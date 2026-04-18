Gặp sếp trong thang máy: Người EQ thấp chỉ biết chào, người EQ cao nói 3 câu khiến tương lai khác hẳn
GĐXH - Người EQ thấp thường lúng túng, trong khi người EQ cao lại biến khoảnh khắc ấy thành cơ hội tạo thiện cảm với lãnh đạo.
Những cuộc gặp gỡ tình cờ trong thang máy tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại là "bài kiểm tra" tinh tế về kỹ năng giao tiếp nơi công sở. Chỉ vài chục giây tương tác cũng đủ để thể hiện sự tự tin, khả năng ứng xử của người EQ cao.
Người EQ thấp: Chỉ chào hỏi rồi rơi vào im lặng gượng gạo
Khi gặp sếp trong thang máy, nhiều người chỉ nói một câu "chào sếp" rồi lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Không khí trở nên ngượng ngùng, thậm chí khó xử.
Sự lúng túng này thường xuất phát từ tâm lý sợ nói sai, thiếu tự tin hoặc không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.
Việc chỉ chào hỏi rồi im lặng không phải là sai, nhưng nó khiến cuộc gặp trở nên thiếu tự nhiên.
Với lãnh đạo, điều này đôi khi tạo cảm giác nhân viên khép kín, ít chủ động hoặc thiếu kỹ năng giao tiếp.
Trong môi trường công sở, những khoảnh khắc giao tiếp ngắn ngủi như vậy nếu bị bỏ lỡ nhiều lần sẽ khiến mối quan hệ với cấp trên khó phát triển.
Người có EQ thấp thường coi thang máy là không gian "im lặng bắt buộc", vì vậy họ tránh hỏi han hay trò chuyện nhẹ nhàng.
Điều này vô tình làm mất đi cơ hội kết nối và thể hiện sự thân thiện, chủ động của bản thân.
Người EQ cao: Giao tiếp linh hoạt, tạo thiện cảm tự nhiên
Ngược lại, những người có trí tuệ cảm xúc cao luôn biết cách tận dụng thời gian ngắn trong thang máy để giao tiếp khéo léo.
Họ bắt đầu bằng lời chào thân thiện, sau đó có thể hỏi một câu đơn giản như về công việc, thời tiết hoặc lịch trình trong ngày.
Những câu chuyện ngắn nhưng đủ để tạo cảm giác gần gũi và tự nhiên.
Điểm nổi bật của người EQ cao là họ biết quan tâm đúng mức.
Họ có thể hỏi thăm tiến độ dự án, tình hình công việc chung hoặc thể hiện sự chú ý tới những thông tin mà lãnh đạo đã chia sẻ trước đó. Điều này giúp họ ghi điểm vì sự tinh tế và thái độ tôn trọng.
Không chỉ vậy, người EQ cao còn giỏi lắng nghe. Khi lãnh đạo chia sẻ, họ phản hồi ngắn gọn, đúng trọng tâm, thể hiện sự chú ý.
Chính cách lắng nghe chủ động giúp họ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm và tạo ấn tượng chuyên nghiệp.
Khéo léo sử dụng sự hài hước để giảm căng thẳng
Một đặc điểm khác của người EQ cao là biết sử dụng sự hài hước đúng lúc. Một câu nói vui nhẹ nhàng, không quá đà, có thể khiến bầu không khí trong thang máy trở nên thoải mái hơn.
Điều này giúp phá vỡ khoảng cách và khiến cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên.
Tuy nhiên, sự hài hước cần chừng mực và phù hợp hoàn cảnh. Người EQ cao hiểu rõ điều này nên họ luôn giữ được sự chuyên nghiệp trong cách giao tiếp.
Khoảnh khắc ngắn nhưng giá trị lớn trong môi trường công sở
Cuộc gặp gỡ trong thang máy tuy ngắn ngủi nhưng lại phản ánh rõ khả năng giao tiếp của mỗi người.
Người có EQ cao biết tận dụng cơ hội để thể hiện sự tự tin, thân thiện và tinh tế. Nhờ đó, họ xây dựng được mối quan hệ tốt với lãnh đạo và tạo lợi thế trong công việc.
Trong môi trường làm việc hiện đại, trí tuệ cảm xúc ngày càng trở thành kỹ năng quan trọng.
Chỉ cần một chút chủ động, một câu hỏi đơn giản hoặc thái độ thân thiện, bạn đã có thể biến cuộc gặp gỡ tình cờ thành cơ hội ghi điểm.
Người giao tiếp linh hoạt luôn dễ tạo thiện cảm hơn và mở ra nhiều cánh cửa phát triển trong sự nghiệp.
Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viênĐời sống - 8 giờ trước
Công an tỉnh Điện Biên vừa thông tin, đơn vị đã phát hiện, xử lý và từng bước vô hiệu hóa 2 nhóm trên mạng xã hội có hoạt động “báo chốt” giao thông bằng tiếng lóng, cung cấp thông tin cho người vi phạm giao thông né tránh lực lượng chức năng.
Công an vào cuộc điều tra người mặc áo xe ôm công nghệ lấy hung khí đánh người ở TPHCMĐời sống - 8 giờ trước
Ngày 18/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm hung khí tấn công người khác giữa đường, gây bức xúc dư luận.
1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thânĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, giúp đỡ người khác là điều đáng quý. Tuy nhiên, có một kiểu người dù họ cầu cạnh thế nào bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi giúp.
Tử vi tháng 3 âm lịch 2026: Con giáp Sửu đối diện biến cố lớn, cần thay đổi ngayĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH – Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 dự báo, con giáp Sửu có một tháng nhiều biến cố, khó khăn. Chuyên gia cho rằng, con giáp này hãy thay đổi ngay điều này để đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển trong tháng.
Chợ cá tự phát lớn nhất Thủ đô dự kiến được giải tỏa trước ngày 30/4Đời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Được coi là "vựa cá" khổng lồ cung cấp 30% lượng cá cho toàn Thủ đô, nhưng do những bất cập kéo dài về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và vi phạm trật tự xây dựng, chợ cá tự phát Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) sẽ chính thức bị giải tỏa vào cuối tháng 4/2026.
Miền Bắc đón mưa dông dài ngàyĐời sống - 18 giờ trước
Hôm nay (18/4), miền Bắc có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát mẻ. Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục đón nhiều đợt mưa dông. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay nắng nóng, ít mưa.
12 con giáp mua nhà năm nào thì 'đắc lộc', năm nào nên tránh kẻo hao tài?Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, việc chọn năm mua nhà hợp tuổi có thể giúp gia chủ thuận lợi về tài lộc, sức khỏe và gia đạo. Dưới đây là gợi ý dành cho 12 con giáp.
Ngày sinh Âm lịch 'hưởng lộc': Tiền bạc dư dả, cuộc sống điền viên đáng mơ ướcĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Những ngày sinh Âm lịch dưới đây thường được xem là có phúc khí trời ban, trung niên đã ổn định, về già càng sung túc.
Từ 18/5 tới, hành vi ngoại tình bị tăng gấp đôi mức phạt tiền?Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, vợ hoặc chồng ngoại tình có thể bị phạt đến 10 triệu.
Khám phá Hà Tĩnh qua cuộc thi ảnh đẹp và video, clip ấn tượngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Cuộc thi hướng đến quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương; đồng thời tạo nguồn tư liệu phục vụ truyền thông và xúc tiến du lịch.
Xem tử vi tháng 3 âm lịch 2026: Con giáp Tý đón nhận hành trình đầy rực rỡĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy cho biết, tháng 3 âm lịch 2026 là thời điểm vàng cho con giáp Tý để gặt hái những thành quả từ sự tử tế và tích cực bấy lâu.