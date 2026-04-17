Hà Nội: Chủ đầu tư tổ hợp 22 sân pickleball ở Thanh Liệt từng bị xử phạt hành chính, yêu cầu phá dỡ

Liên quan đến việc cưỡng chế tổ hợp sân Pickleball Sportbase Arena rộng hơn 6.200m² tại đường Quang Liệt, theo hồ sơ từ UBND phường Thanh Liệt cho biết, sai phạm tại cụm sân Pickleball này đã được cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản ngay từ tháng 1/2026.

Với các lỗi vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp và đất quy hoạch dự án, chủ đầu tư là ông Hoàng Xuân Khiêm đã bị xử phạt hành chính 140 triệu đồng kèm theo yêu cầu bắt buộc là khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu đất.

Hình ảnh cụm sân Sportbase Arena sau khi bị cưỡng chế, phá dỡ.

Tuy nhiên, chủ đầu tư dù đã nhanh chóng nộp đủ số tiền phạt 140 triệu đồng vào ngân sách, nhưng lại hoàn toàn "ngó lơ" biện pháp khắc phục hậu quả là tháo dỡ công trình.

Đến tháng 2/2026, UBND phường ban hành quyết định cưỡng chế và xây dựng phương án tổ chức thực hiện, được gửi tới Công an TP Hà Nội để phê duyệt. Trước khi tổ chức tháo dỡ, lực lượng chức năng tiếp tục áp dụng các biện pháp như lập hồ sơ xử lý, cắt điện và yêu cầu khắc phục hậu quả, song phía chủ đầu tư vẫn không thực hiện triệt để.

Trong suốt thời gian chờ cưỡng chế, lực lượng chức năng địa phương đã liên tục áp dụng các biện pháp răn đe bổ sung như cắt điện sản xuất và yêu cầu chủ cơ sở tự giác tháo dỡ khung thép mái che để giảm thiểu thiệt hại tài sản.

Trước đó, chủ đầu tư đã bị phạt hành chính, yêu cầu khắc phục nhưng đã không chấp hành.

Tuy nhiên, do phía Sportbase Arena vẫn không thực hiện triệt để các yêu cầu trên, buổi ra quân cưỡng chế sáng ngày 15/4 đã được triển khai và hoàn tất ngay trong ngày dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo địa phương.

Ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt khẳng định đây là hành động cần thiết để duy trì kỷ cương pháp luật, nhất là khi hành vi vi phạm đã rõ ràng và chủ đầu tư có dấu hiệu trì hoãn việc khắc phục dù đã bị xử phạt nặng từ trước.

Được biết, sau khi công trình bị phá dỡ, phía Sportbase Arena đã chính thức phát đi thông báo dừng hoạt động và gửi lời xin lỗi tới cộng đồng người chơi. Đơn vị này cho biết đang khẩn trương rà soát danh sách khách hàng đã đặt lịch sân cố định cũng như đặt theo ngày để tiến hành hoàn tiền, đảm bảo quyền lợi cho người chơi bị ảnh hưởng sau vụ việc.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, trước đó, chỉ mới tháng 6/2025, khu đất tại số 19 đường Quang Liệt (phường Thanh Liệt, Hà Nội) vẫn còn là một bãi đất trống, cây cỏ mọc um tùm, hoang hóa. Thế nhưng, bước sang tháng 4/2026, một sự thay đổi "chóng mặt" đã diễn ra ngay trên khu vực có nguồn gốc là đất nông nghiệp và hiện đang nằm trong quy hoạch dự án Công viên Chu Văn An. Hàng ngàn mét vuông đất đã bị san lấp bằng phẳng để nhường chỗ cho một tổ hợp thể thao có tên Sportbase Arena. Điều đáng nói, công tác xây dựng, lắp đặt diễn ra rầm rộ và chỉ mới đi vào vận hành khoảng một tháng nay, nhưng quy mô của nó khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngỡ ngàng. Khu đất nằm ngay sát mặt đường Quang Liệt, xung quanh được quây kín bằng tôn. Phía bên trong, phần lớn diện tích khu đất đã được xây dựng công trình quy mô lớn bằng hệ thống khung sắt, mái che kiên cố. Phần diện tích còn lại được sử dụng làm nơi đỗ xe cho khách đến chơi. Bên trong tổ hợp sân thể thao có tổng cộng 22 sân chơi pickleball, được đầu tư bài bản, chia thành từng khu vực. Cụm sân được trang bị đèn chiếu sáng công suất lớn, khán đài, khu dịch vụ... phục vụ người chơi liên tục từ 5h sáng đến 22h đêm.

Video hiện trạng tổ hợp sân pickleball lớn nhất Hà Nội sau khi bị cưỡng chế, phá dỡ:

Hiện trạng tổ hợp sân pickleball lớn nhất Hà Nội sau khi bị cưỡng chế, phá dỡ.







