Bên ngoài 'chiến thần', bên trong 'em bé': 4 cung hoàng đạo có trái tim nhạy cảm

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Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
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GĐXH - Theo chiêm tinh học, có 4 cung hoàng đạo luôn xuất hiện với vẻ ngoài bản lĩnh, quyết đoán nhưng sâu thẳm bên trong lại rất nhạy cảm, dễ tổn thương.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Mạnh mẽ trước đám đông, yếu lòng trước người mình yêu

Nhắc đến cung hoàng đạo Sư Tử, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh tự tin, nhiệt huyết và luôn muốn dẫn đầu. 

Họ sống thẳng thắn, quyết đoán, dám nghĩ dám làm nên thường tạo cảm giác rất khó bị đánh gục.

Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài ấy lại là một trái tim giàu cảm xúc. Khi bước vào chuyện tình cảm, Sư Tử dễ mềm lòng, dễ chạnh lòng vì những điều nhỏ nhặt. 

Họ thích được quan tâm, được công nhận và luôn mong người mình yêu dành cho mình sự dịu dàng. Đôi khi, sự mạnh mẽ chỉ là cách Sư Tử che giấu nỗi sợ bị tổn thương.

Bên ngoài 'chiến thần', bên trong 'em bé': 4 cung hoàng đạo có trái tim nhạy cảm - Ảnh 1.

Sư Tử sống thẳng thắn, quyết đoán, dám nghĩ dám làm nên thường tạo cảm giác rất khó bị đánh gục. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài ấy lại là một trái tim giàu cảm xúc. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Ồn ào để che giấu sự mong manh

Thuộc nhóm Lửa, Bạch Dương nổi tiếng với tính cách nhiệt tình, quyết liệt và không ngại đối đầu thử thách. Họ luôn xuất hiện với nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần chinh phục mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Bạch Dương lại có nội tâm khá đơn thuần và nhạy cảm. 

Khi gặp những biến cố về tình cảm hoặc những chuyện không như ý, họ dễ rơi vào trạng thái hoang mang, cần một người ở bên động viên. 

Nhiều lúc, sự sôi nổi hay bốc đồng của Bạch Dương chỉ là chiếc "lá chắn" giúp họ giấu đi cảm giác bất an bên trong.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Lạnh lùng chỉ để tự bảo vệ mình

Trong số các cung hoàng đạo, Bọ Cạp thường được xem là người bản lĩnh, bí ẩn và không dễ khuất phục. 

Họ sẵn sàng thể hiện thái độ rõ ràng nếu cảm thấy bản thân bị xúc phạm hoặc phản bội.

Dẫu vậy, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một tâm hồn rất dễ lưu giữ tổn thương. Là cung thuộc nhóm Nước, Bọ Cạp có cảm xúc sâu sắc hơn nhiều người nghĩ. 

Mỗi lần thất vọng hay bị phản bội đều để lại dấu ấn rất lâu trong lòng họ. Chính vì vậy, họ luôn cần cảm giác an toàn và một người đủ kiên nhẫn để thấu hiểu.

Bên ngoài 'chiến thần', bên trong 'em bé': 4 cung hoàng đạo có trái tim nhạy cảm - Ảnh 2.

Trong số các cung hoàng đạo, Bọ Cạp thường được xem là người bản lĩnh, bí ẩn. Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một tâm hồn rất dễ lưu giữ tổn thương. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Càng nghiêm khắc càng dễ tự làm tổn thương bản thân

Ma Kết thường tạo ấn tượng là người nghiêm túc, lý trí và có nguyên tắc. 

Họ luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân cũng như trong công việc, khiến người khác nghĩ rằng họ rất mạnh mẽ và khó lay chuyển.

Thực tế, Ma Kết lại là người hay tự áp lực chính mình. Họ thường lo lắng bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ nỗ lực và dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nhận xét từ người khác. 

Dưới vẻ ngoài điềm tĩnh là một trái tim khá nhạy cảm, luôn mong nhận được sự động viên và ghi nhận từ những người mình tin tưởng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bên ngoài 'chiến thần', bên trong 'em bé': 4 cung hoàng đạo có trái tim nhạy cảm - Ảnh 3.Top cung hoàng đạo có vận tài lộc rực rỡ nhất tháng 8: Thu nhập tăng mạnh

GĐXH - Tháng 8 được dự báo là giai đoạn tài lộc khởi sắc đối với một số cung hoàng đạo.

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