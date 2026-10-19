Nhan sắc thời thiếu nữ của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Mới đây, nhà báo Lê Quang Thanh Tâm chia sẻ những bức ảnh thời trẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh . Đây là những tấm ảnh trong kho tư liệu của báo Màn ảnh Sân khấu.

Hoa hậu Hà Kiều Anh thời thiếu nữ với mái tóc đen dài và đường nét thanh tú.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Hà Kiều Anh mang vẻ đẹp nền nã, giản dị, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ đương thời. Cô sở hữu mái tóc đen dày, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và phong thái nữ tính. Không cần tạo hình cầu kỳ, người đẹp vẫn gây chú ý nhờ nét trẻ trung và thần thái tự nhiên trước ống kính.

“Hà Kiều Anh của ngày ấy, cô gái trẻ với nét đẹp trong sáng và ánh mắt đầy sức sống, vẫn hiện diện qua những bức ảnh lưu trữ”, nhà báo Lê Quang Thanh Tâm nhận xét.

Nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 1992 trong những bức ảnh lưu trữ từ hơn 30 năm trước.

Theo anh, việc lưu giữ và giới thiệu lại những tư liệu hình ảnh này cũng là cách gìn giữ ký ức văn hóa nghệ thuật bởi đằng sau mỗi khuôn hình không chỉ là một nhan sắc, mà còn là câu chuyện về tuổi trẻ, những bước khởi đầu và một thời đã qua.

Hà Kiều Anh sinh năm 1976 tại Hà Nội, theo mẹ vào TP.HCM sinh sống từ nhỏ. Năm 1992, khi mới 16 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam, khi đó cuộc thi mang tên Hoa hậu báo Tiền Phong.

Thời điểm dự thi, Hà Kiều Anh là sinh viên năm thứ nhất khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM. Danh hiệu hoa hậu đưa cô trở thành một trong những gương mặt được chú ý của làng giải trí Việt Nam những năm 1990.

Hà Kiều Anh mang vẻ đẹp nền nã, dịu dàng trong phong cách thời trang đầu thập niên 1990.

Trước khi đăng quang, Hà Kiều Anh đã có cơ hội tham gia điện ảnh. Cuối năm 1991 và đầu năm 1992, cô góp mặt trong bộ phim Người tình trong mơ của đạo diễn Trần Phương, diễn cùng các ngôi sao như Lê Tuấn Anh và Thu Hà.

Trong phim, Hà Kiều Anh đảm nhận vai một nữ sinh viên. Tác phẩm có những cảnh quay nghệ thuật với hình ảnh nhân vật làm mẫu cho họa sĩ trên đảo ở Nha Trang. Đây là trải nghiệm đáng nhớ của người đẹp khi bước vào môi trường điện ảnh.

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi.

Sau này, cô tiếp tục tham gia một số bộ phim như Ván cờ tình yêu, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Lối sống sai lầm... Dù không hoạt động điện ảnh liên tục, Hà Kiều Anh vẫn duy trì sự hiện diện trong lĩnh vực giải trí, đồng thời tham gia các sự kiện văn hóa và chương trình liên quan đến sắc đẹp.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hà Kiều Anh chuyển hướng sang kinh doanh, trong đó có lĩnh vực làm đẹp. Cô thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tham gia ban giám khảo những cuộc thi nhan sắc và duy trì sự quan tâm của công chúng.

Năm 2007, Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam sau một lần đổ vỡ. Vợ chồng Hà Kiều Anh có 3 người con: Vương Khang, Vương Khôi và Huỳnh Vian. Trong nhà hoa hậu không tồn tại khái niệm “con chung, con riêng”. Bố mẹ chăm lo, yêu thương các con đồng đều.

Hiện người đẹp sinh năm 1976 sống trong biệt thự sân vườn rộng khoảng 450m² tại TP.HCM, nằm ven sông Sài Gòn. Khác với nhiều nghệ sĩ kín tiếng, Hà Kiều Anh khá thoải mái chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Những chuyến du lịch, khoảnh khắc đời thường bên chồng con thường xuyên được cô cập nhật, cho thấy một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.