Các trường hợp không được cấp sổ đỏ từ năm 2027

Theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi), từ ngày 1/7/2027, nhiều trường hợp không được cấp sổ đỏ. Ảnh minh họa: TL



Từ ngày 1/7/2027, Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định cụ thể các trường hợp không được cấp sổ đỏ. Bao gồm:

- Đất thuê, thuê lại của người quản lý đất, người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, cảng hàng không và các khu, cụm có chức năng kinh doanh kết cấu hạ tầng như khu công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Đất đã có thông báo thu hồi đất còn hiệu lực theo quy định của pháp luật về đất đai; đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà còn diện tích đất chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật này;

- Đất đang có tranh chấp; quyền sử dụng đất đang bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng, dừng việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế hoặc áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật;

- Đất do Nhà nước thu hồi và giao cho cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác ngắn hạn.

Hà Nội: Chưa đầy 1 tháng, camera AI phát hiện 2.555 trường hợp chạy quá tốc độ

Ô tô vi phạm khi chạy tới 137km/h bị camera ghi lại. Ảnh: TL

Theo thống kê của Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), từ ngày 1/11 đến 25/11, hệ thống camera AI đã ghi nhận 2.555 trường hợp ô tô chạy quá tốc độ quy định.

Trong tổng số 2.555 trường hợp vi phạm, phần lớn rơi vào mức vượt tốc độ cho phép từ 5km/h đến dưới 10km/h (1.228 trường hợp) và từ 10km/h đến 20km/h (1.222 trường hợp) - chiếm gần 96% tổng số vi phạm.

Hệ thống cũng "bắt quả tang" 104 trường hợp phóng nhanh vượt giới hạn từ 20km/h đến 35km/h và 1 trường hợp chạy quá tốc độ trên 35km/h.

Bên cạnh lỗi tốc độ, "mắt thần" AI cũng ghi nhận 77 trường hợp ô tô cố tình đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên các tuyến cao tốc.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất dùng lòng đường 272 tuyến phố để trông giữ xe

Hà Nội đề xuất sử dụng tạm thời một phần lòng đường tại 272 tuyến phố để trông giữ xe, kèm yêu cầu thu phí không dùng tiền mặt. Ảnh: TPO

TPO đưa tin, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất UBND thành phố cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường tại 272 tuyến phố để trông giữ xe, kèm nhiều quy định chặt chẽ về thu phí không tiền mặt và an toàn giao thông.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, 272 tuyến phố này đều thuộc diện thành phố quản lý và sẽ được rà soát, điều chỉnh định kỳ cho sát thực tế. Danh mục trải rộng ở nhiều khu vực, từ trung tâm như: Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Giải Phóng, Xã Đàn đến phía Tây và phía Nam như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Quang Trung...

Riêng với các tuyến đường, vỉa hè do địa phương quản lý, UBND các xã, phường sẽ tự rà soát và lập danh mục để cấp phép.

Khu vực nào có mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Trung có mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa: C.P

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ban đêm và sáng sớm miền Bắc trời rét, mức nhiệt dao động từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều tối qua (27/11) đến sáng 30/11, ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Tổng lượng mưa khu vực Trung Bộ từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11:

TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Từ TP Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tự truyền thuốc làm đẹp tại nhà, cô gái 22 tuổi nguy kịch

Cô gái nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch. (Ảnh: BVCC)

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội vào khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc của Bệnh viện trong tình trạng khó thở, mệt mỏi, buồn nôn, nôn nhiều và tụt huyết áp.

Người bệnh cho biết tự mua Glutathione (chất chống oxy hóa tự nhiên trong cơ thể) về nhà, pha thuốc vào dịch truyền nhưng để dung dịch đã pha hơn một ngày mới đưa vào cơ thể qua đường tĩnh mạch.

Tại bệnh viện, người bệnh được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, kháng sinh phổ rộng, đồng thời xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn bệnh phẩm máu. Kết quả cấy máu phát hiện vi khuẩn Burkholderia cepacia. Kết hợp với diễn biến lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là trường hợp sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn Burkholderia cepacia.

Sau khi được cấp cứu kịp thời và điều trị theo phác đồ phù hợp, tình trạng của người bệnh dần cải thiện. Sau hai ngày điều trị, huyết áp ổn định, người bệnh đã có thể ngừng thuốc vận mạch và tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh, theo dõi sát chức năng các cơ quan.