Miền Bắc đón mưa dông dài ngày
Hôm nay (18/4), miền Bắc có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát mẻ. Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục đón nhiều đợt mưa dông. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay nắng nóng, ít mưa.
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/4 đến 03h00 ngày 18/4 một số nơi trên 100mm như tại trạm Phù Lưu (Tuyên Quang) 118 mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 161mm.
Dự báo ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du tiếp tục Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhờ mưa dông, thời tiết miền Bắc mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 31-34 độ, nhiệt độ thấp nhất thấp nhất 22-25 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.
Dự báo từ đêm 19 đến ngày 20/4, vùng núi và trung du tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Sau đó, từ khoảng chiều tối 22 đến ngày 24/4, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thanh Hóa đến Huế hôm nay phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Dự báo từ ngày 21-23/4, miền Trung có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Từ 24/4, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có thể chuyển mưa dông rải rác, khu vực Quảng Trị đến Phú Yên cũ tiếp tục nắng nóng kéo dài.
Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.
TPHCM hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Dự báo trong những ngày tới Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, ít mưa nhưng cường độ không gay gắt.
