Miền Bắc nóng bức trước khi đón đợt mưa lớn giải nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (13/7), khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm phổ biến 55-60%.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động yếu nên trong 3 ngày tới, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, mưa rào và giông xuất hiện diện rộng, chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày có nắng đan xen, nền nhiệt có xu hướng giảm dần.

Từ đêm 14 - 16/7, miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 17 - 19/7 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trong ngày giảm, còn từ 25-31 độ, trời dịu mát hơn.

Dự báo thời tiết miền Bắc nắng nóng gay gắt nốt hôm nay, từ 14/7 khu vực này sẽ có đợt mưa lớn. Ảnh minh hoạ

Tại Nam Bộ, đài khí tượng thủy văn khu vực này cho biết trong hôm nay 13/7 và những ngày tới, thời tiết Nam Bộ chủ đạo là mưa.

Cụ thể rãnh áp thấp tây bắc - đông nam có trục qua khu vực Bắc Bộ và giữa Biển Đông hạ dần xuống Trung Bộ, hoạt động mạnh dần. Trên Biển Đông khả năng có xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới). Cùng với đó gió mùa tây nam hoạt động mạnh.

Các hình thái trên khiến thời tiết Nam Bộ ngày nhiều mây, nắng yếu, có lúc mưa rào. Về trưa, chiều và tối, mưa dông tăng về lượng và diện. Nhiều nơi mưa rào đến mưa vừa và dông. Thậm chí có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời đề phòng ngập úng vùng trũng, thấp đô thị.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, giữa và Nam Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan gió cấp 5-6, giật cấp 7. Biển động, sóng cao 1.5 - 2,5m.

Mưa to, sóng lớn, gió mạnh trên biển còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân hoạt động trên biển cần chú ý theo dõi, tìm nơi trú tránh an toàn và tuân thủ các cảnh báo đi lại để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết ngày 13/7 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa dông vài nơi, riêng vùng núi mưa mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía bắc 35-37 độ C, phía nam 33-35 độ C.

- Tây Nguyên: Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ai phải bồi thường trong vụ tai nạn liên hoàn tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng? Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gây hậu quả rất nghiêm trọng, nhiều người đặt câu hỏi, trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai?