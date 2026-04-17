Ninh Bình: Dự án đê biển 500 tỷ đồng ở Hải Thịnh 'chạy nước rút' về đích

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án thành phần số 2 đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh thuộc Dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt vào tháng 10/2023.

Công trình có tổng vốn 500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, với chiều dài khoảng 5km, đi qua địa bàn 2 xã Hải Thịnh và Hải Xuân.

Các hạng mục được đầu tư xây dựng gồm: thềm cơ giảm sóng; nâng cấp 34 mỏ hàn chữ T tại 4 khu vực đê biển (Cồn Tròn, Hải Thịnh 2, Hải Thịnh 3, kè Thịnh Long); tuyến kè biển Thịnh Long dài hơn 1,8km thay thế kè cũ.

Sau hơn một năm triển khai, dự án đê biển Cồn Tròn – Hải Thịnh đã hoàn thành phần lớn khối lượng, chỉ còn các hạng mục hoàn thiện cuối cùng.

Theo ông Tống Văn Quang, Chỉ huy trưởng công trường đê biển Cồn Tròn – Hải Thịnh cho biết, dự án được khởi công từ tháng 11/2024, đến nay đã hoàn thành khoảng 96% khối lượng công việc. Nhà thầu đang tổ chức 4 mũi thi công, huy động khoảng 60 máy móc cùng 150 công nhân làm việc liên tục, phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/4 để bảo vệ tuyến đê biển trước tác động mạnh của thiên tai, sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại xã Hải Thịnh, hàng chục công nhân đang khẩn trương thực hiện các phần việc còn lại của dự án. Các công nhân đang hoàn thiện mặt đường, rãnh thoát nước tại khu vực kè Thịnh Long.

Công trình có tổng vốn 500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Theo chủ đầu tư, các hạng mục công trình được thi công trong điều kiện khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp của sóng biển và thủy triều. Có thời điểm, nhà thầu chỉ triển khai thi công được vào ban đêm khi thủy triều rút, dẫn đến thời gian thi công của dự án bị kéo dài. Thời gian tới, nhà thầu tiếp tục tập trung vật tư, máy móc, nhân lực để sớm đưa công trình về đích.

Ngày 17/4, thông tin với phóng viên, ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, trước đó ngày 26/3/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tuyến đê biển Cồn Tròn – Hải Thịnh và ban hành Văn bản số 3022/SNNMT-XDCT gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình. Văn bản yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa bão năm 2026 (trước 30/4/2026).

Theo chủ đầu tư, các hạng mục công trình được thi công trong điều kiện khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp của sóng biển và thủy triều.

Đồng thời, chủ đầu tư phải tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình thi công; tăng cường cán bộ giám sát có đủ năng lực, kinh nghiệm; thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại (nếu có), đảm bảo chất lượng và mỹ quan công trình.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần chống sạt lở, giảm sóng, gây bồi tạo bãi, tăng cường khả năng an toàn cho tuyến đê biển hiện hữu, bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng thiết yếu phía trong đê. Bên cạnh đó, công trình còn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ đê biển khi có sự cố, góp phần ổn định dân cư và phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Từ năm 2017 đến nay, do ảnh hưởng của thiên tai, hệ thống mái kè, thân kè tại khu du lịch Thịnh Long bị sóng đánh sập, nhiều nhà hàng ven biển phải dừng hoạt động, tháo dỡ để phục vụ thi công dự án đê biển Cồn Tròn – Hải Thịnh. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần chống sạt lở, giảm sóng, gây bồi tạo bãi, tăng cường an toàn cho tuyến đê biển hiện hữu, bảo vệ khu dân cư và cơ sở hạ tầng thiết yếu phía trong đê.



Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần chống sạt lở, giảm sóng, gây bồi tạo bãi, tăng cường khả năng an toàn cho tuyến đê biển hiện hữu để bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng thiết yếu phía trong đê.

Mới đây, tỉnh Ninh Bình ban hành kế hoạch tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026, trong đó điểm nhấn là chương trình khai mạc mùa du lịch biển tại Khu du lịch biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh).

Sự kiện nhằm giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch biển mùa hè, đồng thời tổ chức không gian quảng bá sản phẩm OCOP, ẩm thực biển cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như biểu diễn cà kheo nghệ thuật, văn nghệ truyền thống, góp phần thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.

Để bảo đảm mùa du lịch biển diễn ra an toàn, hiệu quả, các cơ sở lưu trú, ăn uống trên địa bàn xã Hải Thịnh đang tích cực hoàn thiện các điều kiện cần thiết, từ nâng cấp phòng nghỉ, bổ sung trang thiết bị, chỉnh trang không gian đến nâng cao chất lượng phục vụ.

Chương trình khai mạc mùa du lịch biển dự kiến tổ chức vào tối 28/4. Đêm nghệ thuật khai mạc được xác định là điểm nhấn với nội dung dàn dựng công phu, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa vùng biển. Bên cạnh đó, không gian quảng bá sản phẩm du lịch - OCOP - ẩm thực biển sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến 3/5, với quy mô khoảng 50 gian hàng, góp phần giới thiệu sản phẩm đặc trưng và tôn vinh giá trị văn hóa, ẩm thực địa phương.



