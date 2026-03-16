Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy

Thứ hai, 19:06 16/03/2026 | Pháp luật
GĐXH - Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (32 tuổi) và vợ là Pay Thị Ngoạn (32 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 29/12/2024, Lương Văn Thuận nói vợ đưa 25 triệu đồng để đi mua ma túy về bán kiếm lời. Sau đó, Thuận lên khu vực xã Mường Quàng (Nghệ An) mua hồng phiến và heroin với giá 21 triệu đồng.

Tối cùng ngày, nhận điện thoại của chồng, Pay Thị Ngoạn điều khiển xe máy lên đón. Thuận đưa số ma túy vừa mua cho vợ cất giữ, còn mình trực tiếp điều khiển xe chở vợ về.

Vợ chồng bị cáo Lương Văn Thuận và Pay Thị Ngoạn tại phiên tòa.

Sáng hôm sau, khi hai vợ chồng di chuyển đến địa bàn xã Hùng Châu thì bị lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Lo sợ bị phát hiện, Thuận tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên chỉ đi được khoảng 100m, cả xe và người ngã ra đường. Thuận bỏ lại xe máy rồi chạy bộ tẩu thoát.

Trong khi bỏ chạy, người đàn ông nói vợ vứt ma túy cho mình nhưng bị công an truy đuổi nên không kịp lấy. Pay Thị Ngoạn bị bắt giữ cùng tang vật, còn Thuận bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với Lương Văn Thuận.

Đến ngày 14/12/2025, Thuận bị bắt giữ khi đang tiếp tục mua ma túy, lực lượng chức năng thu giữ thêm 33g ma túy.

Quá trình điều tra xác định Thuận phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hai lần mua bán trái phép tổng cộng 187g ma túy. Pay Thị Ngoạn phải chịu trách nhiệm hình sự với 153g ma túy do tham gia cùng chồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Văn Thuận 20 năm tù, Pay Thị Ngoạn 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túy - Ảnh 2.

GĐXH - Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quý Hải (38 tuổi, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: CSGT truy vết xe tải 'rải bùn' sau vụ hàng loạt người dân trượt ngã trên đường

Hà Nội: CSGT truy vết xe tải 'rải bùn' sau vụ hàng loạt người dân trượt ngã trên đường

Đà Nẵng: Bắt vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online

Đà Nẵng: Bắt vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online

Công an công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công an công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an tỉnh Thanh Hoá bác bỏ thông tin "hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 16/3, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng bùn đất rơi vãi gây tai nạn liên hoàn trên trục đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập tức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm.

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam – Nguyễn Thị Vọng cầm đầu. 6 đối tượng đã bị bắt giữ và 20kg ma túy bị thu giữ.

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền” xảy ra tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra tại xã Đông Tiền Hải vào chiều 15/3/2026. Nghi phạm Nguyễn Xuân Thăng, sau khi sát hại vợ và một người đàn ông khác, đã được tìm thấy tử vong trong xe ô tô trên đường bỏ trốn.

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt Ngô Duy Thắng (SN 1986) – nghi phạm dùng súng bắn tử vong hai người tại địa bàn xã Đông Tiền Hải trước khi lái xe ô tô bỏ trốn.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Pháp luật

GĐXH - Chiều 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt Ngô Duy Thắng (SN 1986) – nghi phạm dùng súng bắn tử vong hai người tại địa bàn xã Đông Tiền Hải trước khi lái xe ô tô bỏ trốn.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

