyễn Thị Oanh, địa chỉ lô 609 MB8191, phố Nhữ Xá 1, phường Nguyệt Viên.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 2 tấn thực phẩm đông lạnh gồm nhiều loại như: tràng trứng gia cầm, nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, mực, ruốc lợn, bò khô, thịt lợn, chả cá, chả mực cùng nhiều loại thực phẩm đông lạnh khác.
Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, bảo quản trong thời gian dài hoặc đã có dấu hiệu hư hỏng có thể gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Ngày 5/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Vinh (SN 1988, trú tại xã An Nông), Nguyễn Văn Long (SN 1987, trú tại xã Thọ Bình), Lê Sỹ Viện (SN 1970, trú tại xã Thọ Long), Nguyễn Văn Ba (SN 1993, trú tại xã Thọ Bình) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1982, trú tại xã Thọ Ngọc) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Các đối tượng này đã cấu kết mua 81 con lợn bệnh với giá 10 triệu đồng, sau đó bán lại cho Lê Sỹ Viện với giá 22,8 triệu đồng để giết mổ. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 1,2 tấn thịt lợn tại nhà Viện, tất cả đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hoá, 2 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 832 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, 37 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự; 795 vụ bị xử lý vi phạm hành chính. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước gần 98,8 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt hành chính, truy thu thuế và các khoản xử lý khác; trị giá hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy gần 11 tỷ đồng.
Ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa, cho biết: Trước biến động giá xăng dầu, đơn vị tập trung kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa thiết yếu. Lực lượng QLTT sẽ tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá tại các điểm bán lẻ, siêu thị và chợ đầu mối, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Đồng thời, lực lượng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành quy định pháp luật về giá, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
