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Không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (26/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 07h phổ biến 14-17 độ.

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Từ khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Thời tiết Hà Nội: Không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Theo dự báo thời tiết dù ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội và miền Bắc có nắng ban ngày. Ảnh: T.H

Trên biển: Từ chiều tối 27/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5m, biển động.

Từ đêm 27/11 vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m; biển Động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết Hà Nội ngày mai và 3 ngày tới

Bảng dự báo thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Hà Nội. Ảnh: NCHMF

Thứ Sáu, ngày 27/11/2026: Có mây, không mưa, trời nắng. Mức nhiệt dao động từ 18-25 độ.

Thứ Bảy, ngày 28/11/2026: Có mây, không mưa, trời nắng. Mức nhiệt dao động từ 19-27 độ.

Chủ nhật, ngày 29/11/2026: Có mây, không mưa, trời nắng. Mức nhiệt dao động từ 18-27 độ.

Thứ Hai, ngày 30/11/2026: Nhiều mây, không mưa. Mức nhiệt dao động từ 20-25 độ.

Không khí lạnh cực mạnh tràn xuống, nơi nào nhiệt độ giảm sâu nhất ở miền Bắc? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh mạnh tràn xuống khiến toàn miền Bắc chuyển rét. Dự báo nhiệt độ thấp nhất là vùng núi với mức nhiệt 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.