Vụ án Mr Pips: Cuộc 'tẩu tán' tài sản nghìn tỷ và những vali đầy vàng, USD của bố mẹ bị can

Theo kết luận điều tra vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Nam được xác định là kẻ chủ mưu, bàn bạc và thống nhất với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang bỏ trốn) để thiết lập một hệ thống tội phạm chuyên nghiệp.

Cụ thể, Nam chỉ đạo nhân viên lập 36 trang web, mở hàng loạt công ty "ma" để tuyển dụng nhân sự và ký kết hợp đồng thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper. Nhóm này đã mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền từ bị hại.

Đối tượng Phó Đức Nam tức Mr Pips tại cơ quan Công an.

Nam còn thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn, vận hành một hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo. Cơ quan điều tra kết luận, Mr Pips chịu trách nhiệm toàn bộ về 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 1.301 tỷ đồng.

Theo đó, để che giấu nguồn tiền bẩn, từ tháng 10/2021, Nam chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) liên hệ với bố đẻ Nam là Phó Đức Thắng (SN 1968) để tìm người đứng tên mở công ty phục vụ việc mua bán bất động sản.

Tâm cùng ông Thắng và bà Lê Thị Liễu (mẹ đẻ Nam) đã đứng tên hàng loạt bất động sản, đa phần là các căn hộ cao cấp tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đây chính là bước đầu trong quy trình hợp thức hóa số tiền lừa đảo khổng lồ của Mr Pips.

Vào ngày 31/10/2024, ngay khi Phó Đức Nam bị bắt giữ. Do lo sợ số tiền trong tài khoản bị thu giữ, ông Thắng và bà Liễu đã thực hiện một chiến dịch rút tiền mặt thần tốc để mua vàng và USD mang đi gửi người thân.

Cụ thể, ông Phó Đức Thắng trong cùng ngày 31/10, đã rút sạch tiền từ nhiều hệ thống ngân hàng: Rút 2 sổ tiết kiệm tại Techcombank tổng cộng 30 tỷ đồng; Rút tiếp từ tài khoản 20 tỷ đồng và 1 sổ tiết kiệm khác 15 tỷ đồng tại Techcombank; Rút thêm 30 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm tại Vietcombank và 20 tỷ đồng từ MBBank.

Sau khi có tiền mặt, ông Thắng gửi cháu ruột là Phó Đức Tiến 45 tỷ đồng; đưa cho nhân viên làm cùng tại CDC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 20 tỷ đồng và gửi em đồng hao 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, Bà Liễu ra Vietcombank rút 2 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỷ đồng và rút tiếp 30 tỷ đồng tại MBBank. Bà sử dụng số tiền này để mua ngay 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.

Bà Liễu sau đó cho tiền và vàng vào 2 chiếc balo cùng 1 vali đều có khóa mã số. Chiếc vali (chứa 1 cọc tiền 500.000 đồng, 400.000 USD, 240 miếng vàng SJC) được gửi tại nhà cháu ruột của chồng.

2 chiếc balo (chứa 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng SJC, 100.000 USD) được gửi cho một người cháu khác. Bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ mở 2 sổ tiết kiệm đứng tên cụ với tổng số tiền 15 tỷ đồng.

Dù thủ đoạn tẩu tán rất tinh vi, nhưng toàn bộ số tiền và hiện vật nêu trên đã bị cơ quan điều tra phong tỏa và tạm giữ. Ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu và Nguyễn Thanh Tâm đều bị cáo buộc tội "Rửa tiền".

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, dì ruột Nam) cũng bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế" khi giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỷ đồng nhưng kê khai giá thấp để trốn 284 triệu đồng tiền thuế. Một người họ hàng khác là Phó Đức Tuấn bị cáo buộc tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" vì biết Nam bị bắt nhưng vẫn giúp che giấu 7 tỷ đồng.