Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị lên phương án đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối liên vùng Thanh Hóa - Phú Thọ - Sơn La.

Theo đó, Dự án Đường giao thông kết nối liên vùng Thanh Hóa - Phú Thọ - Sơn La (sau khi sáp nhập Hòa Bình vào Phú Thọ) là một trong những công trình hạ tầng chiến lược trọng điểm nhằm tạo trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nối vùng duyên hải Bắc Trung Bộ với khu vực Tây Bắc.

Pù Luông và Son Bá Mười là những địa danh du lịch cộng đồng nổi tiếng. Ảnh: Ngọc Hưng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 210 km. Trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa có chiều dài khoảng 180 km gồm: Đoạn từ Cảng Nghi Sơn đến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Thạch Lập là 105 km; đoạn từ đường Hồ Chí Minh lên điểm giáp ranh tỉnh Phú Thọ (xã Mai Châu - Hòa Bình cũ) có chiều dài 75 km.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh, đây là dự án có vai trò, ý nghĩa chiến lược, không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực miền núi phía Tây của tỉnh mà còn tạo động lực bứt phá, tăng cường liên kết vùng giữa Thanh Hóa với các tỉnh Tây Bắc.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục hành lang kinh tế Đông – Tây thông suốt, kết nối trực tiếp các vùng kinh tế trọng điểm ven biển (như Khu Kinh tế Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân) với vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Kỳ vọng với dự án mở đường liên vùng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, cộng đồng khu vực Pù Luông, Son Bá Mười. Ảnh: Ngọc Hưng.



Đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, cộng đồng khu vực Pù Luông, Son Bá Mười kết nối Mai Châu, Mộc Châu, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.



Trên cơ sở thống nhất cao về sự cần thiết đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án hướng tuyến theo hướng tối ưu nhất, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, thuận lợi và tiết giảm tối đa chi phí đầu tư.

Trước mắt lập đồ án chi tiết đoạn từ đường Hồ Chí Minh lên điểm giáp ranh tỉnh Phú Thọ (xã Mai Châu - Hòa Bình cũ); khẩn trương hoàn thiện thủ tục và phương án giải phóng mặt bằng tuyến với quy mô 6 làn xe, giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khảo sát thực địa Son Bá Mười. Ảnh: MH.

Pù Luông và Son Bá Mười là những địa danh du lịch cộng đồng nổi tiếng tại Thanh Hóa và khu vực với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, có khí hậu mát mẻ, lại nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nên được ví như "Sa Pa của xứ Thanh".

Trong đó, Son Bá Mười (thường được gọi là Cao Sơn) là một bản vùng cao nằm biệt lập trong một thung lũng của dãy Pù Luông ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Son Bá Mười tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ).

Dù có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch cộng đồng, thế nhưng hiện nay Son Bá Mười vẫn chưa được "đánh thức" do đường sá đi lại vẫn còn khó khăn, cách trở.