Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy
GĐXH - Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (32 tuổi) và vợ là Pay Thị Ngoạn (32 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 29/12/2024, Lương Văn Thuận nói vợ đưa 25 triệu đồng để đi mua ma túy về bán kiếm lời. Sau đó, Thuận lên khu vực xã Mường Quàng (Nghệ An) mua hồng phiến và heroin với giá 21 triệu đồng.
Tối cùng ngày, nhận điện thoại của chồng, Pay Thị Ngoạn điều khiển xe máy lên đón. Thuận đưa số ma túy vừa mua cho vợ cất giữ, còn mình trực tiếp điều khiển xe chở vợ về.
Sáng hôm sau, khi hai vợ chồng di chuyển đến địa bàn xã Hùng Châu thì bị lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Lo sợ bị phát hiện, Thuận tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên chỉ đi được khoảng 100m, cả xe và người ngã ra đường. Thuận bỏ lại xe máy rồi chạy bộ tẩu thoát.
Trong khi bỏ chạy, người đàn ông nói vợ vứt ma túy cho mình nhưng bị công an truy đuổi nên không kịp lấy. Pay Thị Ngoạn bị bắt giữ cùng tang vật, còn Thuận bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với Lương Văn Thuận.
Đến ngày 14/12/2025, Thuận bị bắt giữ khi đang tiếp tục mua ma túy, lực lượng chức năng thu giữ thêm 33g ma túy.
Quá trình điều tra xác định Thuận phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hai lần mua bán trái phép tổng cộng 187g ma túy. Pay Thị Ngoạn phải chịu trách nhiệm hình sự với 153g ma túy do tham gia cùng chồng.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt.
Xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Văn Thuận 20 năm tù, Pay Thị Ngoạn 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
