Khám phá Hà Tĩnh qua cuộc thi ảnh đẹp và video, clip ấn tượng
GĐXH - Cuộc thi hướng đến quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương; đồng thời tạo nguồn tư liệu phục vụ truyền thông và xúc tiến du lịch.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về các dự án trọng điểm; kế hoạch khai trương mùa du lịch biển năm 2026; phát động Cuộc thi "Ảnh đẹp và video, clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh".
Đây là sân chơi sáng tạo dành cho đông đảo cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, bao gồm công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.
Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng lan tỏa sâu rộng hình ảnh vùng đất, con người Hà Tĩnh cùng những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng và thế mạnh du lịch đến với cộng đồng và du khách trong nước, quốc tế.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, cuộc thi hướng đến quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương; đồng thời tạo nguồn tư liệu phục vụ truyền thông và xúc tiến du lịch. Đây cũng là sân chơi sáng tạo dành cho các nghệ sĩ, nhà báo, nhà làm phim, du khách và cộng đồng yêu du lịch.
Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi. Tác phẩm được sáng tác tại Hà Tĩnh từ tháng 1/2024 đến trước ngày 15/6/2026. Nội dung phản ánh toàn diện các điểm đến, di sản, lễ hội, sản phẩm du lịch, hình ảnh con người và môi trường du lịch văn minh, thân thiện.
Tác phẩm dự thi gồm hai thể loại: ảnh và video clip (45 giây đến 3 phút), khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại như flycam, video 360 độ, phụ đề song ngữ. Thời gian nhận bài từ 16/4 đến 17h30 ngày 15/6/2026, dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.
Các tác phẩm tham gia dự thi sẽ được đăng tải trên các nền tảng số chính thức của Sở VH-TT&DL và các đơn vị liên quan, kết hợp giữa đánh giá chuyên môn và mức độ tương tác trực tuyến nhằm tăng hiệu quả truyền thông.
