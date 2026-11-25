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Không khí lạnh miền Bắc tràn về, trời rét đậm

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, từ đêm qua không khí lạnh mạnh đã tràn xuống khiến toàn miền Bắc chuyển rét.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trung du, đồng bằng khoảng 14-17 độ; vùng núi từ 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thời tiết hôm nay mưa giảm nhưng trời vẫn rét cả ngày. Mức nhiệt ban ngày tại khu vực phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội không quá 21 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ, riêng phường Điện Biên Phủ nhiệt độ nhỉnh hơn 23 độ.

Đợt rét này còn duy trì thêm 2 ngày nữa, sau đó khoảng thứ Sáu, thứ Bảy tuần này có thêm không khí lạnh tăng cường duy trì trạng thái rét về đêm và sáng.

Tại Thủ đô Hà Nội hôm nay là ngày rét nhất đợt với nhiệt độ ban ngày không quá 21 độ, về đêm nhiệt độ xuống 15 độ. Từ trưa chiều thứ Năm trời có nắng. Đến cuối tuần nhiệt độ ban ngày tăng lên 25-27 độ nhưng ban đêm vẫn duy trì nền nhiệt thấp 17-18 độ.

Do không khí lạnh liên tục dồn xuống, kết hợp với gió Đông Bắc tương tác với dãy Trường Sơn khiến khu vực miền Trung có mưa kéo dài. Dự báo tổng lượng mưa từ 100-200m, có nơi mưa to trên 250mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp; vùng núi cảnh giác nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, trời ít mưa, nắng nhiều. Nhiệt độ các phường phổ biến từ 29-31 độ.

Khu vực Nam Bộ cũng ít mưa, nắng mạnh và nóng. Trưa chiều nay tại các phường mức nhiệt dao động từ 32-34 độ, riêng phường Biên Hòa nắng nóng 35 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc rét đậm do không khí lạnh tràn về. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/11 đến ngày 26/11:

- Tây Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Có mưa vài nơi, riêng Nam Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

- Khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Từ đêm 24/11 đến sáng 26/11 có mưa to đến rất to và dông; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/11 đến ngày 4/12:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm 26 và ngày 27/11 khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 27/11 đến sáng 30/11 khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 28-29/11 khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc mạnh cỡ nào? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đêm nay, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, trời chuyển mưa dông và rét. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 10 độ.