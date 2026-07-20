Cha mẹ càng làm tốt 3 điều này, con lớn lên càng được nhiều người yêu quý

Nhiều phụ huynh luôn mong con học giỏi, thành công trong tương lai, nhưng có một năng lực quan trọng không kém là khả năng được người khác tin tưởng, yêu mến và muốn đồng hành. Đây không phải món quà bẩm sinh mà được hình thành từ chính môi trường gia đình. Quan sát những đứa trẻ có EQ tốt và kỹ năng xã hội nổi bật, các chuyên gia nhận thấy cha mẹ của các em thường có 3 điểm chung dưới đây.

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3 cách dạy con của cha mẹ có con lớn lên được nhiều người yêu mến

1. Không cấm con khóc, mà giúp con học cách gọi tên cảm xúc

Trong nhiều gia đình, mỗi khi trẻ khóc vì bị tranh đồ chơi hay gặp chuyện không như ý, phản ứng quen thuộc của người lớn thường là: "Có vậy cũng khóc", "Con trai thì không được khóc", "Em còn nhỏ, nhường em một chút đi".

Nghe qua tưởng như đang dạy con mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, điều trẻ tiếp nhận lại là: cảm xúc của mình không được tôn trọng.

Hãy hình dung một cậu bé đang chơi món đồ yêu thích thì em nhỏ chạy tới giành lấy. Khi em phản ứng và bật khóc, thay vì được lắng nghe, em lại liên tục bị yêu cầu nhường nhịn và nín khóc. Cuối cùng, em có thể ngừng khóc vì sợ bị mắng, nhưng cảm giác tủi thân vẫn còn nguyên.

Các nhà tâm lý học cho rằng, khóc là một cách tự nhiên để trẻ giải tỏa cảm xúc. Nếu cha mẹ luôn phủ nhận hoặc ép trẻ kìm nén, những cảm xúc tiêu cực ấy sẽ không biến mất mà chỉ bị dồn nén.

Khi không biết cách bộc lộ cảm xúc lành mạnh, trẻ dễ trút sự bực bội lên người khác, trở nên nóng nảy hoặc khó đồng cảm với bạn bè. Ngược lại, những đứa trẻ được cha mẹ chấp nhận cảm xúc sẽ học được cách hiểu bản thân, biết điều tiết cảm xúc và cư xử ôn hòa hơn trong các mối quan hệ.

Một người biết quản lý cảm xúc luôn dễ tạo thiện cảm hơn một người chỉ biết kìm nén rồi bùng nổ.

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2. Dạy con tôn trọng ranh giới của người khác

Một đặc điểm rất dễ nhận thấy ở những đứa trẻ được mọi người yêu quý là biết cư xử đúng mực.

Có những em đến nhà người khác chơi sẽ tự ý mở tủ lấy đồ ăn, chạy nhảy lên ghế sofa, cầm đồ vật yêu thích mà không hỏi. Nhưng cũng có những em trước khi lấy một cuốn sách đều lễ phép hỏi chủ nhà, sau khi chơi xong chủ động sắp xếp lại đồ đạc như cũ.

Sự khác biệt ấy không nằm ở việc trẻ ngoan hay hư, mà nằm ở việc các em đã được cha mẹ dạy về ranh giới.

Một đứa trẻ có ý thức về ranh giới sẽ hiểu rằng mỗi người đều có không gian, đồ dùng và quyền riêng của mình. Các em không tự ý xâm phạm, cũng không áp đặt mong muốn của bản thân lên người khác.

Trong tâm lý học, đây là nền tảng của trí tuệ cảm xúc và kỹ năng xã hội. Những người biết tôn trọng ranh giới thường khiến người khác cảm thấy an toàn, thoải mái khi tiếp xúc. Vì vậy, các em cũng dễ được bạn bè yêu mến và người lớn đánh giá cao.

Điều quan trọng là cha mẹ phải làm gương. Trẻ chỉ học được sự tôn trọng khi chính các em cũng được người lớn tôn trọng.

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3. Dành thời gian vận động cùng con để nuôi dưỡng tinh thần tích cực

Không ít cha mẹ chỉ xem vận động là cách giúp con khỏe mạnh hơn. Thực tế, lợi ích lớn nhất của việc cùng con chơi thể thao còn nằm ở sức khỏe tinh thần.

Có gia đình duy trì thói quen chạy bộ cùng con mỗi sáng trong suốt một năm. Điều họ nhận được không chỉ là một cậu bé khỏe khoắn hơn mà còn là một đứa trẻ tự tin, vui vẻ và cởi mở hơn hẳn trước đây.

Các nghiên cứu cho thấy, khi vận động, não bộ sẽ tiết ra dopamine và endorphin - những chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và tăng cảm giác hạnh phúc.

Khi tâm trạng tích cực, trẻ cũng dễ cởi mở trong giao tiếp, mạnh dạn kết bạn và sẵn sàng tham gia các hoạt động tập thể. Nguồn năng lượng tích cực ấy thường lan tỏa sang những người xung quanh, khiến các em trở nên gần gũi và được yêu quý hơn.

Quan trọng hơn, khoảng thời gian cha mẹ cùng vận động còn giúp xây dựng sự gắn kết trong gia đình. Một đứa trẻ lớn lên với cảm giác được đồng hành và khích lệ thường có lòng tự tin và khả năng thích nghi xã hội tốt hơn.

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Điều khiến một đứa trẻ được yêu mến không phải là tài năng, mà là cách cha mẹ đồng hành

Cha mẹ nào cũng mong con được yêu thương và thành công. Tuy nhiên, điều khiến một đứa trẻ tạo được thiện cảm lâu dài thường không nằm ở điểm số hay thành tích, mà ở cách các em đối diện với cảm xúc, cư xử với người khác và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Ba điều tưởng chừng rất giản dị: cho phép con được bộc lộ cảm xúc, dạy con tôn trọng ranh giới và cùng con xây dựng lối sống tích cực qua vận động lại chính là nền tảng hình thành EQ và kỹ năng xã hội.

Một đứa trẻ biết đồng cảm, cư xử có chừng mực và luôn mang đến cảm giác dễ chịu sẽ bước vào bất cứ môi trường nào cũng dễ được yêu quý. Và phía sau những phẩm chất ấy, gần như luôn có dấu ấn của cách cha mẹ nuôi dạy mỗi ngày.