Chương trình 'Hát cùng Trịnh': Chờ đợi những giọng hát mới

Nhạc Trịnh mở rộng cánh cửa với người yêu nhạc

Hơn nửa thế kỷ qua, âm nhạc Trịnh Công Sơn đã đi qua nhiều thế hệ, nhiều không gian và những biến chuyển của đời sống. Có người tìm thấy mình trong một cuộc tình đã mất, có người lắng lại trước những suy tư về thân phận, có người yêu những khúc ca về quê hương, hòa bình và tình người. Mỗi ca khúc, qua thời gian, dường như lại có thêm một đời sống mới trong tâm hồn người nghe.

Nhưng làm thế nào để những ca khúc ấy tiếp tục được hát lên, không chỉ bằng ký ức của những người đã từng sống cùng một thời nhạc Trịnh, mà còn bằng cảm xúc và ngôn ngữ nghệ thuật của những người trẻ hôm nay?

"Hát cùng Trịnh" được mở rộng cho tất cả những người yêu nhạc Trịnh, những tài năng trẻ, những người Việt Nam ở trong và ngoài nước, từ 16 tuổi trở lên.

Đó cũng là điều khiến cuộc tuyển chọn "Hát cùng Trịnh" mang một ý nghĩa riêng. Chương trình không giới hạn đối tượng tham gia trong những ca sĩ chuyên nghiệp hay những giọng hát đã được công chúng biết đến. Cánh cửa được mở rộng cho tất cả những người yêu nhạc Trịnh, những tài năng trẻ, những người Việt Nam ở trong và ngoài nước, từ 16 tuổi trở lên.

Điều được tìm kiếm không chỉ là một giọng hát hay, mà còn là khả năng cảm nhận, diễn giải và làm sống lại tác phẩm bằng dấu ấn cá nhân. Bởi di sản không phải là điều chỉ để ngắm nhìn hay lưu giữ trong những hoài niệm. Di sản chỉ thực sự tiếp tục sống khi có người tiếp nhận, đối thoại và tìm thấy một phần đời sống của mình trong đó.

Khánh Ly: Đừng nghĩ chỉ có danh ca mới hát được nhạc Trịnh

Trong hành trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly là một trong những tiếng hát tri âm đặc biệt. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với những ca khúc của ông, bà hiểu hơn ai hết sức sống của nhạc Trịnh và những cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa âm nhạc với tâm hồn con người.

Nhưng điều đáng chú ý trong chia sẻ của Khánh Ly về "Hát cùng Trịnh" không phải là những hoài niệm về một thời đã qua, mà chính là sự háo hức chờ đợi những giọng hát mới.

Bà chia sẻ rằng âm nhạc luôn giúp con người hướng đến những điều chân thiện mỹ, làm cho đời sống tốt đẹp hơn. Trong suốt hơn nửa thế kỷ, chính những bản tình ca Việt Nam đã nuôi sống bà. Bà không chờ đợi lời khen ngợi, cũng không nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Đơn giản là yêu thì hát.

Từ trải nghiệm của chính mình, Khánh Ly dành một lời nhắn gửi đầy khích lệ đến những người trẻ: "Các bạn trẻ hãy cứ hát, đừng nghĩ chỉ có danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn".

Khánh Ly: Đừng nghĩ chỉ có danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn.

Theo bà, có những giọng hát không cần phô diễn kỹ thuật, không cần bóng bẩy, cũng chẳng cần chờ đợi ai công nhận, nhưng vẫn có thể chạm đến trái tim người nghe. Điều quan trọng là tình yêu dành cho âm nhạc và sự chân thành khi cất tiếng hát.

Bà bày tỏ niềm vui và mong chờ cuộc tuyển chọn "Hát cùng Trịnh", bởi đây sẽ là cơ hội để bà được nghe thêm nhiều giọng hát mới, gặp gỡ những gương mặt mới đang tiếp bước con đường âm nhạc mà thế hệ của bà đã đi qua.

Di sản nhạc Trịnh cần được sống trong những tiếng nói mới

Là em gái út của nhạc sĩ, Trịnh Vĩnh Trinh bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với tất cả những người đã hát nhạc của anh mình. Bà nhắc đến những thế hệ nghệ sĩ đã góp phần làm nên sức sống của nhạc Trịnh: từ Khánh Ly, Bảo Yến, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, Đức Tuấn đến Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương; rồi Mỹ Tâm, Lân Nhã, Uyên Linh và nhiều giọng hát khác.

Đáng chú ý, bà cũng nhắc đến những cách tiếp cận mới với âm nhạc Trịnh Công Sơn, từ Hà Lê đến Trần Thế Thể Thiên, người đã thể hiện "Diễm xưa" theo một phong cách mới.

Nhiều giọng ca hát nhạc Trịnh, trong đó có Lân Nhã đã góp phần làm nên sức sống của nhạc Trịnh.

Với Trịnh Vĩnh Trinh, sự tiếp nối ấy cần được ghi nhận và đón nhận. Bởi mỗi nghệ sĩ, mỗi thế hệ có thể mang đến một cách cảm nhận khác nhau, góp thêm những tình yêu mới dành cho âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Bà chia sẻ: "Chúng ta nên đón nhận những bạn trẻ, để dòng nhạc của anh Sơn, cũng như âm nhạc của nhiều nhạc sĩ khác được tiếp nối mãi mãi với tất cả quần chúng yêu nhạc".

Một di sản âm nhạc lớn không thể chỉ được tiếp nối bằng những bản trình diễn giống với quá khứ. Nó cần được sống trong những cảm nhận mới, những tiếng nói mới, nhưng vẫn giữ được phần cốt lõi nhân văn đã làm nên sức sống của người nhạc sĩ.

Với nhà tổ chức Quang Thành, Giám đốc sáng tạo và thực hiện chương trình, âm nhạc Trịnh Công Sơn chưa bao giờ là câu chuyện của quá khứ.

Anh cho biết, mỗi lần nghe một ca khúc của Trịnh Công Sơn, anh lại cảm nhận rõ hơn sự trân trọng, nhiệt huyết và trách nhiệm đối với cuộc sống, con người và quê hương.

Điều khiến anh trăn trở là làm thế nào để những giá trị di sản ấy tiếp tục sống cùng, sống với người trẻ bằng chính cách cảm nhận và ngôn ngữ nghệ thuật của người trẻ hôm nay.

"Nhạc Trịnh không chỉ được gìn giữ mà di sản ấy cần được tiếp tục hát lên cùng nhịp thở của hôm nay", Quang Thành chia sẻ.

Ông Quang Thành, Giám đốc sáng tạo và thực hiện chương trình "Hát cùng Trịnh".

Đó cũng là lý do ông tiếp tục thực hiện những dự án văn hóa nghệ thuật phi lợi nhuận hướng đến cộng đồng, trong đó "Hát cùng Trịnh" được kỳ vọng trở thành một không gian gặp gỡ, kết nối và khơi mở những tiềm năng sáng tạo.

Điều ông kỳ vọng không chỉ là những giải thưởng được trao, mà là sự lan tỏa của một thế hệ người trẻ biết yêu, hiểu và tự hào về nhạc Trịnh nói riêng, âm nhạc Việt Nam nói chung.

"Hát cùng Trịnh" với sự đồng hành tinh thần của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chủ nhiệm dự án là Tiến sĩ Bùi Quang Ngọc; Giám đốc sáng tạo và thực hiện là nghệ sĩ Quang Thành. Chương trình được triển khai qua ba vòng tuyển chọn: Vòng Khởi động nhận video từ ngày 15/11-31/12. Vòng Dấu ấn diễn ra từ ngày 1/1 đến 28/2/2027. Các ứng viên thể hiện câu chuyện âm nhạc riêng qua một tác phẩm của Trịnh Công Sơn. 10 gương mặt xuất sắc tranh tài ở đêm gala chung kết ngày 4/4/2027 ở TPHCM.

Danh ca Khánh Ly: “Có thể ông Sơn cũng yêu tôi nhưng không nói ra” GiadinhNet - “Tôi mong các nghệ sĩ trẻ sau này yêu ông Trịnh Công Sơn như thế và đi với ông quãng đường dài như tôi đã đi. Một người đi được hơn nửa thế kỷ chỉ với một người, một dòng nhạc - điều đó không đơn giản. Nhưng nếu mình yêu, mình sẽ làm được. Tôi đủ yêu ông Sơn để sống với ông ấy mãi cho đến ngày tôi gặp lại…”, danh ca Khánh Ly chia sẻ.