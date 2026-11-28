Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chuyển mưa rét

Miền Bắc sắp nắng nóng tới 30 độ C sau khi đón không khí lạnh. Ảnh: SKĐS

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (28/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 1h phổ biến 17-20 độ C. Tại các đặc khu Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong ngày và đêm 28/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C.

Tại Hà Nội, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ sáng sớm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Miền Bắc sắp nắng nóng tới 30 độ C sau không khí lạnh

Thời tiết khu vực Hà Nội trong 10 ngày tới. Ảnh: NCHMF

Thông tin trên VTC News, theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng miền Bắc từ nay đến ngày 1/12 với nền nhiệt từ 20-24 độ C ở Hà Nội. Từ ngày 2/12, nền nhiệt tăng dần, tới 5/12 có thể lên tới 30 độ C vào ban ngày ở Hà Nội. Từ 2/12, trời lạnh từ đêm về sáng, ban ngày nắng khô.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/11:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiều mây, phía Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24 độ, phía Nam 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-26 độ, phía Nam 27-29 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.