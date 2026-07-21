Mẹ nghỉ hưu với 26 tỷ đồng: 'Con đừng mong thừa kế'

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Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Nghỉ hưu với khối tài sản khoảng 26 tỷ đồng, người mẹ 67 tuổi gây chú ý khi tuyên bố sẽ không để lại tiền thừa kế. Thay vào đó, bà chọn dạy con cách kiếm tiền.

Nghỉ hưu dư dả nhưng không xem tiền là "phao cứu sinh" cho con

Ở tuổi 67, Sandy – một phụ nữ sống tại Mỹ – bước vào giai đoạn nghỉ hưu với tài sản ròng khoảng 1 triệu USD (tương đương gần 26 tỷ đồng). Khoản tiền này giúp bà có cuộc sống ổn định, không phải phụ thuộc vào sự chu cấp của các con.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là một trong hai con trai của Sandy đã trở thành triệu phú khi mới 35 tuổi. Theo người con này, mẹ chính là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tư duy tài chính của anh.

Thay vì né tránh chuyện tiền bạc, Sandy coi đây là chủ đề cần được trao đổi cởi mở ngay từ khi các con còn nhỏ. Bà tin rằng chỉ khi được tiếp xúc sớm với việc kiếm tiền, tiêu tiền và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, trẻ mới hình thành tư duy tài chính lành mạnh.

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Quan điểm gây tranh cãi nhất của Sandy là bà không muốn các con trông chờ vào tài sản của bố mẹ. Ảnh minh họa

Để con tự chịu trách nhiệm với khoản tiền được nhận

Khi các con khoảng 10-11 tuổi, Sandy bắt đầu cho mỗi đứa một khoản tiền cố định hàng tháng. Tuy nhiên, số tiền đó không phải để tiêu vặt tùy thích mà phải dùng để chi trả nhiều khoản chi phí cá nhân như đồ dùng vệ sinh hay các hoạt động ngoại khóa.

Ban đầu, hai cậu bé rất hào hứng. Nhưng rồi chúng nhanh chóng nhận ra rằng nếu tiêu quá tay cho một món đồ yêu thích thì sẽ không còn tiền cho những nhu cầu khác.

Sandy luôn nhắc các con rằng chúng có quyền lựa chọn cách sử dụng tiền, nhưng cũng phải chấp nhận hậu quả từ chính quyết định của mình. 

Theo bà, những sai lầm nhỏ trong chi tiêu thời thơ ấu sẽ giúp trẻ tránh được những sai lầm lớn khi trưởng thành.

Muốn có nhiều tiền hơn thì phải tự kiếm

Ngoài khoản tiền cố định, Sandy còn tạo điều kiện để các con kiếm thêm thu nhập bằng chính sức lao động.

Gia đình bà làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa nên các con thường được giao những công việc phù hợp như phát tờ rơi quảng cáo, hỗ trợ việc kinh doanh hoặc làm các việc vặt trong nhà. Thậm chí, chúng còn sang nhà hàng xóm nhổ cỏ để có thêm tiền.

Theo Sandy, trẻ cần hiểu rằng tiền không tự nhiên xuất hiện. Muốn có thêm thu nhập thì phải bỏ công sức và thời gian để làm việc.

Giúp con làm quen với đầu tư từ rất sớm

Vào các dịp sinh nhật hoặc Giáng sinh, thay vì chỉ tặng đồ chơi, Sandy và chồng mua cho các con một lượng nhỏ cổ phiếu của những doanh nghiệp mà họ tin tưởng.

Sau đó, bà hướng dẫn các con theo dõi biến động giá cổ phiếu, tìm hiểu nguyên nhân tăng giảm và giải thích cách thị trường vận hành.

Sandy không che giấu việc đầu tư luôn tồn tại rủi ro. Bà muốn các con hiểu rằng cổ phiếu có thể giảm giá và gây thua lỗ, nhưng nếu có tầm nhìn dài hạn, cơ hội tăng trưởng vẫn rất đáng để cân nhắc. 

Việc trải nghiệm từ sớm giúp trẻ hình thành tư duy đầu tư thay vì chỉ biết tiết kiệm.

Dạy con hiểu giá trị của sự kiên nhẫn

Ngoài cổ phiếu, Sandy còn mua những trái phiếu tiết kiệm có giá trị nhỏ cho các con.

Thông qua đó, bà muốn truyền đạt bài học về việc trì hoãn sự hưởng thụ và sức mạnh của lãi kép theo thời gian.

Không ít lần các con tỏ ra sốt ruột vì phải chờ nhiều năm mới nhận được khoản tiền lớn hơn. Nhưng Sandy coi đó là cơ hội để giải thích rằng tài sản thường tăng trưởng nhờ thời gian và sự kiên nhẫn, chứ không phải bằng những khoản lợi nhuận tức thì.

Không để con xem tài sản của cha mẹ là kế hoạch dự phòng

Quan điểm gây tranh cãi nhất của Sandy là bà không muốn các con trông chờ vào tài sản của bố mẹ.

Bà từng hài hước nói rằng nếu trên đường đến bệnh viện mà vẫn còn một xu trong túi, bà cũng sẽ tìm cách tiêu hết số tiền đó thay vì để lại cho các con.

Đằng sau câu nói tưởng như cứng rắn ấy là mong muốn các con phải hoàn toàn độc lập về tài chính. Sandy cho rằng cha mẹ có trách nhiệm nuôi con trưởng thành, nhưng không có nghĩa vụ đảm bảo cuộc sống vật chất của con suốt đời.

Theo bà, nếu con cái luôn nghĩ mình sẽ được thừa hưởng tài sản, chúng rất dễ mất động lực phấn đấu và coi tiền của cha mẹ như một "tấm đệm an toàn".

Sandy thừa nhận cách giáo dục của mình có thể khiến nhiều người cho rằng quá nghiêm khắc. 

Tuy nhiên, bà tin rằng sự thẳng thắn về tiền bạc là cách hiệu quả nhất để giúp con hiểu giá trị của lao động, biết quản lý tài chính và tự xây dựng tương lai bằng chính năng lực của mình.

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Theo Business Insider

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